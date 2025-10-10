https://sarabic.ae/20251010/بوتين-طاجيكستان-شريك-مهم-لروسيا-1105832558.html

بوتين: طاجيكستان شريك مهم لروسيا

بوتين: طاجيكستان شريك مهم لروسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن طاجيكستان شريك مهم لروسيا.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته الرسمية إلى طاجيكستان: "طاجيكستان شريك مهم لنا...هي بشكل عام شريك مهم في آسيا الوسطى".وأضاف: "يكفي ذكر تعاوننا في مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية... وهناك مجالات أخرى، منها ما يتعلق باستخراج المعادن. كل هذا ذو أهمية بالغة لاقتصادنا. ولكنه تعاون متبادل، أعني للاقتصادين الروسي والطاجيكستاني على حد سواء".ووصف بوتين طاجيكستان بأنها واحدة من أقوى مجموعات الطاقة الكهرومائية.وتابع الرئيس الروسي: "سنعمل بالتأكيد على تحسين ظروف عمل فروع الجامعات الروسية التي أطلقت أنشطتها هنا".وأشار إلى أن "رابطة الدول المستقلة لم تفقد أهميتها. والغرض الأساسي منها، بما في ذلك على وجه الخصوص بعده الإنساني".وقال الرئيس الروسي: "عندما تفكك الاتحاد السوفيتي وأُعلن عن إنشاء رابطة الدول المستقلة، أعتقد أن الغالبية العظمى من مواطني بلداننا لم يفهموا تمامًا ما كان يحدث".ووفقا له فإنه "يجب ألا نكتفي بالعيش في ظل هذه الظروف، بل أن نفكر أيضًا في كيفية تطوير هذه المساحة، وكيفية المضي قدمًا دون فقدان المزايا التنافسية التي نشأت نتيجة إنشاء تعاون لوجستي وصناعي موحد في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي السابق، بالإضافة إلى رمز ثقافي موحد، على الرغم من تنوع ثقافات وشعوب الاتحاد السوفيتي"، مضيفا "إن رابطة الدول المستقلة مدعوة إلى الحفاظ على كل هذا".بوتين: روسيا تدعم قرار إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة +بوتين يصل إلى قمة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه

