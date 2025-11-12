https://sarabic.ae/20251112/بوتين-الروابط-الإقليمية-تشكل-أساسا-موثوقا-للعلاقات-الثنائية-بين-روسيا-وكازاخستان-1107032719.html

بوتين: الروابط الإقليمية تشكل أساسا موثوقا للعلاقات الثنائية بين روسيا وكازاخستان

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الروابط الإقليمية تشكل أساسا موثوقا للعلاقات الثنائية بين روسيا وكازاخستان. 12.11.2025, سبوتنيك عربي

روسيا

كازاخستان

وقال بوتين خلال منتدى التعاون الإقليمي الروسي الكازاخستاني: "إن العلاقات الإقليمية تشكل أساسا راسخا للعلاقات الثنائية الشاملة. فهي تشمل طيفا واسعا من المجالات، كالاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والزراعة والتكنولوجيا الرقمية وغيرها".وأكد بوتين بأنه يتعين على روسيا وكازاخستان إنشاء منصات تكنولوجية خاصة بهما وتدريب الكوادر اللازمة، وقال: واقترح الرئيس بوتين النظر في إنشاء برنامج تعليمي مشترك مع كازاخستان لتدريب المتخصصين التقنيين.وأضاف: "تشكل العلاقات الإقليمية أساسا موثوقا به للعلاقات الثنائية الشاملة. فهي تشمل طيفا واسعا من المجالات، كالاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والزراعة والتكنولوجيا الرقمية وغيرها. وفي المجمل، تحافظ 76 من أصل 89 كيانا فدراليا في روسيا على اتصالات مباشرة مع جميع المقاطعات الـ17 في كازاخستان".وفي السياق ذاته، قال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف: "إنه لمن دواعي السرور أن التعاون بين بلدينا في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية يشهد نموًا مطردًا عامًا بعد عام".وأضاف: "روسيا هي أكبر شريك تجاري واستثماري لكازاخستان. تجاوز حجم التجارة بين بلدينا 28 مليار دولار، والعمل جار للوصول به إلى 30 مليار دولار. في عام 2024، وصلت الاستثمارات الروسية إلى مستوى قياسي بلغ 4 مليارات دولار".ويقوم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، بزيارة رسمية إلى روسيا، يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني، ويوم أمس الثلاثاء، التقى بوتين وتوكاييف في الكرملين على غداء غير رسمي.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس بوتين خلال محادثاته مع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف في الكرملين: "العلاقات بين روسيا وكازاخستان تتطور بشكل مطرد، وأن روسيا واحدة من الشركاء التجاريين والاقتصاديين لكازاخستان والشركات الكازاخستانية تعمل بنشاط في بلدنا".بوتين: روسيا وكازاخستان تقومان برسم خطط مستقبليةبوتين: العلاقات بين روسيا وكازاخستان تتطور بشكل مطرد

كازاخستان

2025

الأخبار

