https://sarabic.ae/20251119/ترامب-يؤكد-نيته-بإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1107300903.html
ترامب يؤكد نيته بإنهاء الصراع في أوكرانيا
ترامب يؤكد نيته بإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه كان يتوقع حل الصراع في أوكرانيا بسهولة، بفضل علاقته الجيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T18:41+0000
2025-11-19T18:41+0000
2025-11-19T19:07+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وقال ترامب في منتدى الاستثمار "الأمريكي السعودي": "كنت أعتقد أن الأمر سيكون سهلا لأن لدي علاقة جيدة مع الرئيس بوتين".وأضاف ترامب أن الصراع الأوكراني سيحل أيضا، مؤكدا عزمه على التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانياوأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد عالما مزدهرا وآمنا، مشيرا إلى أنه يمتلك مهارات تفاوضية كافية لإنهاء الصراع الأوكراني.وقال أوشاكوف في تصريح صحفي ردا على سؤال حول التعاون بين البلدين: "تجري اتصالات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة على مستويات مختلفة، وتعمل السفارتان في واشنطن وموسكو".
https://sarabic.ae/20251112/روسيا-الاتصالات-بين-موسكو-وواشنطن-تجري-على-مستويات-مختلفة-1107043537.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار أوكرانيا
ترامب يؤكد نيته بإنهاء الصراع في أوكرانيا
18:41 GMT 19.11.2025 (تم التحديث: 19:07 GMT 19.11.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه كان يتوقع حل الصراع في أوكرانيا بسهولة، بفضل علاقته الجيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب في منتدى الاستثمار "الأمريكي السعودي": "كنت أعتقد أن الأمر سيكون سهلا لأن لدي علاقة جيدة مع الرئيس بوتين".
وأضاف: "لقد حسمت حربا استمرت 36 عاما في يوم واحد. وحربا أخرى استمرت 132 عاما. لقد حسمت ذلك. لقد حسمت 8 حروب. ولا تزال هناك حرب واحدة متبقية"،
وأضاف ترامب أن الصراع الأوكراني سيحل أيضا، مؤكدا عزمه على التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد عالما مزدهرا وآمنا، مشيرا إلى أنه يمتلك مهارات تفاوضية كافية لإنهاء الصراع الأوكراني.
وقال أوشاكوف في تصريح صحفي ردا على سؤال حول التعاون بين البلدين: "تجري اتصالات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة على مستويات مختلفة، وتعمل السفارتان في واشنطن وموسكو".