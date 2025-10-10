بوتين: طاجيكستان شريك مهم لروسيا

عربي
بوتين: لدى روسيا والولايات المتحدة فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251010/بوتين-طاجيكستان-شريك-مهم-لروسيا-1105832558.html
بوتين: طاجيكستان شريك مهم لروسيا
بوتين: طاجيكستان شريك مهم لروسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن طاجيكستان شريك مهم لروسيا. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T12:20+0000
2025-10-10T12:51+0000
العالم
روسيا
أخبار طاجيكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105801845_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_3417eaa4ba3ddcfb135743cc4d702ca5.jpg
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته الرسمية إلى طاجيكستان: "طاجيكستان شريك مهم لنا...هي بشكل عام شريك مهم في آسيا الوسطى".وأضاف: "يكفي ذكر تعاوننا في مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية... وهناك مجالات أخرى، منها ما يتعلق باستخراج المعادن. كل هذا ذو أهمية بالغة لاقتصادنا. ولكنه تعاون متبادل، أعني للاقتصادين الروسي والطاجيكستاني على حد سواء".ووصف بوتين طاجيكستان بأنها واحدة من أقوى مجموعات الطاقة الكهرومائية.وتابع الرئيس الروسي: "سنعمل بالتأكيد على تحسين ظروف عمل فروع الجامعات الروسية التي أطلقت أنشطتها هنا".وأشار إلى أن "رابطة الدول المستقلة لم تفقد أهميتها. والغرض الأساسي منها، بما في ذلك على وجه الخصوص بعده الإنساني".وقال الرئيس الروسي: "عندما تفكك الاتحاد السوفيتي وأُعلن عن إنشاء رابطة الدول المستقلة، أعتقد أن الغالبية العظمى من مواطني بلداننا لم يفهموا تمامًا ما كان يحدث".ووفقا له فإنه "يجب ألا نكتفي بالعيش في ظل هذه الظروف، بل أن نفكر أيضًا في كيفية تطوير هذه المساحة، وكيفية المضي قدمًا دون فقدان المزايا التنافسية التي نشأت نتيجة إنشاء تعاون لوجستي وصناعي موحد في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي السابق، بالإضافة إلى رمز ثقافي موحد، على الرغم من تنوع ثقافات وشعوب الاتحاد السوفيتي"، مضيفا "إن رابطة الدول المستقلة مدعوة إلى الحفاظ على كل هذا".بوتين: روسيا تدعم قرار إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة +بوتين يصل إلى قمة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه
https://sarabic.ae/20251010/زعماء-رابطة-الدول-المستقلة-يوقعون-على-19-وثيقة-عقب-القمة-1105829408.html
أخبار طاجيكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105801845_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_45dd076ed1b7b813dc33695500997dec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار طاجيكستان
العالم, روسيا, أخبار طاجيكستان

بوتين: طاجيكستان شريك مهم لروسيا

12:20 GMT 10.10.2025 (تم التحديث: 12:51 GMT 10.10.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طاجيكستان، في اجتماع القمة الثانية بين روسيا وآسيا الوسطى
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طاجيكستان، في اجتماع القمة الثانية بين روسيا وآسيا الوسطى - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن طاجيكستان شريك مهم لروسيا.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته الرسمية إلى طاجيكستان: "طاجيكستان شريك مهم لنا...هي بشكل عام شريك مهم في آسيا الوسطى".
وأضاف: "يكفي ذكر تعاوننا في مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية... وهناك مجالات أخرى، منها ما يتعلق باستخراج المعادن. كل هذا ذو أهمية بالغة لاقتصادنا. ولكنه تعاون متبادل، أعني للاقتصادين الروسي والطاجيكستاني على حد سواء".
ووصف بوتين طاجيكستان بأنها واحدة من أقوى مجموعات الطاقة الكهرومائية.
وتابع الرئيس الروسي: "سنعمل بالتأكيد على تحسين ظروف عمل فروع الجامعات الروسية التي أطلقت أنشطتها هنا".
وأشار إلى أن "رابطة الدول المستقلة لم تفقد أهميتها. والغرض الأساسي منها، بما في ذلك على وجه الخصوص بعده الإنساني".
اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
زعماء رابطة الدول المستقلة يوقعون على 19 وثيقة عقب القمة
10:35 GMT
وقال الرئيس الروسي: "عندما تفكك الاتحاد السوفيتي وأُعلن عن إنشاء رابطة الدول المستقلة، أعتقد أن الغالبية العظمى من مواطني بلداننا لم يفهموا تمامًا ما كان يحدث".

وتابع: "كان الاتحاد السوفيتي، وأصبح رابطة الدول المستقلة. ظنوا أن التغيير الجذري لن يكون ذا أهمية. في الواقع، تغير كل شيء بشكل جذري".

ووفقا له فإنه "يجب ألا نكتفي بالعيش في ظل هذه الظروف، بل أن نفكر أيضًا في كيفية تطوير هذه المساحة، وكيفية المضي قدمًا دون فقدان المزايا التنافسية التي نشأت نتيجة إنشاء تعاون لوجستي وصناعي موحد في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي السابق، بالإضافة إلى رمز ثقافي موحد، على الرغم من تنوع ثقافات وشعوب الاتحاد السوفيتي"، مضيفا "إن رابطة الدول المستقلة مدعوة إلى الحفاظ على كل هذا".
بوتين: روسيا تدعم قرار إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة +
بوتين يصل إلى قمة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала