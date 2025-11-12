https://sarabic.ae/20251112/روسيا-الاتصالات-بين-موسكو-وواشنطن-تجري-على-مستويات-مختلفة-1107043537.html

روسيا: الاتصالات بين موسكو وواشنطن تجري على مستويات مختلفة

صرّح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، بأن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة تجري على مستويات مختلفة. 12.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال أوشاكوف في تصريح صحفي ردا على سؤال حول التعاون بين البلدين: "تجري اتصالات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة على مستويات مختلفة، وتعمل السفارتان في واشنطن وموسكو".وتابع مساعد الرئيس الروسي: "لا أستطيع أن أقول إن هناك توقفا في التفاعل الروسي الأمريكي، ولكن لا توجد أخبار جديدة حتى الآن".وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك العديد من العوامل المزعجة في العلاقات الروسية الأمريكية، والتي ورثناها من الإدارة الأمريكية السابقة. سيستغرق الأمر وقتا طويلاً لتصحيح هذه الفوضى".وأضاف: "مع وصول الإدارة الجديدة، لمسنا رغبة في استئناف الحوار. هذا يحدث بالفعل، ولكن ليس بالسرعة التي نتمناها".وتابع: "من جانبنا، في إطار هذا الحوار، نعتبر أنه من المهم ألا نقتصر على مشاكل البعثات الدبلوماسية فقط. من المهم الانتقال إلى معالجة قضايا مثل إنشاء خدمة جوية مباشرة وإعادة الممتلكات الدبلوماسية الروسية التي استولى عليها (الرئيس الأمريكي الأسبق) باراك أوباما بشكل غير قانوني في ديسمبر/كانون الأول 2016، قبل ثلاثة أسابيع من تنصيب دونالد ترامب لأول مرة".وأردف لافروف: " أنا ووزير الخارجية (الأمريكي) ماركو روبيو نتفهم أهمية التواصل المنتظم. فهو مهم لمناقشة القضية الأوكرانية ودفع عجلة التعاون الثنائي. ولهذا السبب نتواصل هاتفيًا، كما أننا مستعدون لعقد اجتماعات شخصية عند الضرورة".

