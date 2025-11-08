https://sarabic.ae/20251108/مسؤول-في-الناتو-نخطط-لنشر-800-ألف-جندي-على-الحدود-الروسية-1106862415.html
مسؤول في الناتو: نخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
مسؤول في الناتو: نخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن الفريق ألكسندر زولفرانك، قائد القيادة المشتركة للدعم والتمكين التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن ألمانيا قد تصبح "القاعدة المركزية" لحلف شمال الأطلسي... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T06:09+0000
2025-11-08T06:09+0000
2025-11-08T06:09+0000
الناتو
روسيا
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682771_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_3d23ff862bb07b01f1917de8298e183e.jpg
وقال زولفرانك خلال مؤتمر للجيش الألماني: "في حال نشوب صراع، ستصبح ألمانيا منطقة انطلاق مركزية لحلف الناتو. وفي أقرب وقت ممكن، يمكن نشر ما يصل إلى 800 ألف جندي ومعداتهم من مختلف دول الناتو عبر ألمانيا إلى الجناح الشرقي".وكانت قد ذكرت صحيفة "فيلت" أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر للجيش الألماني، دعا إلى تغيير جذري في العقلية وتسريع وتيرة تعزيز القدرات الدفاعية الألمانية وسط الهستيريا السائدة في أوروبا بشأن التهديد الروسي المزعوم.وأوضح أن تعزيز القدرة القتالية للجيش الألماني يتطلب جنودًا، لا دبابات وطائرات، وبالتالي، ينبغي أن يكون قانون التجنيد الإجباري الجديد عنصرًا أساسيًا.ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، يوم الخميس، في منتدى صناعي دفاعي في رومانيا، الحلفاء إلى مواجهة طويلة الأمد، ووصف روسيا بأنها "قوة مزعزعة للاستقرار في أوروبا والعالم".من جهتها، أعربت السلطات الروسية مرارا عن قلقها من "النشاط غير المسبوق" للناتو قرب حدودها الغربية، بينما يبرر الحلف تحركاته بأنها جزء من جهود ردع التهديد الروسي المزعوم.وأكد الكرملين أن موسكو "لا تهدد أحدا لكنها لن تتغاضى عن الإجراءات التي يحتمل أن تكون خطيرة على مصالحها".بعد دعوة الأمين العام لـ"الناتو" إلى مواجهة روسيا... الكرملين يدعوه للـ"إصغاء لبوتين"روته: سنستمر بإمداد أوكرانيا بالأسلحة
https://sarabic.ae/20251107/الأمين-العام-للناتو-يعترف-بنقص-أنظمة-الدفاع-الجوي-في-أوروبا-1106845141.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682771_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efb4aab418db0cf6435a2d881c3b6964.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الناتو, روسيا, أخبار ألمانيا
الناتو, روسيا, أخبار ألمانيا
مسؤول في الناتو: نخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
أعلن الفريق ألكسندر زولفرانك، قائد القيادة المشتركة للدعم والتمكين التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن ألمانيا قد تصبح "القاعدة المركزية" لحلف شمال الأطلسي في حال نشوب صراع مع روسيا، وفقًا لصحيفة "دي تسايت" الألمانية.
وقال زولفرانك خلال مؤتمر للجيش الألماني: "في حال نشوب صراع، ستصبح ألمانيا منطقة انطلاق مركزية لحلف الناتو. وفي أقرب وقت ممكن، يمكن نشر ما يصل إلى 800 ألف جندي ومعداتهم من مختلف دول الناتو عبر ألمانيا إلى الجناح الشرقي".
وبحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية فإن زولفرانك أشار إلى أن "حلف شمال الأطلسي يدرك أنه إذا تعثر نشر قوات التحالف، أو وصل متأخرا جدا أو كان غير منسق، فإن ردع روسيا سوف يفشل".
وكانت قد ذكرت صحيفة "فيلت" أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر للجيش الألماني، دعا إلى تغيير جذري في العقلية وتسريع وتيرة تعزيز القدرات الدفاعية الألمانية وسط الهستيريا السائدة في أوروبا بشأن التهديد الروسي المزعوم.
وأوضح أن تعزيز القدرة القتالية للجيش الألماني يتطلب جنودًا، لا دبابات وطائرات، وبالتالي، ينبغي أن يكون قانون التجنيد الإجباري الجديد عنصرًا أساسيًا.
ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، يوم الخميس، في منتدى صناعي دفاعي في رومانيا، الحلفاء إلى مواجهة طويلة الأمد، ووصف روسيا بأنها "قوة مزعزعة للاستقرار في أوروبا والعالم".
من جهتها، أعربت السلطات الروسية مرارا عن قلقها من "النشاط غير المسبوق" للناتو قرب حدودها الغربية، بينما يبرر الحلف تحركاته بأنها جزء من جهود ردع التهديد الروسي المزعوم.
وأكد الكرملين أن موسكو "لا تهدد أحدا لكنها لن تتغاضى عن الإجراءات التي يحتمل أن تكون خطيرة على مصالحها".