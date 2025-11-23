https://sarabic.ae/20251123/روبيو-محادثات-جنيف-تحرز-تقدما-جيدا-في-حل-الصراع-الأوكراني-1107423306.html
روبيو: محادثات جنيف تحرز "تقدما جيدا" في حل الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن المحادثات التي جرت اليوم في اجتماع جنيف أحرزت "تقدمًا جيدًا" في حل الصراع في أوكرانيا. 23.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-23T18:02+0000
وقال روبيو، اليوم الأحد، في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما جيدا (في اجتماع جنيف)".وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "ربما يكون هذا الاجتماع هو الأكثر إنتاجية وأهمية في هذه العملية برمتها، والتي شاركنا فيها منذ البداية"، مشيرا إلى أن محادثات جنيف مستمرة، وستُعلن الولايات المتحدة عن تفاصيلها بعد انتهاء المناقشات.وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "مقترح السلام صاغته الولايات المتحدة كإطار عمل قوي للمفاوضات الجارية".وأضاف أن مقترح السلام الأمريكي "يستند إلى مدخلات من الجانب الروسي، ولكنه يستند أيضًا إلى مدخلات سابقة ومستمرة من أوكرانيا".أعلنت الإدارة الأمريكية سابقًا عن وضع خطة لتسوية في أوكرانيا، مشيرةً إلى أنها لن تناقش تفاصيلها في الوقت الحالي، لأن العمل لا يزال جاريًا.صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لم يُناقش مع روسيا.
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن المحادثات التي جرت اليوم في اجتماع جنيف أحرزت "تقدمًا جيدًا" في حل الصراع في أوكرانيا.
وقال روبيو، اليوم الأحد، في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما جيدا (في اجتماع جنيف)".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "ربما يكون هذا الاجتماع هو الأكثر إنتاجية وأهمية في هذه العملية برمتها، والتي شاركنا فيها منذ البداية"، مشيرا إلى أن محادثات جنيف مستمرة، وستُعلن الولايات المتحدة عن تفاصيلها بعد انتهاء المناقشات.
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الأحد، بأن مقترح السلام بشأن أوكرانيا صاغته الإدارة الأمريكية كإطار للتفاوض، مشيرًا إلى أنه يستند إلى مدخلات من موسكو لكنه يستند أيضا إلى مدخلات سابقة ومستمرة من كييف.
وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "مقترح السلام صاغته الولايات المتحدة كإطار عمل قوي للمفاوضات الجارية".
وأضاف أن مقترح السلام الأمريكي "يستند إلى مدخلات من الجانب الروسي، ولكنه يستند أيضًا إلى مدخلات سابقة ومستمرة من أوكرانيا".
أعلنت الإدارة الأمريكية سابقًا عن وضع خطة لتسوية في أوكرانيا، مشيرةً إلى أنها لن تناقش تفاصيلها في الوقت الحالي، لأن العمل لا يزال جاريًا.
وأكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمباحثات أنكوريج
.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لم يُناقش مع روسيا.