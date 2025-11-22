https://sarabic.ae/20251122/المستشار-الألماني-يقول-إن-هناك-فرصة-سانحة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1107408713.html
المستشار الألماني يقول إن هناك فرصة سانحة لإنهاء الصراع في أوكرانيا
صرح المستشار الألماني، فريدريش ميرز، للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ أمس السبت، بأن هناك فرصة سانحة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، لكن تحقيق أي
ونقلت الحكومة الألمانية عن ميرز قوله: "نحن، كأوروبيين وألمان، مستعدون للمشاركة في هذه العملية [لحل الصراع في أوكرانيا]".يوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب قد وافق على خطة من 28 نقطة لتسوية الصراع في أوكرانيا.تتضمن الخطة، بحسب التقارير، خفض المساعدات العسكرية الأمريكية، والاعتراف الرسمي بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، ومنح اللغة الروسية صفة رسمية في أوكرانيا، وتقليص القوات المسلحة الأوكرانية، وحظر وجود القوات الأجنبية والأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الأوكرانية.وتفترض الخطة اعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بشبه جزيرة القرم ودونباس كأراضٍ روسية شرعية.يوم الجمعة، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة ترامب الجديدة للسلام قد تُشكّل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.
صرح المستشار الألماني، فريدريش ميرز، للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ أمس السبت، بأن هناك فرصة سانحة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، لكن تحقيق أي نتيجة مشتركة ومرضية لا يزال بعيد المنال.
ونقلت الحكومة الألمانية عن ميرز قوله: "نحن، كأوروبيين وألمان، مستعدون للمشاركة في هذه العملية [لحل الصراع في أوكرانيا]".
وأضاف، "نحن في قلب ما يحدث. برأيي، هناك فرصة سانحة لإنهاء هذه الحرب. لكننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن أي نتيجة مشتركة وجيدة".
يوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب قد وافق على خطة من 28 نقطة لتسوية الصراع في أوكرانيا.
تتضمن الخطة، بحسب التقارير، خفض المساعدات العسكرية الأمريكية، والاعتراف الرسمي بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، ومنح اللغة الروسية صفة رسمية في أوكرانيا، وتقليص القوات المسلحة الأوكرانية، وحظر وجود القوات الأجنبية والأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الأوكرانية.
وتفترض الخطة اعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بشبه جزيرة القرم ودونباس كأراضٍ روسية شرعية.
يوم الجمعة، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة ترامب الجديدة للسلام قد تُشكّل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.