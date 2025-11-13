https://sarabic.ae/20251113/بوتين-التعاون-الروسي-الصيني-في-الشؤون-الدولية-يسهم-في-بناء-نظام-عالمي-متعدد-الأقطاب-وعادل-1107080508.html
بوتين: التعاون الروسي الصيني في الشؤون الدولية يسهم في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل
وجاء في بيان الكرملين نقلا عن الرئيس الروسي: "أصدقائي الأعزاء! أرحب بكم ترحيبًا حارًا بمناسبة افتتاح الاجتماع الحادي عشر لحوار حزبي "روسيا الموحدة" والحزب "الشيوعي الصيني. إن التعاون الوثيق بين موسكو وبكين في الشؤون الدولية، بما في ذلك في إطار منظمات مرموقة مثل مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، يسهم في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلًا وديمقراطية".وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل مستمر؛ وأن روسيا والصين تتعاونان بشكل مثمر في مجموعة واسعة من المجالات، وتنفذان مشاريع مشتركة واسعة النطاق في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة والإنسانية.
رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالمشاركين في الحوار بين حزبي "روسيا الموحدة" و"الشيوعي الصيني"، مشيرًا إلى أن التعاون الروسي الصيني في الشؤون الدولية يسهم في بناء نظام عالمي أكثر عدلاً.
وجاء في بيان الكرملين نقلا عن الرئيس الروسي: "أصدقائي الأعزاء! أرحب بكم ترحيبًا حارًا بمناسبة افتتاح الاجتماع الحادي عشر لحوار حزبي "روسيا الموحدة" والحزب "الشيوعي الصيني. إن التعاون الوثيق بين موسكو وبكين في الشؤون الدولية، بما في ذلك في إطار منظمات مرموقة مثل مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، يسهم في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلًا وديمقراطية".
وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل مستمر؛ وأن روسيا والصين تتعاونان بشكل مثمر في مجموعة واسعة من المجالات، وتنفذان مشاريع مشتركة واسعة النطاق في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة والإنسانية.