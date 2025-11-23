عربي
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
عرب بوينت بودكاست
ملفات ساخنة
خطوط التماس
عرب بوينت بودكاست
من الملعب
مدار الليل والنهار
صدى الحياة
عرب بوينت بودكاست
عالم سبوتنيك
شؤون عسكرية
مساحة حرة
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
لبنان والعالم
من الملعب
المقهى الثقافي
الإنسان والثقافة
خطوط التماس
نبض افريقيا
عرب بوينت بودكاست
شؤون عسكرية
عرب بوينت بودكاست
مرايا العلوم
ع الموجة مع ايلي
مساحة حرة
عرب بوينت بودكاست
عالم سبوتنيك
ملفات ساخنة
صدى الحياة
لبنان والعالم
لبنان والعالم
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيشاركون في مباحثات التسوية الأوكرانية
وقال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف في وقت سابق، إن هذه المشاورات المتعلقة بالخطة الأمريكية ستُعقد بالفعل على الأراضي السويسرية.وسيُمثل الاتحاد الأوروبي في هذه المحادثات كل من بيورن سايبيرت، رئيس ديوان رئيسة المفوضية الأوروبية، وبيدرو لورتيه، رئيس ديوان رئيس المجلس الأوروبي.وبحسب مجلة "بوليتكو" الأمريكية، يتوقع أن يحاول الأوروبيون تخفيف بعض بنود المقترح الأمريكي، خصوصًا ما يتعلق بالاعتراف بأراضي دونباس كأراضٍ روسية، مع تفضيلهم اعتماد خطوط التماس الحالية كنقطة انطلاق لمفاوضات وقف إطلاق النار، رغم أنهم لا يعتبرونها أساسًا لتسوية نهائية.وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تعمل على خطة للتسوية الأوكرانية، لكنها امتنعت عن الكشف عن تفاصيلها بدعوى استمرار العمل عليها.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي الجمعة الماضية، إن الخطة الأميركية يمكن أن تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، لكنه أشار إلى أن نصها الحالي لا يُناقش مع موسكو.وأضاف أن ذلك يعود إلى عجز واشنطن عن ضمان موافقة كييف، معتبرًا أن أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين لا يزالون يعيشون "أوهامًا" حول إمكانية إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.كما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن على كييف اتخاذ القرار والبدء في التفاوض، مؤكدًا أن مساحة حرية القرار لدى أوكرانيا تتقلص بفعل التقدم الميداني للقوات الروسية..
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس السبت، بأن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا سيشاركون في المشاورات الخاصة بالخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة لتسوية الأزمة في أوكرانيا، والمقرر عقدها في سويسرا.
وقال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف في وقت سابق، إن هذه المشاورات المتعلقة بالخطة الأمريكية ستُعقد بالفعل على الأراضي السويسرية.
وسيُمثل الاتحاد الأوروبي في هذه المحادثات كل من بيورن سايبيرت، رئيس ديوان رئيسة المفوضية الأوروبية، وبيدرو لورتيه، رئيس ديوان رئيس المجلس الأوروبي.
وبحسب مجلة "بوليتكو" الأمريكية، يتوقع أن يحاول الأوروبيون تخفيف بعض بنود المقترح الأمريكي، خصوصًا ما يتعلق بالاعتراف بأراضي دونباس كأراضٍ روسية، مع تفضيلهم اعتماد خطوط التماس الحالية كنقطة انطلاق لمفاوضات وقف إطلاق النار، رغم أنهم لا يعتبرونها أساسًا لتسوية نهائية.
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تعمل على خطة للتسوية الأوكرانية، لكنها امتنعت عن الكشف عن تفاصيلها بدعوى استمرار العمل عليها.
من جهته، أكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات ومتمسكة بما تم بحثه في لقاء أنكوراج.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي الجمعة الماضية، إن الخطة الأميركية يمكن أن تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، لكنه أشار إلى أن نصها الحالي لا يُناقش مع موسكو.
وأضاف أن ذلك يعود إلى عجز واشنطن عن ضمان موافقة كييف، معتبرًا أن أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين لا يزالون يعيشون "أوهامًا" حول إمكانية إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.
كما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن على كييف اتخاذ القرار والبدء في التفاوض، مؤكدًا أن مساحة حرية القرار لدى أوكرانيا تتقلص بفعل التقدم الميداني للقوات الروسية..
