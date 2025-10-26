https://sarabic.ae/20251026/نائبة-جمهورية-أمريكية-مستعدة-لزيارة-موسكو--فيديو-1106414618.html

نائبة جمهورية أمريكية: مستعدة لزيارة موسكو ... فيديو

نائبة جمهورية أمريكية: مستعدة لزيارة موسكو ... فيديو

سبوتنيك عربي

ذكرت النائبة الجمهورية الأمريكية آنا بولينا لونا، إنها ستكون مستعدة لزيارة العاصمة الروسية برفقة وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي إذا تلقت دعوة. 26.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-26T15:20+0000

2025-10-26T15:20+0000

2025-10-26T15:20+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106414443_0:1:1125:634_1920x0_80_0_0_cc6b4e49897a887f68ac16a36c79c43d.jpg

وأضافت لونا في إحاطة صحفية، " أن الحوار الروسي الأمريكي غاب لفترة طويلة حتى جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعاد هذا الحوار".وأشارت لونا إلى أنه "كلنا يعلم أن الرئيس ترامب يدعو دائما للسلام، وهو مفاوض بارع".وأضافت أيضا، أنه "يسعدنا أيضا أن يكون هناك تفاعلا واضحا بين مجلس الدوما الروسي والكونغرس الأمريكي".وأكدت النائبة على أنه "سأترأس الوفد بالذهاب إلى روسيا، وأشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تسهيل هذا الأمر".وصرح رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الأحد، بأنه سيتم تنظيم لقاء بين أعضاء الكونغرس الأميركي وممثلي مجلس الدوما الروسي قريبًا، لافتا إلى أنه سيكون حوارا مهما بين برلمانيي البلدين.وقال دميترييف في فيديو نشر في قناته على "تليغرام": "نجري اتصالات مع ممثلي المجتمع الأميركي الذين يسعون إلى حوار إيجابي مع روسيا. لقد أجرينا اجتماعًا مع النائبة آنا لونا أمس… وقد أكدت أيضًا رغبتها في عقد لقاء بين أعضاء الكونغرس الأميركي وممثلي مجلس الدوما، وسيتم تنظيم هذا اللقاء قريبًا وسيكون حوارًا مهمًا بين برلمانيي بلدينا". وذكر رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، بأن الجانب الروسي أبلغ نظراءه الأميركيين بمعلومات حول اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع هيئة الأركان العامة صباح اليوم الأحد.

https://sarabic.ae/20251026/دميترييف-سيتم-تنظيم-لقاء-بين-أعضاء-الكونغرس-الأميركي-وممثلي-مجلس-الدوما-1106414122.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية