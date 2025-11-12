https://sarabic.ae/20251112/روسيا-الاتصالات-بين-موسكو-وواشنطن-تجري-على-مستويات-مختلفة-1107043537.html
روسيا: الاتصالات بين موسكو وواشنطن تجري على مستويات مختلفة
روسيا: الاتصالات بين موسكو وواشنطن تجري على مستويات مختلفة
سبوتنيك عربي
صرّح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، بأن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة تجري على مستويات مختلفة. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T15:57+0000
2025-11-12T15:57+0000
2025-11-12T15:57+0000
أخبار روسيا
روسيا
سيرغي لافروف
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال أوشاكوف في تصريح صحفي ردا على سؤال حول التعاون بين البلدين: "تجري اتصالات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة على مستويات مختلفة، وتعمل السفارتان في واشنطن وموسكو".وتابع مساعد الرئيس الروسي: "لا أستطيع أن أقول إن هناك توقفا في التفاعل الروسي الأمريكي، ولكن لا توجد أخبار جديدة حتى الآن".وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك العديد من العوامل المزعجة في العلاقات الروسية الأمريكية، والتي ورثناها من الإدارة الأمريكية السابقة. سيستغرق الأمر وقتا طويلاً لتصحيح هذه الفوضى".وأضاف: "مع وصول الإدارة الجديدة، لمسنا رغبة في استئناف الحوار. هذا يحدث بالفعل، ولكن ليس بالسرعة التي نتمناها".وتابع: "من جانبنا، في إطار هذا الحوار، نعتبر أنه من المهم ألا نقتصر على مشاكل البعثات الدبلوماسية فقط. من المهم الانتقال إلى معالجة قضايا مثل إنشاء خدمة جوية مباشرة وإعادة الممتلكات الدبلوماسية الروسية التي استولى عليها (الرئيس الأمريكي الأسبق) باراك أوباما بشكل غير قانوني في ديسمبر/كانون الأول 2016، قبل ثلاثة أسابيع من تنصيب دونالد ترامب لأول مرة".وأردف لافروف: " أنا ووزير الخارجية (الأمريكي) ماركو روبيو نتفهم أهمية التواصل المنتظم. فهو مهم لمناقشة القضية الأوكرانية ودفع عجلة التعاون الثنائي. ولهذا السبب نتواصل هاتفيًا، كما أننا مستعدون لعقد اجتماعات شخصية عند الضرورة".
https://sarabic.ae/20251109/لافروف-الحوار-مع-واشنطن-بشأن-القضايا-الثنائية-مستمر-ولكن-ليس-بالسرعة-المطلوبة--عاجل-1106897835.html
https://sarabic.ae/20251103/ترامب-بوتين-زعيم-قوي-ولا-ينبغي-اللعب-معه-1106672766.html
https://sarabic.ae/20251028/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-على-هامش-مؤتمر-مينسك-الدولي-الثالث-حول-الأمن-الأوراسي-1106474731.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار روسيا, روسيا, سيرغي لافروف, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا, روسيا, سيرغي لافروف, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا: الاتصالات بين موسكو وواشنطن تجري على مستويات مختلفة
صرّح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، بأن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة تجري على مستويات مختلفة.
وقال أوشاكوف في تصريح صحفي ردا على سؤال حول التعاون بين البلدين: "تجري اتصالات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة على مستويات مختلفة، وتعمل السفارتان في واشنطن وموسكو".
وأضاف أوشاكوف: "المشاكل في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لا يتم حلها بالسرعة التي نرغب بها".
وتابع مساعد الرئيس الروسي: "لا أستطيع أن أقول إن هناك توقفا في التفاعل الروسي الأمريكي
، ولكن لا توجد أخبار جديدة حتى الآن".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صرح الأحد الماضي، بأن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضايا الثنائية قائم، ولكن ليس بالسرعة المطلوبة.
وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك العديد من العوامل المزعجة في العلاقات الروسية الأمريكية
، والتي ورثناها من الإدارة الأمريكية السابقة. سيستغرق الأمر وقتا طويلاً لتصحيح هذه الفوضى".
وأضاف: "مع وصول الإدارة الجديدة، لمسنا رغبة في استئناف الحوار
. هذا يحدث بالفعل، ولكن ليس بالسرعة التي نتمناها".
وأشار الوزير إلى أن جولتين من المشاورات عقدتا في الربيع، وتم التوصل خلالهما إلى عدد من الاتفاقيات لتحسين الظروف المعيشية للبعثات الدبلوماسية.
وتابع: "من جانبنا، في إطار هذا الحوار، نعتبر أنه من المهم ألا نقتصر على مشاكل البعثات الدبلوماسية فقط.
من المهم الانتقال إلى معالجة قضايا مثل إنشاء خدمة جوية مباشرة وإعادة الممتلكات الدبلوماسية الروسية التي استولى عليها (الرئيس الأمريكي الأسبق) باراك أوباما بشكل غير قانوني في ديسمبر/كانون الأول 2016، قبل ثلاثة أسابيع من تنصيب دونالد ترامب لأول مرة".
وأضاف وزير الخارجية : "ما زلنا ننتظر. وقد نُقلت مقترحاتنا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والسفر الجوي إلى الجانب الأمريكي. وتجري حاليًا اتصالات عمل بشأن إمكانية مواصلة الحوار" .
وأردف لافروف: " أنا ووزير الخارجية (الأمريكي) ماركو روبيو نتفهم أهمية التواصل المنتظم. فهو مهم لمناقشة القضية الأوكرانية
ودفع عجلة التعاون الثنائي. ولهذا السبب نتواصل هاتفيًا، كما أننا مستعدون لعقد اجتماعات شخصية عند الضرورة".