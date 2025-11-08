إعلام: المفوضية الأوروبية تفشل في إقناع بلجيكا بشأن استخدام الأصول الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: المفوضية الأوروبية تفشل في إقناع بلجيكا بشأن استخدام الأصول الروسية
وقالت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلغا": "في اليوم الجمعة، التقى ممثلو المفوضية الأوروبية بالوفد البلجيكي لمناقشة هذه المسألة. وكان النقاش بناءً، لكنها فشلت في تهدئة المخاوف القانونية والمالية التي أعربت عنها بلجيكا".الحقيقة هي أن بروكسل، التي وعدت بتفاؤل بمساعدة فلاديمير زيلينسكي "طالما اقتضت الضرورة"، قد استنفدت جميع مواردها، بينما ترفض دول الاتحاد الأوروبي مساعدة كييف من أموالها الخاصة. وهكذا، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه في وضع أصبح فيه تمويل كييف لعام 2026 موضع شك - إذ لا يوجد مصدر للتمويل.ومع ذلك، في الوقت الراهن، تمكنت بلجيكا، وخاصة رئيس الوزراء بارت دي ويفر، من البقاء ثابتة على موقفها.وفي القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، أعلن دي ويفر أن المفوضية الأوروبية فشلت في تقديم اقتراح متماسك وقابل للمناقشة من شأنه أن يقنعه بأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون "مشروعة" ولن تضر بسمعة بلجيكا أو منطقة اليورو ككل.وفقًا لرئيس الوزراء البلجيكي، قد يتعرض المستثمرون حول العالم للخطر في حال بدء إجراءات قانونية ومصادرة أصول عملاء إيداع "يوروكلير" بأمر قضائي. علاوة على ذلك، يثق دي ويفر أن المصادرة ستؤدي إلى إجراءات قانونية ضد بلجيكا ستستمر "إلى أجل غير مسمى".ودعا رئيس الوزراء البلجيكي المفوضية الأوروبية إلى إيجاد سبل أخرى "أكثر قابلية للتنبؤ" لتمويل كييف، ملمحًا إلى أن دولًا "عاقلة"، مثل اليابان، قد عارضت بشدة أي استخدام للصناديق السيادية الروسية.وأكد دي ويفر أيضا أنه سيكون مستعدا لمناقشة أي شيء يتعلق بالأصول الروسية إذا شاركت جميع دول الاتحاد الأوروبي والدول الدولية التي لديها أصول مماثلة، وإذا عملت جميع دول الاتحاد الأوروبي، دون استثناء، كضامنة لإعادة الأصول الروسية إلى بلجيكا نقدا على الفور، إذا لزم الأمر - أي إذا كانت مستعدة لإعادة كامل مبلغ الأموال "المصادرة" إلى بلجيكا نقدا في أقصر وقت ممكن، "في غضون أيام قليلة".وبينما كان ينتظر تطور الوضع، بدأت المنصة البلجيكية فجأة في رفع التجميد عن الأموال الخاصة للمستثمرين الروس دون الحصول على إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة (OFAC).وبعد بدء العملية الروسية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع"، ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو.ومن بين هذه الأموال، يوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.وأفادت المفوضية الأوروبية أن "الاتحاد الأوروبي حوّل 14 مليار يورو إلى أوكرانيا، من عائدات الأصول الروسية المجمدة، بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2025".ووصفت وزارة الخارجية الروسية، تجميد الأصول الروسية في أوروبا، مرارًا وتكرارًا، بأنه "سرقة"، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. ووفقًا للافروف، لدى روسيا أيضًا فرصة عدم إعادة الأموال، التي كانت الدول الغربية تحتفظ بها في روسيا.
تابعنا عبر
تواصل بلجيكا مقاومة ضغوط المفوضية الأوروبية للموافقة على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة في منصة "يوروكلير" (مركز مقاصة دولي ومستودع الأوراق المالية) لتمويل أوكرانيا على المدى القصير والمتوسط، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.
وقالت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلغا": "في اليوم الجمعة، التقى ممثلو المفوضية الأوروبية بالوفد البلجيكي لمناقشة هذه المسألة. وكان النقاش بناءً، لكنها فشلت في تهدئة المخاوف القانونية والمالية التي أعربت عنها بلجيكا".

وأشارت الوكالة إلى أن المفوضية الأوروبية تحاول بشكل مهووس ضمان موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف - في هذه المرحلة، يبلغ المبلغ المعني نحو 140 مليار يورو في شكل ما يسمى "قرض التعويضات" الخاص، والذي ستطلب أوكرانيا سداده بشروط بعد انتهاء الصراع وفي حالة "دفع موسكو للأضرار المادية".

