الكرملين: بوتين وميرضيائيف يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وأوزبكستان
الكرملين: بوتين وميرضيائيف يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وأوزبكستان
ناقش الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيائيف، تقدم المشاريع المشتركة الكبرى في قطاعات التجارة
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، وناقشا خلالها القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك تعزيز المشاريع المشتركة الكبرى في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة".وتابع البيان: "أكد الرئيسان التزامهما بتعزيز التحالف الروسي الأوزبكي، واتفقا على مواصلة الاتصالات".
الكرملين: بوتين وميرضيائيف يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وأوزبكستان
ناقش الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيائيف، تقدم المشاريع المشتركة الكبرى في قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة بين البلدين.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، وناقشا خلالها القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك تعزيز المشاريع المشتركة الكبرى في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة".
وأضاف البيان: "أشار الجانبان إلى نمو التبادل التجاري، كما أعربا عن الارتياح للتعاون العملي الوثيق بين عدد من الهيئات الرئيسية في البلدين".
وتابع البيان: "أكد الرئيسان التزامهما بتعزيز التحالف الروسي الأوزبكي، واتفقا على مواصلة الاتصالات".
وفي وقت سابق من اليوم، بحث الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف، مسائل التعاون في سياق الاستعدادات لزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الكازاخستاني إلى روسيا.
وقال الكرملين في بيان: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف".