عربي
بوتين وتوكاييف يعقدان محادثات في موسكو
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، في الكرملين. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا وكازاخستان ستتناولان مجمل العلاقات الثنائية خلال محادثاتهما في موسكو، مشيرا إلى أن روسيا وكازاخستان تقومان برسم خطط مستقبلية.وشكر الرئيس بوتين، نظيره الكازاخستاني، على زيارته لموسكو، قائلا: "أود أن أشكركم على تخصيص الوقت، كما اتفقنا، للقيام بزيارة دولة خاصة".وفي السياق ذاته، وصف الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه "رفيقه الكبير" وأنه يود مشاركة ملاحظاته وتبادل الآراء معه.ويقوم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، بزيارة رسمية إلى روسيا، يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني، واليوم الثلاثاء، سيلتقي بوتين وتوكاييف في الكرملين على غداء غير رسمي، ويوم غد الأربعاء، ستجرى المحادثات، وسيشارك السياسيون عبر الإنترنت في الجلسة العامة لمنتدى التعاون الإقليمي الحادي والعشرين، وسيدلون بتصريحات إعلامية، ويوقعون حزمة من الوثائق.
بوتين وتوكاييف يعقدان محادثات في موسكو

11:12 GMT 12.11.2025 (تم التحديث: 11:29 GMT 12.11.2025)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، في الكرملين.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا وكازاخستان ستتناولان مجمل العلاقات الثنائية خلال محادثاتهما في موسكو، مشيرا إلى أن روسيا وكازاخستان تقومان برسم خطط مستقبلية.
© Ruptly
وشكر الرئيس بوتين، نظيره الكازاخستاني، على زيارته لموسكو، قائلا: "أود أن أشكركم على تخصيص الوقت، كما اتفقنا، للقيام بزيارة دولة خاصة".
وفي السياق ذاته، وصف الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه "رفيقه الكبير" وأنه يود مشاركة ملاحظاته وتبادل الآراء معه.
ويقوم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، بزيارة رسمية إلى روسيا، يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني، واليوم الثلاثاء، سيلتقي بوتين وتوكاييف في الكرملين على غداء غير رسمي، ويوم غد الأربعاء، ستجرى المحادثات، وسيشارك السياسيون عبر الإنترنت في الجلسة العامة لمنتدى التعاون الإقليمي الحادي والعشرين، وسيدلون بتصريحات إعلامية، ويوقعون حزمة من الوثائق.
