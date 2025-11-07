https://sarabic.ae/20251107/الأمين-العام-للناتو-يعترف-بنقص-أنظمة-الدفاع-الجوي-في-أوروبا-1106845141.html
قال روته بشأن النقص في أصول الدفاع الجوي على الجناح الشرقي للحلف: "نعم، أوافق، هذا (نقص أنظمة الدفاع الجوي) يهم رومانيا نفسها وحلفائها. في جميع أنحاء أراضي حلف شمال الأطلسي الأوروبية، نحتاج إلى زيادة قدراتنا الدفاعية الجوية بنسبة 400%".
وأضاف روته في مقابلة مع قناة "أنتينا 3" الرومانية أن حلف الناتو قد قرر بالفعل زيادة الاستثمار في قطاع الدفاع.
وبحسب قوله، فإن هذا هو تحديدًا السبب الذي دفع الناتو إلى زيادة استثماراته الدفاعية.
وأشار إلى أن وجود قوات التحالف في رومانيا جزء من استراتيجية الردع على الجانب الشرقي وضمان للأمن الجماعي.
كان روته في رومانيا في زيارة رسمية، التقى خلالها بالرئيس نيكوسور دان، ورئيس الوزراء إيلي بولوجان، ووزير الدفاع إيونوت موستيانو. وناقش الاجتماع تحديث الجيش الروماني وتعزيز فعالية تعاونه مع حلفائه.
يوم امس، ألقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) كلمةً في منتدى الصناعات الدفاعية في رومانيا. وخلال الفعالية، دعا الدول الأعضاء في الحلف إلى الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا، التي زعم أنها "القوة الرئيسية المزعزعة للاستقرار في أوروبا والعالم".
في السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطًا غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية. ويوسع التحالف مبادراته، ويصف ذلك بالردع بالعدوان.
وقد أعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز الحلف لقواته في أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية انفتاحها على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأن على الغرب التخلي عن سياسة عسكرة القارة.