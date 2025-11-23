https://sarabic.ae/20251123/ترامب-وستارمر-يناقشان-عملية-السلام-في-أوكرانيا-1107424741.html
ترامب وستارمر يناقشان عملية السلام في أوكرانيا
أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتفقا على أن البحث عن تسوية في أوكرانيا قد وصل إلى مرحلة حرجة.
وفقاً لبيان صحفي نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية: "تحدث رئيس الوزراء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم. وناقش الزعيمان مختلف جوانب الاجتماع رفيع المستوى المنعقد في جنيف اليوم بشأن خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا. واتفقا على أنه في هذه المرحلة الحرجة، يجب علينا جميعاً العمل معاً لتحقيق سلام عادل ودائم".
وفقاً لبيان صحفي نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية: "تحدث رئيس الوزراء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم. وناقش الزعيمان مختلف جوانب الاجتماع رفيع المستوى المنعقد في جنيف اليوم بشأن خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا. واتفقا على أنه في هذه المرحلة الحرجة، يجب علينا جميعاً العمل معاً لتحقيق سلام عادل ودائم".
أعلنت الإدارة الأمريكية سابقًا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرةً إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريًا.
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيسين بوتين وترامب التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الخطة الأمريكية قد تُشكّل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.
وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.