بوتين: التعاون الروسي الصيني في الشؤون الدولية يسهم في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: التعاون الروسي الصيني في الشؤون الدولية يسهم في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل
بوتين: التعاون الروسي الصيني في الشؤون الدولية يسهم في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل
