https://sarabic.ae/20251014/بوتين-يبحث-مع-توكاييف-التعاون-بين-روسيا-وكازاخستان--1105988527.html
بوتين يبحث مع توكاييف التعاون بين روسيا وكازاخستان
بوتين يبحث مع توكاييف التعاون بين روسيا وكازاخستان
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف، مسائل التعاون في سياق الاستعدادات لزيارة الدولة التي... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T09:22+0000
2025-10-14T09:22+0000
2025-10-14T09:22+0000
كازاخستان
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1b/1095258840_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_2f91d68c36e5a1134f7828a931087841.jpg
وقال الكرملين في بيان: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف".وتابع البيان: "تم التأكيد على مواصلة تعزيز الشراكة والتحالف الاستراتيجيين الروسي الكازاخستاني، والتنفيذ المتواصل للمشاريع المشتركة في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، في قمة "روسيا وآسيا الوسطى" بدورتها الثانية في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه، التزام روسيا الراسخ بتعزيز شراكتها الاستراتيجية وتحالفها مع دول آسيا الوسطى.وشارك في القمة أيضًا قادة طاجيكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان. ويناقش القادة آفاق التعاون في التجارة والاقتصاد والمالية والصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة وغيرها من المجالات.بوتين: روسيا تدعم قرار إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة +الكرملين: قادة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه سيناقشون القضايا الأمنية في الرابطةروسيا وطاجيكستان تعتزمان تكثيف التعاون العسكري والاستفادة من القاعدة العسكرية "201"
https://sarabic.ae/20251010/بوتين-طاجيكستان-شريك-مهم-لروسيا-1105832558.html
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1b/1095258840_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_d3bae2b0beb277ab2e131d7e77445e5a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كازاخستان, روسيا, العالم
بوتين يبحث مع توكاييف التعاون بين روسيا وكازاخستان
بحث الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف، مسائل التعاون في سياق الاستعدادات لزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الكازاخستاني إلى روسيا.
وقال الكرملين في بيان: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف".
وأضاف: "ناقشا العديد من القضايا العملية المتعلقة بالتعاون الثنائي في سياق الاستعدادات لزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الكازاخستاني إلى روسيا".
وتابع البيان: "تم التأكيد على مواصلة تعزيز الشراكة والتحالف الاستراتيجيين الروسي الكازاخستاني، والتنفيذ المتواصل للمشاريع المشتركة في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، في قمة "روسيا وآسيا الوسطى" بدورتها الثانية في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه، التزام روسيا الراسخ بتعزيز شراكتها الاستراتيجية وتحالفها مع دول آسيا الوسطى.
وقال بوتين في قمة "روسيا وآسيا الوسطى": "روسيا ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة تعزيز شراكتها وتحالفها الاستراتيجي مع بلدانكم، وتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية ذات المنفعة المتبادلة".
وشارك في القمة أيضًا قادة طاجيكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان. ويناقش القادة آفاق التعاون في التجارة والاقتصاد والمالية والصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة وغيرها من المجالات.