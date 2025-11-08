https://sarabic.ae/20251108/إعلام-المفوضية-الأوروبية-تفشل-في-إقناع-بلجيكا-بشأن-استخدام-الأصول-الروسية-1106867120.html

إعلام: المفوضية الأوروبية تفشل في إقناع بلجيكا بشأن استخدام الأصول الروسية

تواصل بلجيكا مقاومة ضغوط المفوضية الأوروبية للموافقة على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة في منصة "يوروكلير" (مركز مقاصة دولي ومستودع الأوراق المالية)... 08.11.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104797809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f58fda3d1b49012fde6f49281c4045e5.jpg

وقالت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلغا": "في اليوم الجمعة، التقى ممثلو المفوضية الأوروبية بالوفد البلجيكي لمناقشة هذه المسألة. وكان النقاش بناءً، لكنها فشلت في تهدئة المخاوف القانونية والمالية التي أعربت عنها بلجيكا".الحقيقة هي أن بروكسل، التي وعدت بتفاؤل بمساعدة فلاديمير زيلينسكي "طالما اقتضت الضرورة"، قد استنفدت جميع مواردها، بينما ترفض دول الاتحاد الأوروبي مساعدة كييف من أموالها الخاصة. وهكذا، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه في وضع أصبح فيه تمويل كييف لعام 2026 موضع شك - إذ لا يوجد مصدر للتمويل.ومع ذلك، في الوقت الراهن، تمكنت بلجيكا، وخاصة رئيس الوزراء بارت دي ويفر، من البقاء ثابتة على موقفها.وفي القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، أعلن دي ويفر أن المفوضية الأوروبية فشلت في تقديم اقتراح متماسك وقابل للمناقشة من شأنه أن يقنعه بأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون "مشروعة" ولن تضر بسمعة بلجيكا أو منطقة اليورو ككل.وفقًا لرئيس الوزراء البلجيكي، قد يتعرض المستثمرون حول العالم للخطر في حال بدء إجراءات قانونية ومصادرة أصول عملاء إيداع "يوروكلير" بأمر قضائي. علاوة على ذلك، يثق دي ويفر أن المصادرة ستؤدي إلى إجراءات قانونية ضد بلجيكا ستستمر "إلى أجل غير مسمى".ودعا رئيس الوزراء البلجيكي المفوضية الأوروبية إلى إيجاد سبل أخرى "أكثر قابلية للتنبؤ" لتمويل كييف، ملمحًا إلى أن دولًا "عاقلة"، مثل اليابان، قد عارضت بشدة أي استخدام للصناديق السيادية الروسية.وأكد دي ويفر أيضا أنه سيكون مستعدا لمناقشة أي شيء يتعلق بالأصول الروسية إذا شاركت جميع دول الاتحاد الأوروبي والدول الدولية التي لديها أصول مماثلة، وإذا عملت جميع دول الاتحاد الأوروبي، دون استثناء، كضامنة لإعادة الأصول الروسية إلى بلجيكا نقدا على الفور، إذا لزم الأمر - أي إذا كانت مستعدة لإعادة كامل مبلغ الأموال "المصادرة" إلى بلجيكا نقدا في أقصر وقت ممكن، "في غضون أيام قليلة".وبينما كان ينتظر تطور الوضع، بدأت المنصة البلجيكية فجأة في رفع التجميد عن الأموال الخاصة للمستثمرين الروس دون الحصول على إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة (OFAC).وبعد بدء العملية الروسية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع"، ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو.ومن بين هذه الأموال، يوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.وأفادت المفوضية الأوروبية أن "الاتحاد الأوروبي حوّل 14 مليار يورو إلى أوكرانيا، من عائدات الأصول الروسية المجمدة، بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2025".ووصفت وزارة الخارجية الروسية، تجميد الأصول الروسية في أوروبا، مرارًا وتكرارًا، بأنه "سرقة"، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. ووفقًا للافروف، لدى روسيا أيضًا فرصة عدم إعادة الأموال، التي كانت الدول الغربية تحتفظ بها في روسيا.دميترييف: أوروبا وبريطانيا أنفقتا أكثر من 100 مليار يورو على تمويل الأسلحة لأوكرانيا3 دول غربية تعارض استخدام الأموال الروسية المجمدة لصالح نظام كييفالكرملين: المعلومات الواردة بشأن استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا مثيرة للقلق

