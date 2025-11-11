بوتين: روسيا وكازاخستان تقومان برسم خطط مستقبلية
17:24 GMT 11.11.2025 (تم التحديث: 18:17 GMT 11.11.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف
© Sputnik . Grigory Sysoev/
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وكازاخستان ستتناولان مجمل العلاقات الثنائية خلال محادثاتهما في موسكو، مشيرا إلى أن روسيا وكازاخستان تقومان برسم خطط مستقبلية.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف: "غدا، سنستعرض مع زملائي كامل جدول أعمال علاقاتنا الثنائية، وسنتطلع بالطبع إلى المستقبل. بشكل عام، أعتقد أننا سنختتم العام الحالي بشكل جيد للغاية وسنضع خططا للمستقبل القريب والمتوسط والطويل".
📹الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكايف في الكرملين pic.twitter.com/acrXyfSfA9— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 11, 2025
وشكر الرئيس بوتين، نظيره الكازاخستاني، على زيارته لموسكو، قائلا: "أود أن أشكركم على تخصيص الوقت، كما اتفقنا، للقيام بزيارة دولة خاصة".
وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، عن امتنانه لحفاوة الاستقبال في موسكو، وقال: "أنا سعيد جدا برؤيتكم أيضا، وأود، قبل كل شيء، أن أعرب عن خالص امتناني لحفاوة الاستقبال الاستثنائية التي حظيتم بها منذ الدقائق الأولى في موسكو، على هذه الأرض المقدسة. ما رأيته، وما شعرت به، أذهلني وأسعدني، وشعرت بدفء الاستقبال هنا في العاصمة الروسية".
ووصف الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه "رفيقه الكبير" وأنه يود مشاركة ملاحظاته وتبادل الآراء معه.
وأكد توكاييف أنه لا توجد مشاكل خطيرة في العلاقات بين موسكو وأستانا، وإذا ظهرت، يتم حلها من خلال جهود رؤساء الدول، وبالطبع، الحكومات".
ويقوم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، بزيارة رسمية إلى روسيا، يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني، واليوم الثلاثاء، سيلتقي بوتين وتوكاييف في الكرملين على غداء غير رسمي، ويوم غد الأربعاء، ستجرى المحادثات، وسيشارك السياسيون عبر الإنترنت في الجلسة العامة لمنتدى التعاون الإقليمي الحادي والعشرين، وسيدلون بتصريحات إعلامية، ويوقعون حزمة من الوثائق.