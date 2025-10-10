عربي
بوتين: روسيا تدعم قرار إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة +
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: روسيا تدعم قرار إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة +
بوتين: روسيا تدعم قرار إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة +
سبوتنيك عربي
2025-10-10T08:12+0000
2025-10-10T08:32+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا تدعم قرار إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة +

08:12 GMT 10.10.2025 (تم التحديث: 08:32 GMT 10.10.2025)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تدعم قرار إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة بلس"، التي ستتيح مشاركة أكثر فاعلية للدول والمنظمات الدولية الأخرى في المنظمة.
وقال الرئيس الروسي في اجتماع لمجلس رابطة الدول المستقلة لرؤساء الدول: "ندعمُ بشكلٍ جذري القرار المتخذ اليوم لإنشاءِ صيغة عمل جديدة "رابطة الدول المستقلة بلس". سيتيح لنا هذا إشراكَ الدولِ والهياكلِ الدولية الأخرى بشكل أكثر نشاطًا في منظمتنا".
يتم الآن تنفيذ جميع التسويات المتبادلة تقريبا بالعملات الوطنية. كانت حصتها في المعاملات التجارية بين بلدان رابطة الدول المستقلة في النصف الأول من عام 2025 96%".
وأشار إلى أن هيكل حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول رابطة الدول المستقلة يتحسنز
وأضاف: "على مدى أكثر من ثلاثة عقود، نجحت رابطة الدول المستقلة في ترسيخ مكانتها كجمعية إقليمية وتكاملية ذات سلطة".
وقال بوتين: "نحن ندرك تمامًا كيف تطورت علاقاتنا هنا على مدار الثلاثين عامًا الماضية. ولم يكن نشوء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مصادفةً، إذ كان من المستحيل داخل رابطة الدول المستقلة إيجاد آليات مقبولة لجميع المشاركين في هذه العملية. ولكن هذا هو سبب نشوء مجموعة من الدول التي عمقت علاقاتها التجارية والاقتصادية، وهذا هو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وبالطبع، أبواب الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مفتوحة دائمًا؛ أنا وزملائي نناقش هذا الأمر بطريقة أو بأخرى. برأيي، هذا مفيد فهو يحقق منافع اقتصادية، ويفتح المزيد من الأسواق، وعلى أقل تقدير، يخلق المزيد من الظروف للتعاون. في نهاية المطاف، إنه مفيد للغاية".
وأضاف: "إذا كان بالإمكان القيام بشيء إضافي داخل رابطة الدول المستقلة، فأنا أتفق مع ألكسندر غريغوريفيتش (لوكاشينكو )، فلماذا لا؟ إذا أراد أحدٌ تطبيق أدوات وآليات إضافية تُعمّق تعاوننا، فلماذا لا؟ علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك، لأنه من الصعب الاختلاف على أن التعاون الاقتصادي هو جوهر حل جميع المشاكل الأخرى".
وأكد الرئيس أن مكافحة الإرهاب والتطرف والفساد تشكل مجالا مهما لعمل رابطة الدول المستقلة.

حول الوضع في أوكرانيا

أبلغ بوتين قادة رابطة الدول المستقلة أنه سيُطلعهم في اجتماع خاص على نتائج لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أنكوريج. وأوضح أنه ينظر إلى المحادثات بإيجابية.
وتبني روسيا عملها بشأن التسوية الأوكرانية على أساس المبادئ الأساسية التي نوقشت في قمة ألاسكا.
و دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة رابطة الدول المستقلة إلى روسيا لحضور اجتماع غير رسمي في ديسمبر/كانون الأول.
ومن المنتظر أن يتم اعتماد مجموعة كبيرة من الوثائق في أعقاب القمة التي ستعقد في دوشانبي.
