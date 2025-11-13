https://sarabic.ae/20251113/الخارجية-الروسية-العلاقات-بين-موسكو-وبرلين-في-أدنى-مستوياتها-منذ-تأسيس-جمهورية-ألمانيا-الاتحادية-1107086353.html
الخارجية الروسية: العلاقات بين موسكو وبرلين في أدنى مستوياتها منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية
الخارجية الروسية: العلاقات بين موسكو وبرلين في أدنى مستوياتها منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن العلاقات الروسية الألمانية حاليا وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك بسبب خطأ برلين.
وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها عقب مشاورات بين نائب وزير الخارجية الروسية دميتري ليوبينسكي وقيادة الجمعية الروسية الألمانية: "بسبب خطأ النخب السياسية التي تحكم ألمانيا اليوم، وصلت العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية. لقد اختارت برلين سياسة الانتقام وقطع العلاقات متعددة الجوانب بين بلدينا، والتي بُنيت على مدى عقود، بهدف إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا".
الخارجية الروسية: العلاقات بين موسكو وبرلين في أدنى مستوياتها منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن العلاقات الروسية الألمانية حاليا وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك بسبب خطأ برلين.
وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها عقب مشاورات بين نائب وزير الخارجية الروسية دميتري ليوبينسكي وقيادة الجمعية الروسية الألمانية: "بسبب خطأ النخب السياسية التي تحكم ألمانيا اليوم، وصلت العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية. لقد اختارت برلين سياسة الانتقام وقطع العلاقات متعددة الجوانب بين بلدينا، والتي بُنيت على مدى عقود، بهدف إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا".
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، يوم 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن ألمانيا متورطة فعليا بشكل غير مباشر في الصراع منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الكرملين لم ير أي جديد في تصريحات المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، "ليس بشأن الحرب، ولكن ليس بشأن السلام أيضا".
وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد انتبهنا (لتصريحات ميرتس)، ولكن من الواضح لنا أن ألمانيا متورطة منذ فترة طويلة بشكل غير مباشر في هذا الصراع (في أوكرانيا) لذلك، لا نرى أي مستجدات هنا أيضا".
وأضاف بيسكوف ردا على سؤال حول تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بشأن إنشاء "جدار مضاد للمسيرات" في أوروبا: "من المحزن للغاية أن تبدأ سياسة المواجهة العسكرية لأوكرانيا الآن في التجسد في إنشاء جدران فصل جديدة".
وأكد بيسكوف أن الكرملين قيّم بشكل سلبي تصريحات وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيغا، حول قدرة القوات المسلحة الأوكرانية المزعومة على ضرب الأراضي الروسية، قائلا: "بالتأكيد، بشكل سلبي. هذا التصريح ليس جديدا، نسمع الكثير من هذا التبجح لكن الوضع على خطوط المواجهة مختلف تماما. لا يوجد شيء للتفاخر به من جانب نظام كييف".