البيت الأبيض: كييف تؤكد أن الخطة الأمريكية توفر "آليات موثوقة وقابلة للتنفيذ" لضمان أمنها
البيت الأبيض: كييف تؤكد أن الخطة الأمريكية توفر "آليات موثوقة وقابلة للتنفيذ" لضمان أمنها
أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن فريق المفاوضين الأمريكي في جنيف عقد لقاءً مطولا ومنتجا مع الوفد الأوكراني، في إطار مناقشة أحدث مسودات الاتفاقات التي يجري...
23:59 GMT 23.11.2025 (تم التحديث: 00:44 GMT 24.11.2025)
أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن فريق المفاوضين الأمريكي في جنيف عقد لقاءً مطولا ومنتجا مع الوفد الأوكراني، في إطار مناقشة أحدث مسودات الاتفاقات التي يجري بحثها ضمن مسار التسوية الجارية.
وأوضح البيت الأبيض في بيان أن وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ويتكوڤ، وجاريد كوشنر، ووزير الجيش دان دريسكول شاركوا في الاجتماع، الذي جاء “صريحا ومفصلا واتسم بروح الشراكة والهدف المشترك”، مشيرا إلى أن "الاجتماع انتهى بتفاهم مشترك، ويمثل اليوم خطوة مهمة إلى الأمام".
وأضاف البيان أن "الوفد الأوكراني أكد أن جميع المخاوف الرئيسية لديه كالضمانات الأمنية، والتنمية الاقتصادية طويلة الأجل، وحماية البنية التحتية، وحرية الملاحة، والسيادة السياسية، تم بحثها بشكل شامل خلال الاجتماع" وأن "المسؤولين الأوكرانيين صرحوا بأنه بناء على التوضيحات والتحسينات المقدمة اليوم، فإنهم يعتقدون أن المسودة الحالية تعكس المصالح الوطنية لأوكرانيا وتوفر آليات قوية وقابلة للتنفيذ لضمان أمنها على المدى القريب والبعيد".
كما أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الوفد الأوكراني المشارك في اجتماعات جنيف أكد أن الخطة الأمريكية المقترحة للتسوية توفر آليات موثوقة وقابلة للتنفيذ لضمان أمن كييف، سواء على المدى القصير أو الطويل.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن:
"الوفد الأوكراني أبلغ الجانب الأمريكي بأن التعديلات والتوضيحات التي قُدمت اليوم جعلت المشروع الحالي يعكس المصالح الوطنية لأوكرانيا ويوفر ضمانات أمنية قابلة للتحقيق".
وأضاف: "أكدت الأطراف أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن بشكل كامل سيادة أوكرانيا ويضمن سلاما مستداما وعادلا".
وصرح وزير الخارجية الأمريكي، في وقت سابق، أمس الأحد، بأن المحادثات التي جرت اليوم في اجتماع جنيف أحرزت "تقدمًا جيدًا" في حل الصراع في أوكرانيا.
وقال روبيو، اليوم الأحد، في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما جيدا (في اجتماع جنيف)"، مضيفا: "ربما يكون هذا الاجتماع هو الأكثر إنتاجية وأهمية في هذه العملية برمتها، والتي شاركنا فيها منذ البداية"، مشيرا إلى أن محادثات جنيف مستمرة، وستُعلن الولايات المتحدة عن تفاصيلها بعد انتهاء المناقشات.
وصرح روبيو بأن مقترح السلام بشأن أوكرانيا صاغته الإدارة الأمريكية كإطار للتفاوض، مشيرًا إلى أنه يستند إلى مدخلات من موسكو لكنه يستند أيضا إلى مدخلات سابقة ومستمرة من كييف.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية
، مشيرةً إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريًا.
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيسين بوتين وترامب التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الخطة الأمريكية قد تُشكّل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.