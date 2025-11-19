ترامب يؤكد نيته بإنهاء الصراع في أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
ترامب يؤكد نيته بإنهاء الصراع في أوكرانيا
ترامب يؤكد نيته بإنهاء الصراع في أوكرانيا
وقال ترامب في منتدى الاستثمار "الأمريكي السعودي": "كنت أعتقد أن الأمر سيكون سهلا لأن لدي علاقة جيدة مع الرئيس بوتين".وأضاف ترامب أن الصراع الأوكراني سيحل أيضا، مؤكدا عزمه على التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانياوأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد عالما مزدهرا وآمنا، مشيرا إلى أنه يمتلك مهارات تفاوضية كافية لإنهاء الصراع الأوكراني.وقال أوشاكوف في تصريح صحفي ردا على سؤال حول التعاون بين البلدين: "تجري اتصالات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة على مستويات مختلفة، وتعمل السفارتان في واشنطن وموسكو".
الأخبار
ترامب يؤكد نيته بإنهاء الصراع في أوكرانيا

18:41 GMT 19.11.2025 (تم التحديث: 19:07 GMT 19.11.2025)
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه كان يتوقع حل الصراع في أوكرانيا بسهولة، بفضل علاقته الجيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب في منتدى الاستثمار "الأمريكي السعودي": "كنت أعتقد أن الأمر سيكون سهلا لأن لدي علاقة جيدة مع الرئيس بوتين".

وأضاف: "لقد حسمت حربا استمرت 36 عاما في يوم واحد. وحربا أخرى استمرت 132 عاما. لقد حسمت ذلك. لقد حسمت 8 حروب. ولا تزال هناك حرب واحدة متبقية"،

وأضاف ترامب أن الصراع الأوكراني سيحل أيضا، مؤكدا عزمه على التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
روسيا: الاتصالات بين موسكو وواشنطن تجري على مستويات مختلفة
12 نوفمبر, 15:57 GMT
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد عالما مزدهرا وآمنا، مشيرا إلى أنه يمتلك مهارات تفاوضية كافية لإنهاء الصراع الأوكراني.

وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تجري على مستويات مختلفة.

وقال أوشاكوف في تصريح صحفي ردا على سؤال حول التعاون بين البلدين: "تجري اتصالات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة على مستويات مختلفة، وتعمل السفارتان في واشنطن وموسكو".
