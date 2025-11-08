مسؤول في الناتو: نخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
2025
مسؤول في الناتو: نخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية

06:09 GMT 08.11.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiقوات مسلحة خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
أعلن الفريق ألكسندر زولفرانك، قائد القيادة المشتركة للدعم والتمكين التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن ألمانيا قد تصبح "القاعدة المركزية" لحلف شمال الأطلسي في حال نشوب صراع مع روسيا، وفقًا لصحيفة "دي تسايت" الألمانية.
وقال زولفرانك خلال مؤتمر للجيش الألماني: "في حال نشوب صراع، ستصبح ألمانيا منطقة انطلاق مركزية لحلف الناتو. وفي أقرب وقت ممكن، يمكن نشر ما يصل إلى 800 ألف جندي ومعداتهم من مختلف دول الناتو عبر ألمانيا إلى الجناح الشرقي".

وبحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية فإن زولفرانك أشار إلى أن "حلف شمال الأطلسي يدرك أنه إذا تعثر نشر قوات التحالف، أو وصل متأخرا جدا أو كان غير منسق، فإن ردع روسيا سوف يفشل".

وكانت قد ذكرت صحيفة "فيلت" أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر للجيش الألماني، دعا إلى تغيير جذري في العقلية وتسريع وتيرة تعزيز القدرات الدفاعية الألمانية وسط الهستيريا السائدة في أوروبا بشأن التهديد الروسي المزعوم.
وأوضح أن تعزيز القدرة القتالية للجيش الألماني يتطلب جنودًا، لا دبابات وطائرات، وبالتالي، ينبغي أن يكون قانون التجنيد الإجباري الجديد عنصرًا أساسيًا.
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
الأمين العام للناتو يعترف بنقص أنظمة الدفاع الجوي في أوروبا
أمس, 12:30 GMT
ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، يوم الخميس، في منتدى صناعي دفاعي في رومانيا، الحلفاء إلى مواجهة طويلة الأمد، ووصف روسيا بأنها "قوة مزعزعة للاستقرار في أوروبا والعالم".
من جهتها، أعربت السلطات الروسية مرارا عن قلقها من "النشاط غير المسبوق" للناتو قرب حدودها الغربية، بينما يبرر الحلف تحركاته بأنها جزء من جهود ردع التهديد الروسي المزعوم.
وأكد الكرملين أن موسكو "لا تهدد أحدا لكنها لن تتغاضى عن الإجراءات التي يحتمل أن تكون خطيرة على مصالحها".
بعد دعوة الأمين العام لـ"الناتو" إلى مواجهة روسيا... الكرملين يدعوه للـ"إصغاء لبوتين"
روته: سنستمر بإمداد أوكرانيا بالأسلحة
