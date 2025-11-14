https://sarabic.ae/20251114/موسكو-تعلق-على-تصريحات-ميرتس-حول-ضرورة-عدم-إرسال-الأوكرانيين-إلى-ألمانيا-1107097980.html
موسكو تعلق على تصريحات ميرتس حول ضرورة عدم إرسال الأوكرانيين إلى ألمانيا
موسكو تعلق على تصريحات ميرتس حول ضرورة عدم إرسال الأوكرانيين إلى ألمانيا
سبوتنيك عربي
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، على المحادثات بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وفلاديمير زيلينسكي، بشأن وقف تدفق... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T06:57+0000
2025-11-14T06:57+0000
2025-11-14T07:14+0000
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "كان هكذا الإتصال. ميرتس: اللعنة على زيلينسكي، أخرج الأوكرانيين من ألمانيا. زيلينسكي: اللعنة، ليس لدي أي شيء لقتلهم بهذه الأرقام. ستكون هناك إمدادات من الأسلحة والمال، وسنغلق الحدود ونخفض سن التعبئة أكثر. خلاف ذلك، انتظر موجات أخرى (من المهاجرين)".ودعا المستشار الألماني، فلاديمير زيلينسكي إلى وقف تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا، وقال: "يجب عليه أن يضمن أن يخدم الأوكرانيون بلدهم ولا يأتون إلى ألمانيا".وأشار ميرتس إلى عدم رضا ألمانيا عن تزايد أعداد اللاجئين من أوكرانيا، وأكد خطط الحكومة لخفض المساعدات المقدمة للاجئين، وتحديدًا، أنه لن يتمكن الأوكرانيون من الحصول على المزايا المدنية.ومنذ نهاية فبراير/ شباط 2022، فرّ نحو 6.7 مليون مواطن أوكراني من البلاد. ووفقًا للأمم المتحدة، أصبحت بعض المناطق خالية من السكان، إذ غادرها الشباب، بينما بقي فيها معظم كبار السن. وأشارت المنظمة إلى أن الوضع يدعو إلى قلق بالغ.وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقعت إيلا ليبانوفا، مديرة المعهد الأوكراني للديموغرافيا والبحوث الاجتماعية، انخفاضًا في عدد سكان أوكرانيا بسبب ارتفاع نسبة كبار السن وانخفاض معدل المواليد. وأشارت إلى أنه حتى العودة "المعجزة" لمن غادروا البلاد لن تُنقذ الوضع.احتجاجات في ألمانيا رفضا لتصريحات ميرتس عن المهاجرينمسؤول في الناتو: نخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
https://sarabic.ae/20251113/الخارجية-الروسية-العلاقات-بين-موسكو-وبرلين-في-أدنى-مستوياتها-منذ-تأسيس-جمهورية-ألمانيا-الاتحادية-1107086353.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
موسكو تعلق على تصريحات ميرتس حول ضرورة عدم إرسال الأوكرانيين إلى ألمانيا
06:57 GMT 14.11.2025 (تم التحديث: 07:14 GMT 14.11.2025)
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، على المحادثات بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وفلاديمير زيلينسكي، بشأن وقف تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا.
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "كان هكذا الإتصال. ميرتس: اللعنة على زيلينسكي، أخرج الأوكرانيين من ألمانيا. زيلينسكي: اللعنة، ليس لدي أي شيء لقتلهم بهذه الأرقام. ستكون هناك إمدادات من الأسلحة والمال، وسنغلق الحدود ونخفض سن التعبئة أكثر. خلاف ذلك، انتظر موجات أخرى (من المهاجرين)".
ودعا المستشار الألماني، فلاديمير زيلينسكي إلى وقف تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا، وقال: "يجب عليه أن يضمن أن يخدم الأوكرانيون بلدهم ولا يأتون إلى ألمانيا".
وأشار ميرتس إلى عدم رضا ألمانيا عن تزايد أعداد اللاجئين من أوكرانيا، وأكد خطط الحكومة لخفض المساعدات المقدمة للاجئين، وتحديدًا، أنه لن يتمكن الأوكرانيون من الحصول على المزايا المدنية.
ومنذ نهاية فبراير/ شباط 2022، فرّ نحو 6.7 مليون مواطن أوكراني من البلاد. ووفقًا للأمم المتحدة، أصبحت بعض المناطق خالية من السكان، إذ غادرها الشباب، بينما بقي فيها معظم كبار السن. وأشارت المنظمة إلى أن الوضع يدعو إلى قلق بالغ.
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقعت إيلا ليبانوفا، مديرة المعهد الأوكراني للديموغرافيا والبحوث الاجتماعية، انخفاضًا في عدد سكان أوكرانيا بسبب ارتفاع نسبة كبار السن وانخفاض معدل المواليد. وأشارت إلى أنه حتى العودة "المعجزة" لمن غادروا البلاد لن تُنقذ الوضع.