الحقيقة هي أن بروكسل، التي وعدت بتفاؤل بمساعدة فلاديمير زيلينسكي "طالما اقتضت الضرورة"، قد استنفدت جميع مواردها، بينما ترفض دول الاتحاد الأوروبي مساعدة كييف من أموالها الخاصة. وهكذا، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه في وضع أصبح فيه تمويل كييف لعام 2026 موضع شك - إذ لا يوجد مصدر للتمويل.

وبما أن الجزء الأكبر من الأموال الروسية مخزن في بلجيكا، فإن المفوضية الأوروبية تمارس ضغوطا غير مسبوقة على المملكة، ومن بين أشكالها الجديدة ما يسمى "المشاورات الثنائية"، والتي تهدف إلى الضغط على بلجيكا بأي وسيلة والتوصل إلى قرار غير موات للبلاد.

ومع ذلك، في الوقت الراهن، تمكنت بلجيكا، وخاصة رئيس الوزراء بارت دي ويفر، من البقاء ثابتة على موقفها.
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سياسي صربي: الاتحاد الأوروبي لن يجرؤ على مصادرة الأصول الروسية
2 نوفمبر, 01:49 GMT
وفي القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، أعلن دي ويفر أن المفوضية الأوروبية فشلت في تقديم اقتراح متماسك وقابل للمناقشة من شأنه أن يقنعه بأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون "مشروعة" ولن تضر بسمعة بلجيكا أو منطقة اليورو ككل.
وفقًا لرئيس الوزراء البلجيكي، قد يتعرض المستثمرون حول العالم للخطر في حال بدء إجراءات قانونية ومصادرة أصول عملاء إيداع "يوروكلير" بأمر قضائي. علاوة على ذلك، يثق دي ويفر أن المصادرة ستؤدي إلى إجراءات قانونية ضد بلجيكا ستستمر "إلى أجل غير مسمى".

ومن المخاطر المالية المترتبة على المصادرة غير القانونية للأصول السيادية الروسية، إمكانية الاستيلاء على الأصول البلجيكية في جميع أنحاء العالم بناء على دعاوى قضائية قد ترفعها روسيا للمطالبة بتعويضات عن الأصول المسروقة.

ودعا رئيس الوزراء البلجيكي المفوضية الأوروبية إلى إيجاد سبل أخرى "أكثر قابلية للتنبؤ" لتمويل كييف، ملمحًا إلى أن دولًا "عاقلة"، مثل اليابان، قد عارضت بشدة أي استخدام للصناديق السيادية الروسية.

وألمح رئيس الوزراء البلجيكي إلى قرض أوروبي جديد. وقدّر الخبراء لاحقًا أن خدمة هذا القرض ستكلف الاتحاد الأوروبي نحو 6 مليارات يورو سنويًا.

وأكد دي ويفر أيضا أنه سيكون مستعدا لمناقشة أي شيء يتعلق بالأصول الروسية إذا شاركت جميع دول الاتحاد الأوروبي والدول الدولية التي لديها أصول مماثلة، وإذا عملت جميع دول الاتحاد الأوروبي، دون استثناء، كضامنة لإعادة الأصول الروسية إلى بلجيكا نقدا على الفور، إذا لزم الأمر - أي إذا كانت مستعدة لإعادة كامل مبلغ الأموال "المصادرة" إلى بلجيكا نقدا في أقصر وقت ممكن، "في غضون أيام قليلة".
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم خيارات جديدة لاستخدام الأصول الروسية لصالح كييف
23 أكتوبر, 22:30 GMT
وبينما كان ينتظر تطور الوضع، بدأت المنصة البلجيكية فجأة في رفع التجميد عن الأموال الخاصة للمستثمرين الروس دون الحصول على إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة (OFAC).

وفي القمة التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليمات إلى المفوضية الأوروبية بتقديم مقترح لتمويل كييف لعامي 2026 و2027 بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وبعد بدء العملية الروسية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع"، ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو.
ومن بين هذه الأموال، يوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
أوربان: هنغاريا لم تدعم استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لأنها تلقت تحذيرا من الرد
23 أكتوبر, 21:17 GMT
وأفادت المفوضية الأوروبية أن "الاتحاد الأوروبي حوّل 14 مليار يورو إلى أوكرانيا، من عائدات الأصول الروسية المجمدة، بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2025".

وردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة، إذ تم جمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتهم في حسابات خاصة من الفئة "ج"، ولا يمكن سحب هذه الأصول إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية، تجميد الأصول الروسية في أوروبا، مرارًا وتكرارًا، بأنه "سرقة"، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. ووفقًا للافروف، لدى روسيا أيضًا فرصة عدم إعادة الأموال، التي كانت الدول الغربية تحتفظ بها في روسيا.
دميترييف: أوروبا وبريطانيا أنفقتا أكثر من 100 مليار يورو على تمويل الأسلحة لأوكرانيا
3 دول غربية تعارض استخدام الأموال الروسية المجمدة لصالح نظام كييف
الكرملين: المعلومات الواردة بشأن استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا مثيرة للقلق
