https://sarabic.ae/20251114/موسكو-تعلق-على-تصريحات-ميرتس-حول-ضرورة-عدم-إرسال-الأوكرانيين-إلى-ألمانيا-1107097980.html

موسكو تعلق على تصريحات ميرتس حول ضرورة عدم إرسال الأوكرانيين إلى ألمانيا

موسكو تعلق على تصريحات ميرتس حول ضرورة عدم إرسال الأوكرانيين إلى ألمانيا

سبوتنيك عربي

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، على المحادثات بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وفلاديمير زيلينسكي، بشأن وقف تدفق... 14.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-14T06:57+0000

2025-11-14T06:57+0000

2025-11-14T07:14+0000

أخبار ألمانيا

أخبار أوكرانيا

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "كان هكذا الإتصال. ميرتس: اللعنة على زيلينسكي، أخرج الأوكرانيين من ألمانيا. زيلينسكي: اللعنة، ليس لدي أي شيء لقتلهم بهذه الأرقام. ستكون هناك إمدادات من الأسلحة والمال، وسنغلق الحدود ونخفض سن التعبئة أكثر. خلاف ذلك، انتظر موجات أخرى (من المهاجرين)".ودعا المستشار الألماني، فلاديمير زيلينسكي إلى وقف تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا، وقال: "يجب عليه أن يضمن أن يخدم الأوكرانيون بلدهم ولا يأتون إلى ألمانيا".وأشار ميرتس إلى عدم رضا ألمانيا عن تزايد أعداد اللاجئين من أوكرانيا، وأكد خطط الحكومة لخفض المساعدات المقدمة للاجئين، وتحديدًا، أنه لن يتمكن الأوكرانيون من الحصول على المزايا المدنية.ومنذ نهاية فبراير/ شباط 2022، فرّ نحو 6.7 مليون مواطن أوكراني من البلاد. ووفقًا للأمم المتحدة، أصبحت بعض المناطق خالية من السكان، إذ غادرها الشباب، بينما بقي فيها معظم كبار السن. وأشارت المنظمة إلى أن الوضع يدعو إلى قلق بالغ.وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقعت إيلا ليبانوفا، مديرة المعهد الأوكراني للديموغرافيا والبحوث الاجتماعية، انخفاضًا في عدد سكان أوكرانيا بسبب ارتفاع نسبة كبار السن وانخفاض معدل المواليد. وأشارت إلى أنه حتى العودة "المعجزة" لمن غادروا البلاد لن تُنقذ الوضع.احتجاجات في ألمانيا رفضا لتصريحات ميرتس عن المهاجرينمسؤول في الناتو: نخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية

https://sarabic.ae/20251113/الخارجية-الروسية-العلاقات-بين-موسكو-وبرلين-في-أدنى-مستوياتها-منذ-تأسيس-جمهورية-ألمانيا-الاتحادية-1107086353.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا