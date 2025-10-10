بوتين: روسيا تدعم قرار إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة +

https://sarabic.ae/20251010/بوتين-جميع-التسويات-المالية-تقريبا-في-بلدان-رابطة-الدول-المستقلة-تتم-بالعملات-الوطنية-1105824569.html

وقال الرئيس الروسي في اجتماع لمجلس رابطة الدول المستقلة لرؤساء الدول: "ندعمُ بشكلٍ جذري القرار المتخذ اليوم لإنشاءِ صيغة عمل جديدة "رابطة الدول المستقلة بلس". سيتيح لنا هذا إشراكَ الدولِ والهياكلِ الدولية الأخرى بشكل أكثر نشاطًا في منظمتنا".يتم الآن تنفيذ جميع التسويات المتبادلة تقريبا بالعملات الوطنية. كانت حصتها في المعاملات التجارية بين بلدان رابطة الدول المستقلة في النصف الأول من عام 2025 96%".وأشار إلى أن هيكل حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول رابطة الدول المستقلة يتحسنزوأضاف: "على مدى أكثر من ثلاثة عقود، نجحت رابطة الدول المستقلة في ترسيخ مكانتها كجمعية إقليمية وتكاملية ذات سلطة".وقال بوتين: "نحن ندرك تمامًا كيف تطورت علاقاتنا هنا على مدار الثلاثين عامًا الماضية. ولم يكن نشوء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مصادفةً، إذ كان من المستحيل داخل رابطة الدول المستقلة إيجاد آليات مقبولة لجميع المشاركين في هذه العملية. ولكن هذا هو سبب نشوء مجموعة من الدول التي عمقت علاقاتها التجارية والاقتصادية، وهذا هو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وبالطبع، أبواب الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مفتوحة دائمًا؛ أنا وزملائي نناقش هذا الأمر بطريقة أو بأخرى. برأيي، هذا مفيد فهو يحقق منافع اقتصادية، ويفتح المزيد من الأسواق، وعلى أقل تقدير، يخلق المزيد من الظروف للتعاون. في نهاية المطاف، إنه مفيد للغاية".وأضاف: "إذا كان بالإمكان القيام بشيء إضافي داخل رابطة الدول المستقلة، فأنا أتفق مع ألكسندر غريغوريفيتش (لوكاشينكو )، فلماذا لا؟ إذا أراد أحدٌ تطبيق أدوات وآليات إضافية تُعمّق تعاوننا، فلماذا لا؟ علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك، لأنه من الصعب الاختلاف على أن التعاون الاقتصادي هو جوهر حل جميع المشاكل الأخرى".وأكد الرئيس أن مكافحة الإرهاب والتطرف والفساد تشكل مجالا مهما لعمل رابطة الدول المستقلة.حول الوضع في أوكرانياأبلغ بوتين قادة رابطة الدول المستقلة أنه سيُطلعهم في اجتماع خاص على نتائج لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أنكوريج. وأوضح أنه ينظر إلى المحادثات بإيجابية.وتبني روسيا عملها بشأن التسوية الأوكرانية على أساس المبادئ الأساسية التي نوقشت في قمة ألاسكا.و دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة رابطة الدول المستقلة إلى روسيا لحضور اجتماع غير رسمي في ديسمبر/كانون الأول.ومن المنتظر أن يتم اعتماد مجموعة كبيرة من الوثائق في أعقاب القمة التي ستعقد في دوشانبي.

