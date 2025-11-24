إعلام: أوروبا تستعد لاحتمال توقف دعم ترامب لكييف

عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، بأن أوروبا تستعد لاحتمال أن يوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لكييف، في وقت تقول فيه واشنطن إنها تتوقع الاتفاق على... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن مسؤول أوروبي قوله: "إنه سيناريو نستعد له بالفعل"، في إشارة إلى مخاوف أوروبا من توقف المساعدات الأمريكية.وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت، نقلاً عن مصادر، أن واشنطن ترسل إشارات إلى كييف بشأن إمكانية وقف المساعدات العسكرية إذا لم توقع أوكرانيا على خطة التسوية التي تقترحها الولايات المتحدة.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلاً عن مصدر، أن واشنطن تضغط على كييف للقبول بالصفقة التي تقترحها، ملوحة بأن شروط الاتفاق في المستقبل قد تكون أسوأ بكثير.وصرح وزير الخارجية الأمريكي، في وقت سابق، أمس الأحد، بأن المحادثات التي جرت اليوم في اجتماع جنيف أحرزت "تقدمًا جيدًا" في حل الصراع في أوكرانيا.وقال روبيو، في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما جيدا (في اجتماع جنيف)"، مضيفا: "ربما يكون هذا الاجتماع هو الأكثر إنتاجية وأهمية في هذه العملية برمتها، والتي شاركنا فيها منذ البداية"، مشيرا إلى أن محادثات جنيف مستمرة، وستُعلن الولايات المتحدة عن تفاصيلها بعد انتهاء المناقشات.وصرح روبيو بأن مقترح السلام بشأن أوكرانيا صاغته الإدارة الأمريكية كإطار للتفاوض، مشيرًا إلى أنه يستند إلى مدخلات من موسكو لكنه يستند أيضا إلى مدخلات سابقة ومستمرة من كييف.وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرةً إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريًا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الخطة الأمريكية قد تُشكّل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
إعلام: أوروبا تستعد لاحتمال توقف دعم ترامب لكييف

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، بأن أوروبا تستعد لاحتمال أن يوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لكييف، في وقت تقول فيه واشنطن إنها تتوقع الاتفاق على خطة سلام لأوكرانيا "في أقرب وقت ممكن".
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن مسؤول أوروبي قوله: "إنه سيناريو نستعد له بالفعل"، في إشارة إلى مخاوف أوروبا من توقف المساعدات الأمريكية.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
البيت الأبيض: أوكرانيا تؤكد أن الخطة الأمريكية توفر "آليات موثوقة وقابلة للتنفيذ" لضمان أمنها
أمس, 23:59 GMT
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت، نقلاً عن مصادر، أن واشنطن ترسل إشارات إلى كييف بشأن إمكانية وقف المساعدات العسكرية إذا لم توقع أوكرانيا على خطة التسوية التي تقترحها الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلاً عن مصدر، أن واشنطن تضغط على كييف للقبول بالصفقة التي تقترحها، ملوحة بأن شروط الاتفاق في المستقبل قد تكون أسوأ بكثير.
وصرح وزير الخارجية الأمريكي، في وقت سابق، أمس الأحد، بأن المحادثات التي جرت اليوم في اجتماع جنيف أحرزت "تقدمًا جيدًا" في حل الصراع في أوكرانيا.
وقال روبيو، في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما جيدا (في اجتماع جنيف)"، مضيفا: "ربما يكون هذا الاجتماع هو الأكثر إنتاجية وأهمية في هذه العملية برمتها، والتي شاركنا فيها منذ البداية"، مشيرا إلى أن محادثات جنيف مستمرة، وستُعلن الولايات المتحدة عن تفاصيلها بعد انتهاء المناقشات.
وصرح روبيو بأن مقترح السلام بشأن أوكرانيا صاغته الإدارة الأمريكية كإطار للتفاوض، مشيرًا إلى أنه يستند إلى مدخلات من موسكو لكنه يستند أيضا إلى مدخلات سابقة ومستمرة من كييف.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرةً إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريًا.
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيسين بوتين وترامب التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الخطة الأمريكية قد تُشكّل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.
وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
