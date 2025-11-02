https://sarabic.ae/20251102/الدين-العام-الأوكراني-يسجل-رقما-قياسيا-1106654930.html

الدين العام الأوكراني يسجل رقما قياسيا

الدين العام الأوكراني يسجل رقما قياسيا

تضاعف الدين العام الأوكراني 3 مرات منذ عام 2022، وسيستغرق سداده 35 عامًا، حيث تبلغ قيمة مدفوعات الفائدة على القروض أكثر من 3.8 تريليون هريفنيا (90.5 مليار... 02.11.2025, سبوتنيك عربي

ووفقًا لبيان نُشر على قناة الحزب في تطبيق "تلغرام": "بلغ الدين العام والمضمون حكوميًا لأوكرانيا، حتى 30 سبتمبر (أيلول) 8.024 تريليون هريفنيا (191.18 مليار دولار أمريكي). وهذا يزيد بثلاثة أضعاف تمامًا عن مستواه في بداية عام 2022... وسيستغرق سداد الدين العام القائم بالكامل بموجب الاتفاقيات الحالية 35 عامًا، وخلال هذه الفترة، سيتم إنفاق أكثر من 3.8 تريليون هريفنيا (90.5 مليار دولار أمريكي) من ميزانية الدولة لخدمته - الفائدة على القروض".وأشار الحزب إلى أن "الدين الوطني سيستمر في الارتفاع العام المقبل".وما تزال أوكرانيا، التي تواجه عجزًا قياسيًا في الميزانية قدره 43.9 مليار دولار أمريكي لعام 2024، تعتمد على مساعدات شركائها الدوليين لتغطية جزء كبير من احتياجاتها المالية.في غضون ذلك، يمضي الغرب قدمًا في تخصيص حزم مساعدات جديدة بعد مناقشات مطوّلة، وقد أشار غافين غراي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أوكرانيا، في وقت سابق، إلى أن "الدعم الدولي لكييف سيتضاءل مع مرور الوقت، وأن سلطات البلاد بحاجة إلى تنمية مواردها المحلية للتمويل الذاتي"، في حين اشتكى فلاديمير زيلينسكي من نقص الأموال المخصصة لإنتاج الأسلحة محليًا في أوكرانيا، وبطء تدفق المساعدات الغربية.وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، أن أوكرانيا لن تسدد ديونها للدول الغربية خلال الثلاثين عاما المقبلة، على حد قوله.ترامب: نجني الأرباح من النزاع الأوكراني بفضل مبيعات السلاح"مجموعة السبع" تمول أوكرانيا في 2025 بنحو 26 مليار دولار من عوائد الأصول الروسية المجمدة

