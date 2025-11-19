https://sarabic.ae/20251119/الكرملين-روسيا-لا-تتواصل-حاليا-مع-مبعوث-ترامب--1107284275.html
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الجانب الروسي ليس على اتصال حاليا مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اتصال حاليا مع ويتكوف لوكالة "سبوتنيك": " ليس بعد ".

وحول إمكانية أن يزور ويتكوف روسيا قبل نهاية العام الحالي، أضاف بيسكوف: "يمكنه الحضور في أي وقت. سنكون سعداء برؤيته في أي وقت ".

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن مصادر روسية وأمريكية، أن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية" مع روسيا لوضع خطة جديدة لحل النزاع في أوكرانيا . ويشار إلى أن رد فعل كييف وحلفائها الأوروبيين على هذه الخطة لا يزال غامضًا.

من جهة أخرى، أخبر مسؤول روسي كبير "أكسيوس"، أنه متفائل بشأن الخطة، فيما لفت الموقع إلى أنه ليس من الواضح بعد كيف ستشعر أوكرانيا ومناصروها الأوروبيون حيال ذلك.

وحسب مصادر "أكسيوس"، تتوزع نقاط الخطة الـ 28 على أربعة محاور عامة:

ووفق الموقع، فإن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف هو المسؤول عن الخطة ويقوم بمناقشتها بالتفصيل مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اتصال حاليا مع ويتكوف لوكالة "سبوتنيك": " ليس بعد ".
وحول إمكانية أن يزور ويتكوف روسيا قبل نهاية العام الحالي، أضاف بيسكوف: "يمكنه الحضور في أي وقت. سنكون سعداء برؤيته في أي وقت ".
أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن مصادر روسية وأمريكية، أن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية" مع روسيا لوضع خطة جديدة لحل النزاع في أوكرانيا . ويشار إلى أن رد فعل كييف وحلفائها الأوروبيين على هذه الخطة لا يزال غامضًا.
من جهة أخرى، أخبر مسؤول روسي كبير "أكسيوس"، أنه متفائل بشأن الخطة، فيما لفت الموقع إلى أنه ليس من الواضح بعد كيف ستشعر أوكرانيا ومناصروها الأوروبيون حيال ذلك.
وحسب مصادر "أكسيوس"، تتوزع نقاط الخطة الـ 28 على أربعة محاور عامة:
العلاقات الأمريكية المستقبلية مع روسيا وأوكرانيا
ووفق الموقع، فإن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف هو المسؤول عن الخطة ويقوم بمناقشتها بالتفصيل مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف.