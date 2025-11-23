https://sarabic.ae/20251123/روبيو-واشنطن-تدرك-أن-إقرار-الخطة-المقترحة-للتسوية-في-أوكرانيا-يعتمد-على-موقف-موسكو-1107425638.html
روبيو: واشنطن تدرك أن إقرار الخطة المقترحة للتسوية في أوكرانيا يعتمد على موقف موسكو
روبيو: واشنطن تدرك أن إقرار الخطة المقترحة للتسوية في أوكرانيا يعتمد على موقف موسكو
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تتوقع الاتفاق على خطة سلام لأوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"، معربًا عن تفاؤله. 23.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-23T20:24+0000
2025-11-23T20:24+0000
2025-11-23T20:24+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bfabebe1eed74e19860f91a2f8ea404.jpg
وقال روبيو في مؤتمر صحفي عقب محادثات حول التسوية الأوكرانية مع ممثلين من أوروبا وكييف: "نريد الاتفاق على هذا في أقرب وقت ممكن... لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا، وحققنا تقدمًا، لذا أنا متفائل بأننا سنحل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن، قريبًا جدًا".وقال روبيو: "بدأنا منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع بإعداد وثيقة أساسية، وتواصلنا مع الجانبين بشأنها".وأشار روبيو إلى أنه نتيجة لهذا العمل، فهمت واشنطن أولويات الطرفين وخطوطهما الحمراء. وأضاف: "هذا سمح لنا بوضع وثيقة أساسية، والعمل عليها مستمر".وأشار روبيو إلى أنه "لا نستبعد إدخال تعديلات إضافية على الخطة الأمريكية المقترحة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة".وصرح وزير الخارجية الأمريكي،في وقت سابق من اليوم، بأن المحادثات التي جرت اليوم في اجتماع جنيف أحرزت "تقدمًا جيدًا" في حل الصراع في أوكرانيا.وقال روبيو، اليوم الأحد، في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما جيدا (في اجتماع جنيف)".وصرح روبيو بأن مقترح السلام بشأن أوكرانيا صاغته الإدارة الأمريكية كإطار للتفاوض، مشيرًا إلى أنه يستند إلى مدخلات من موسكو لكنه يستند أيضا إلى مدخلات سابقة ومستمرة من كييف.
https://sarabic.ae/20251123/ترامب-وستارمر-يناقشان-عملية-السلام-في-أوكرانيا-1107424741.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c67b5d58dba01553b6491c8a1920ef95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روبيو: واشنطن تدرك أن إقرار الخطة المقترحة للتسوية في أوكرانيا يعتمد على موقف موسكو
ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تتوقع الاتفاق على خطة سلام لأوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"، معربًا عن تفاؤله.
وقال روبيو في مؤتمر صحفي عقب محادثات حول التسوية الأوكرانية مع ممثلين من أوروبا وكييف: "نريد الاتفاق على هذا في أقرب وقت ممكن... لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا، وحققنا تقدمًا، لذا أنا متفائل بأننا سنحل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن، قريبًا جدًا".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تعتبر الخطة الأمريكية للتسوية الأوكرانية الوثيقة الأساسية في هذه العملية.
وقال روبيو: "بدأنا منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع بإعداد وثيقة أساسية، وتواصلنا مع الجانبين بشأنها".
وأشار روبيو إلى أنه نتيجة لهذا العمل، فهمت واشنطن أولويات الطرفين وخطوطهما الحمراء. وأضاف: "هذا سمح لنا بوضع وثيقة أساسية، والعمل عليها مستمر".
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تدرك أن إقرار الخطة الأمريكية المقترحة للتسوية في أوكرانيا يعتمد على موقف روسيا.
وأشار روبيو إلى أنه "لا نستبعد إدخال تعديلات إضافية على الخطة الأمريكية المقترحة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة".
وصرح وزير الخارجية الأمريكي،في وقت سابق من اليوم، بأن المحادثات التي جرت اليوم في اجتماع جنيف أحرزت "تقدمًا جيدًا" في حل الصراع في أوكرانيا.
وقال روبيو، اليوم الأحد، في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما جيدا (في اجتماع جنيف)".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "ربما يكون هذا الاجتماع هو الأكثر إنتاجية وأهمية في هذه العملية برمتها، والتي شاركنا فيها منذ البداية"، مشيرا إلى أن محادثات جنيف مستمرة، وستُعلن الولايات المتحدة عن تفاصيلها بعد انتهاء المناقشات.
وصرح روبيو بأن مقترح السلام بشأن أوكرانيا صاغته الإدارة الأمريكية كإطار للتفاوض، مشيرًا إلى أنه يستند إلى مدخلات من موسكو لكنه يستند أيضا إلى مدخلات سابقة ومستمرة من كييف.