https://sarabic.ae/20251123/روبيو-واشنطن-تدرك-أن-إقرار-الخطة-المقترحة-للتسوية-في-أوكرانيا-يعتمد-على-موقف-موسكو-1107425638.html

روبيو: واشنطن تدرك أن إقرار الخطة المقترحة للتسوية في أوكرانيا يعتمد على موقف موسكو

روبيو: واشنطن تدرك أن إقرار الخطة المقترحة للتسوية في أوكرانيا يعتمد على موقف موسكو

سبوتنيك عربي

ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تتوقع الاتفاق على خطة سلام لأوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"، معربًا عن تفاؤله. 23.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-23T20:24+0000

2025-11-23T20:24+0000

2025-11-23T20:24+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bfabebe1eed74e19860f91a2f8ea404.jpg

وقال روبيو في مؤتمر صحفي عقب محادثات حول التسوية الأوكرانية مع ممثلين من أوروبا وكييف: "نريد الاتفاق على هذا في أقرب وقت ممكن... لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا، وحققنا تقدمًا، لذا أنا متفائل بأننا سنحل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن، قريبًا جدًا".وقال روبيو: "بدأنا منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع بإعداد وثيقة أساسية، وتواصلنا مع الجانبين بشأنها".وأشار روبيو إلى أنه نتيجة لهذا العمل، فهمت واشنطن أولويات الطرفين وخطوطهما الحمراء. وأضاف: "هذا سمح لنا بوضع وثيقة أساسية، والعمل عليها مستمر".وأشار روبيو إلى أنه "لا نستبعد إدخال تعديلات إضافية على الخطة الأمريكية المقترحة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة".وصرح وزير الخارجية الأمريكي،في وقت سابق من اليوم، بأن المحادثات التي جرت اليوم في اجتماع جنيف أحرزت "تقدمًا جيدًا" في حل الصراع في أوكرانيا.وقال روبيو، اليوم الأحد، في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما جيدا (في اجتماع جنيف)".وصرح روبيو بأن مقترح السلام بشأن أوكرانيا صاغته الإدارة الأمريكية كإطار للتفاوض، مشيرًا إلى أنه يستند إلى مدخلات من موسكو لكنه يستند أيضا إلى مدخلات سابقة ومستمرة من كييف.

https://sarabic.ae/20251123/ترامب-وستارمر-يناقشان-عملية-السلام-في-أوكرانيا-1107424741.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم