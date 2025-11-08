https://sarabic.ae/20251108/مسؤول-في-الناتو-نخطط-لنشر-800-ألف-جندي-على-الحدود-الروسية-1106862415.html

مسؤول في الناتو: نخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية

مسؤول في الناتو: نخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية

أعلن الفريق ألكسندر زولفرانك، قائد القيادة المشتركة للدعم والتمكين التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن ألمانيا قد تصبح "القاعدة المركزية" لحلف شمال الأطلسي...

وقال زولفرانك خلال مؤتمر للجيش الألماني: "في حال نشوب صراع، ستصبح ألمانيا منطقة انطلاق مركزية لحلف الناتو. وفي أقرب وقت ممكن، يمكن نشر ما يصل إلى 800 ألف جندي ومعداتهم من مختلف دول الناتو عبر ألمانيا إلى الجناح الشرقي".وكانت قد ذكرت صحيفة "فيلت" أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر للجيش الألماني، دعا إلى تغيير جذري في العقلية وتسريع وتيرة تعزيز القدرات الدفاعية الألمانية وسط الهستيريا السائدة في أوروبا بشأن التهديد الروسي المزعوم.وأوضح أن تعزيز القدرة القتالية للجيش الألماني يتطلب جنودًا، لا دبابات وطائرات، وبالتالي، ينبغي أن يكون قانون التجنيد الإجباري الجديد عنصرًا أساسيًا.ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، يوم الخميس، في منتدى صناعي دفاعي في رومانيا، الحلفاء إلى مواجهة طويلة الأمد، ووصف روسيا بأنها "قوة مزعزعة للاستقرار في أوروبا والعالم".من جهتها، أعربت السلطات الروسية مرارا عن قلقها من "النشاط غير المسبوق" للناتو قرب حدودها الغربية، بينما يبرر الحلف تحركاته بأنها جزء من جهود ردع التهديد الروسي المزعوم.وأكد الكرملين أن موسكو "لا تهدد أحدا لكنها لن تتغاضى عن الإجراءات التي يحتمل أن تكون خطيرة على مصالحها".بعد دعوة الأمين العام لـ"الناتو" إلى مواجهة روسيا... الكرملين يدعوه للـ"إصغاء لبوتين"روته: سنستمر بإمداد أوكرانيا بالأسلحة

