بوتين ورئيس أوزبكستان يبحثان تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
بوتين ورئيس أوزبكستان يبحثان تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى
ناقش الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيائيف، تطوير العلاقات الروسية الأوزبكية والشراكة
روسيا
أخبار أوزبكستان الآن
أخبار روسيا
فلاديمير بوتين
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، بحثا حلالها تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى، بما في ذلك في قطاع الطاقة".كما ناقش الرئيسان القضايا الدولية الراهنة، وأُشير إلى اتفاقهما على مواصلة الاتصالات المنتظمة على مختلف المستويات.بوتين يبحث مع توكاييف التعاون بين روسيا وكازاخستانبوتين: روسيا تدعم قرار إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة +
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية
© Sputnik . Aleksander Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ناقش الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيائيف، تطوير العلاقات الروسية الأوزبكية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحفية للكرملين.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، بحثا حلالها تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى، بما في ذلك في قطاع الطاقة".

وأضاف البيان: "كما بحث الرئيسان تطوير العلاقات الروسية الأوزبكية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وأضاف البيان: "أشير خلال المحادثة الهاتفية، إلى الدور الهام للتعاون الإقليمي في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وكذلك الأثر العملي الكبير لاجتماع مجلسي منطقتي روسيا وأوزبكستان الذي عُقد في منطقة موسكو في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام".

كما ناقش الرئيسان القضايا الدولية الراهنة، وأُشير إلى اتفاقهما على مواصلة الاتصالات المنتظمة على مختلف المستويات.
بوتين يبحث مع توكاييف التعاون بين روسيا وكازاخستان
بوتين: روسيا تدعم قرار إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة +
