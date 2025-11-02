الدين العام الأوكراني يسجل رقما قياسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
ووفقًا لبيان نُشر على قناة الحزب في تطبيق "تلغرام": "بلغ الدين العام والمضمون حكوميًا لأوكرانيا، حتى 30 سبتمبر (أيلول) 8.024 تريليون هريفنيا (191.18 مليار دولار أمريكي). وهذا يزيد بثلاثة أضعاف تمامًا عن مستواه في بداية عام 2022... وسيستغرق سداد الدين العام القائم بالكامل بموجب الاتفاقيات الحالية 35 عامًا، وخلال هذه الفترة، سيتم إنفاق أكثر من 3.8 تريليون هريفنيا (90.5 مليار دولار أمريكي) من ميزانية الدولة لخدمته - الفائدة على القروض".وأشار الحزب إلى أن "الدين الوطني سيستمر في الارتفاع العام المقبل".وما تزال أوكرانيا، التي تواجه عجزًا قياسيًا في الميزانية قدره 43.9 مليار دولار أمريكي لعام 2024، تعتمد على مساعدات شركائها الدوليين لتغطية جزء كبير من احتياجاتها المالية.في غضون ذلك، يمضي الغرب قدمًا في تخصيص حزم مساعدات جديدة بعد مناقشات مطوّلة، وقد أشار غافين غراي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أوكرانيا، في وقت سابق، إلى أن "الدعم الدولي لكييف سيتضاءل مع مرور الوقت، وأن سلطات البلاد بحاجة إلى تنمية مواردها المحلية للتمويل الذاتي"، في حين اشتكى فلاديمير زيلينسكي من نقص الأموال المخصصة لإنتاج الأسلحة محليًا في أوكرانيا، وبطء تدفق المساعدات الغربية.وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، أن أوكرانيا لن تسدد ديونها للدول الغربية خلال الثلاثين عاما المقبلة، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20251029/خبير-عسكري-ترامب-يدرك-أن-زيلينسكي-كذب-عليه-للحصول-على-المال-1106509642.html
الدين العام الأوكراني يسجل رقما قياسيا

08:51 GMT 02.11.2025
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورمبنى البرلمان الأوكراني
مبنى البرلمان الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
© Sputnik . Стрингер
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تضاعف الدين العام الأوكراني 3 مرات منذ عام 2022، وسيستغرق سداده 35 عامًا، حيث تبلغ قيمة مدفوعات الفائدة على القروض أكثر من 3.8 تريليون هريفنيا (90.5 مليار دولار)، وفقًا لحزب "التضامن الأوروبي" في البرلمان الأوكراني.
ووفقًا لبيان نُشر على قناة الحزب في تطبيق "تلغرام": "بلغ الدين العام والمضمون حكوميًا لأوكرانيا، حتى 30 سبتمبر (أيلول) 8.024 تريليون هريفنيا (191.18 مليار دولار أمريكي). وهذا يزيد بثلاثة أضعاف تمامًا عن مستواه في بداية عام 2022... وسيستغرق سداد الدين العام القائم بالكامل بموجب الاتفاقيات الحالية 35 عامًا، وخلال هذه الفترة، سيتم إنفاق أكثر من 3.8 تريليون هريفنيا (90.5 مليار دولار أمريكي) من ميزانية الدولة لخدمته - الفائدة على القروض".
وأشار الحزب إلى أن "الدين الوطني سيستمر في الارتفاع العام المقبل".

وفي 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أفاد صندوق النقد الدولي أن "أوكرانيا تتوقع زيادة حادة في الدين العام بحلول نهاية عام 2025، إلى 108.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة أخرى إلى 110.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026".

وما تزال أوكرانيا، التي تواجه عجزًا قياسيًا في الميزانية قدره 43.9 مليار دولار أمريكي لعام 2024، تعتمد على مساعدات شركائها الدوليين لتغطية جزء كبير من احتياجاتها المالية.
طاقم دبابة تي-90إم بروريف التابع للمجموعة القتالية الغرب في اتجاه محور كراسنولمانسكي في المنطقة العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: ترامب يدرك أن زيلينسكي كذب عليه للحصول على المال
29 أكتوبر, 09:37 GMT
في غضون ذلك، يمضي الغرب قدمًا في تخصيص حزم مساعدات جديدة بعد مناقشات مطوّلة، وقد أشار غافين غراي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أوكرانيا، في وقت سابق، إلى أن "الدعم الدولي لكييف سيتضاءل مع مرور الوقت، وأن سلطات البلاد بحاجة إلى تنمية مواردها المحلية للتمويل الذاتي"، في حين اشتكى فلاديمير زيلينسكي من نقص الأموال المخصصة لإنتاج الأسلحة محليًا في أوكرانيا، وبطء تدفق المساعدات الغربية.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، أن أوكرانيا لن تسدد ديونها للدول الغربية خلال الثلاثين عاما المقبلة، على حد قوله.
ترامب: نجني الأرباح من النزاع الأوكراني بفضل مبيعات السلاح
"مجموعة السبع" تمول أوكرانيا في 2025 بنحو 26 مليار دولار من عوائد الأصول الروسية المجمدة
