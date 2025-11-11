https://sarabic.ae/20251111/بوتين-ورئيس-أوزبكستان-يبحثان-تنفيذ-مشاريع-مشتركة-كبرى-1106981670.html
بوتين ورئيس أوزبكستان يبحثان تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى
ناقش الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيائيف، تطوير العلاقات الروسية الأوزبكية والشراكة...
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، بحثا حلالها تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى، بما في ذلك في قطاع الطاقة".كما ناقش الرئيسان القضايا الدولية الراهنة، وأُشير إلى اتفاقهما على مواصلة الاتصالات المنتظمة على مختلف المستويات.
ناقش الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيائيف، تطوير العلاقات الروسية الأوزبكية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحفية للكرملين.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، بحثا حلالها تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى، بما في ذلك في قطاع الطاقة".
وأضاف البيان: "كما بحث الرئيسان تطوير العلاقات الروسية الأوزبكية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين".
وأضاف البيان: "أشير خلال المحادثة الهاتفية، إلى الدور الهام للتعاون الإقليمي في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وكذلك الأثر العملي الكبير لاجتماع مجلسي منطقتي روسيا وأوزبكستان الذي عُقد في منطقة موسكو في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام".
كما ناقش الرئيسان القضايا الدولية الراهنة، وأُشير إلى اتفاقهما على مواصلة الاتصالات المنتظمة على مختلف المستويات.