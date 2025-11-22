المستشار الألماني يقول إن هناك فرصة سانحة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251122/المستشار-الألماني-يقول-إن-هناك-فرصة-سانحة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1107408713.html
المستشار الألماني يقول إن هناك فرصة سانحة لإنهاء الصراع في أوكرانيا
المستشار الألماني يقول إن هناك فرصة سانحة لإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح المستشار الألماني، فريدريش ميرز، للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ أمس السبت، بأن هناك فرصة سانحة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، لكن تحقيق أي... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T22:57+0000
2025-11-22T22:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098111395_0:0:1643:924_1920x0_80_0_0_ca5c3c746f266f0bfdb82acc1e7056ee.jpg
ونقلت الحكومة الألمانية عن ميرز قوله: "نحن، كأوروبيين وألمان، مستعدون للمشاركة في هذه العملية [لحل الصراع في أوكرانيا]".يوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب قد وافق على خطة من 28 نقطة لتسوية الصراع في أوكرانيا.تتضمن الخطة، بحسب التقارير، خفض المساعدات العسكرية الأمريكية، والاعتراف الرسمي بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، ومنح اللغة الروسية صفة رسمية في أوكرانيا، وتقليص القوات المسلحة الأوكرانية، وحظر وجود القوات الأجنبية والأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الأوكرانية.وتفترض الخطة اعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بشبه جزيرة القرم ودونباس كأراضٍ روسية شرعية.يوم الجمعة، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة ترامب الجديدة للسلام قد تُشكّل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20251114/موسكو-تعلق-على-تصريحات-ميرتس-حول-ضرورة-عدم-إرسال-الأوكرانيين-إلى-ألمانيا-1107097980.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098111395_12:0:1471:1094_1920x0_80_0_0_d2e4e1742483b0498a130a7f4afd9bdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا

المستشار الألماني يقول إن هناك فرصة سانحة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

22:57 GMT 22.11.2025
© AP Photo / Markus Schreiberزعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس
زعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
صرح المستشار الألماني، فريدريش ميرز، للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ أمس السبت، بأن هناك فرصة سانحة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، لكن تحقيق أي نتيجة مشتركة ومرضية لا يزال بعيد المنال.
ونقلت الحكومة الألمانية عن ميرز قوله: "نحن، كأوروبيين وألمان، مستعدون للمشاركة في هذه العملية [لحل الصراع في أوكرانيا]".

وأضاف، "نحن في قلب ما يحدث. برأيي، هناك فرصة سانحة لإنهاء هذه الحرب. لكننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن أي نتيجة مشتركة وجيدة".

يوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب قد وافق على خطة من 28 نقطة لتسوية الصراع في أوكرانيا.
تتضمن الخطة، بحسب التقارير، خفض المساعدات العسكرية الأمريكية، والاعتراف الرسمي بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، ومنح اللغة الروسية صفة رسمية في أوكرانيا، وتقليص القوات المسلحة الأوكرانية، وحظر وجود القوات الأجنبية والأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الأوكرانية.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
موسكو تعلق على تصريحات ميرتس حول ضرورة عدم إرسال الأوكرانيين إلى ألمانيا
14 نوفمبر, 06:57 GMT
وتفترض الخطة اعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بشبه جزيرة القرم ودونباس كأراضٍ روسية شرعية.
يوم الجمعة، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة ترامب الجديدة للسلام قد تُشكّل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала