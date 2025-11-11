بوتين: روسيا وكازاخستان تقومان برسم خطط مستقبلية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: روسيا وكازاخستان تقومان برسم خطط مستقبلية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وكازاخستان ستتناولان مجمل العلاقات الثنائية خلال محادثاتهما في موسكو، مشيرا إلى أن روسيا وكازاخستان...
2025-11-11T17:24+0000
2025-11-11T18:17+0000
روسيا
كازاخستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106985525_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_a5e134e017d0c0d64c625a4d7633935b.jpg
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف: "غدا، سنستعرض مع زملائي كامل جدول أعمال علاقاتنا الثنائية، وسنتطلع بالطبع إلى المستقبل. بشكل عام، أعتقد أننا سنختتم العام الحالي بشكل جيد للغاية وسنضع خططا للمستقبل القريب والمتوسط ​​والطويل".وشكر الرئيس بوتين، نظيره الكازاخستاني، على زيارته لموسكو، قائلا: "أود أن أشكركم على تخصيص الوقت، كما اتفقنا، للقيام بزيارة دولة خاصة". ووصف الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه "رفيقه الكبير" وأنه يود مشاركة ملاحظاته وتبادل الآراء معه.ويقوم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، بزيارة رسمية إلى روسيا، يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني، واليوم الثلاثاء، سيلتقي بوتين وتوكاييف في الكرملين على غداء غير رسمي، ويوم غد الأربعاء، ستجرى المحادثات، وسيشارك السياسيون عبر الإنترنت في الجلسة العامة لمنتدى التعاون الإقليمي الحادي والعشرين، وسيدلون بتصريحات إعلامية، ويوقعون حزمة من الوثائق.
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وكازاخستان ستتناولان مجمل العلاقات الثنائية خلال محادثاتهما في موسكو، مشيرا إلى أن روسيا وكازاخستان تقومان برسم خطط مستقبلية.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف: "غدا، سنستعرض مع زملائي كامل جدول أعمال علاقاتنا الثنائية، وسنتطلع بالطبع إلى المستقبل. بشكل عام، أعتقد أننا سنختتم العام الحالي بشكل جيد للغاية وسنضع خططا للمستقبل القريب والمتوسط ​​والطويل".
وشكر الرئيس بوتين، نظيره الكازاخستاني، على زيارته لموسكو، قائلا: "أود أن أشكركم على تخصيص الوقت، كما اتفقنا، للقيام بزيارة دولة خاصة".

وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، عن امتنانه لحفاوة الاستقبال في موسكو، وقال: "أنا سعيد جدا برؤيتكم أيضا، وأود، قبل كل شيء، أن أعرب عن خالص امتناني لحفاوة الاستقبال الاستثنائية التي حظيتم بها منذ الدقائق الأولى في موسكو، على هذه الأرض المقدسة. ما رأيته، وما شعرت به، أذهلني وأسعدني، وشعرت بدفء الاستقبال هنا في العاصمة الروسية".

الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
بوتين ورئيس أوزبكستان يبحثان تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى
15:50 GMT
ووصف الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه "رفيقه الكبير" وأنه يود مشاركة ملاحظاته وتبادل الآراء معه.

وأكد توكاييف أنه لا توجد مشاكل خطيرة في العلاقات بين موسكو وأستانا، وإذا ظهرت، يتم حلها من خلال جهود رؤساء الدول، وبالطبع، الحكومات".

ويقوم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، بزيارة رسمية إلى روسيا، يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني، واليوم الثلاثاء، سيلتقي بوتين وتوكاييف في الكرملين على غداء غير رسمي، ويوم غد الأربعاء، ستجرى المحادثات، وسيشارك السياسيون عبر الإنترنت في الجلسة العامة لمنتدى التعاون الإقليمي الحادي والعشرين، وسيدلون بتصريحات إعلامية، ويوقعون حزمة من الوثائق.
