https://sarabic.ae/20251123/الاتحاد-الأوروبي-وبريطانيا-وفرنسا-وألمانيا-سيشاركون-في-مباحثات-التسوية-الأوكرانية-1107409288.html
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيشاركون في مباحثات التسوية الأوكرانية
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيشاركون في مباحثات التسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس السبت، بأن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا سيشاركون في المشاورات الخاصة بالخطة التي اقترحتها... 23.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-23T02:29+0000
2025-11-23T02:29+0000
2025-11-23T02:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg
وقال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف في وقت سابق، إن هذه المشاورات المتعلقة بالخطة الأمريكية ستُعقد بالفعل على الأراضي السويسرية.وسيُمثل الاتحاد الأوروبي في هذه المحادثات كل من بيورن سايبيرت، رئيس ديوان رئيسة المفوضية الأوروبية، وبيدرو لورتيه، رئيس ديوان رئيس المجلس الأوروبي.وبحسب مجلة "بوليتكو" الأمريكية، يتوقع أن يحاول الأوروبيون تخفيف بعض بنود المقترح الأمريكي، خصوصًا ما يتعلق بالاعتراف بأراضي دونباس كأراضٍ روسية، مع تفضيلهم اعتماد خطوط التماس الحالية كنقطة انطلاق لمفاوضات وقف إطلاق النار، رغم أنهم لا يعتبرونها أساسًا لتسوية نهائية.وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تعمل على خطة للتسوية الأوكرانية، لكنها امتنعت عن الكشف عن تفاصيلها بدعوى استمرار العمل عليها.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي الجمعة الماضية، إن الخطة الأميركية يمكن أن تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، لكنه أشار إلى أن نصها الحالي لا يُناقش مع موسكو.وأضاف أن ذلك يعود إلى عجز واشنطن عن ضمان موافقة كييف، معتبرًا أن أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين لا يزالون يعيشون "أوهامًا" حول إمكانية إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.كما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن على كييف اتخاذ القرار والبدء في التفاوض، مؤكدًا أن مساحة حرية القرار لدى أوكرانيا تتقلص بفعل التقدم الميداني للقوات الروسية..
https://sarabic.ae/20251122/المستشار-الألماني-يقول-إن-هناك-فرصة-سانحة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1107408713.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa193e52f5df3cbe5fcf3f235f732f30.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, روسيا
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيشاركون في مباحثات التسوية الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس السبت، بأن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا سيشاركون في المشاورات الخاصة بالخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة لتسوية الأزمة في أوكرانيا، والمقرر عقدها في سويسرا.
وقال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف في وقت سابق، إن هذه المشاورات المتعلقة بالخطة الأمريكية ستُعقد بالفعل على الأراضي السويسرية.
وسيُمثل الاتحاد الأوروبي في هذه المحادثات كل من بيورن سايبيرت، رئيس ديوان رئيسة المفوضية الأوروبية، وبيدرو لورتيه، رئيس ديوان رئيس المجلس الأوروبي.
وبحسب مجلة "بوليتكو" الأمريكية، يتوقع أن يحاول الأوروبيون تخفيف بعض بنود المقترح الأمريكي، خصوصًا ما يتعلق بالاعتراف بأراضي دونباس كأراضٍ روسية، مع تفضيلهم اعتماد خطوط التماس الحالية كنقطة انطلاق لمفاوضات وقف إطلاق النار، رغم أنهم لا يعتبرونها أساسًا لتسوية نهائية.
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تعمل على خطة للتسوية الأوكرانية
، لكنها امتنعت عن الكشف عن تفاصيلها بدعوى استمرار العمل عليها.
من جهته، أكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات ومتمسكة بما تم بحثه في لقاء أنكوراج.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي الجمعة الماضية، إن الخطة الأميركية يمكن أن تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، لكنه أشار إلى أن نصها الحالي لا يُناقش مع موسكو.
وأضاف أن ذلك يعود إلى عجز واشنطن عن ضمان موافقة كييف، معتبرًا أن أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين لا يزالون يعيشون "أوهامًا" حول إمكانية إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.
كما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن على كييف اتخاذ القرار والبدء في التفاوض، مؤكدًا أن مساحة حرية القرار لدى أوكرانيا تتقلص بفعل التقدم الميداني للقوات الروسية..