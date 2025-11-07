الأمين العام للناتو يعترف بنقص أنظمة الدفاع الجوي في أوروبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251107/الأمين-العام-للناتو-يعترف-بنقص-أنظمة-الدفاع-الجوي-في-أوروبا-1106845141.html
الأمين العام للناتو يعترف بنقص أنظمة الدفاع الجوي في أوروبا
الأمين العام للناتو يعترف بنقص أنظمة الدفاع الجوي في أوروبا
سبوتنيك عربي
أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، بنقص أنظمة الدفاع الجوي في الدول الأوروبية، بما فيها رومانيا، وشدد على ضرورة زيادة عددها خمسة أضعاف. 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T12:30+0000
2025-11-07T12:30+0000
روسيا
العالم
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097440607_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9afc48e13c4d69855299478d88077c2.jpg
قال روته بشأن النقص في أصول الدفاع الجوي على الجناح الشرقي للحلف: "نعم، أوافق، هذا (نقص أنظمة الدفاع الجوي) يهم رومانيا نفسها وحلفائها. في جميع أنحاء أراضي حلف شمال الأطلسي الأوروبية، نحتاج إلى زيادة قدراتنا الدفاعية الجوية بنسبة 400%".وبحسب قوله، فإن هذا هو تحديدًا السبب الذي دفع الناتو إلى زيادة استثماراته الدفاعية.كان روته في رومانيا في زيارة رسمية، التقى خلالها بالرئيس نيكوسور دان، ورئيس الوزراء إيلي بولوجان، ووزير الدفاع إيونوت موستيانو. وناقش الاجتماع تحديث الجيش الروماني وتعزيز فعالية تعاونه مع حلفائه.يوم امس، ألقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) كلمةً في منتدى الصناعات الدفاعية في رومانيا. وخلال الفعالية، دعا الدول الأعضاء في الحلف إلى الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا، التي زعم أنها "القوة الرئيسية المزعزعة للاستقرار في أوروبا والعالم".وقد أعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز الحلف لقواته في أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية انفتاحها على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأن على الغرب التخلي عن سياسة عسكرة القارة.بعد دعوة الأمين العام لـ"الناتو" إلى مواجهة روسيا... الكرملين يدعوه للـ"إصغاء لبوتين"
https://sarabic.ae/20251106/بعد-دعوة-الأمين-العام-لـالناتو-إلى-مواجهة-روسيا-الكرملين-يدعوه-للـإصغاء-لبوتين-1106801814.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097440607_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_df7a4258dd3764edd9fb02bfce26e43b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الناتو
روسيا, العالم, الناتو

الأمين العام للناتو يعترف بنقص أنظمة الدفاع الجوي في أوروبا

12:30 GMT 07.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaالأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، بنقص أنظمة الدفاع الجوي في الدول الأوروبية، بما فيها رومانيا، وشدد على ضرورة زيادة عددها خمسة أضعاف.
قال روته بشأن النقص في أصول الدفاع الجوي على الجناح الشرقي للحلف: "نعم، أوافق، هذا (نقص أنظمة الدفاع الجوي) يهم رومانيا نفسها وحلفائها. في جميع أنحاء أراضي حلف شمال الأطلسي الأوروبية، نحتاج إلى زيادة قدراتنا الدفاعية الجوية بنسبة 400%".

وأضاف روته في مقابلة مع قناة "أنتينا 3" الرومانية أن حلف الناتو قد قرر بالفعل زيادة الاستثمار في قطاع الدفاع.

وبحسب قوله، فإن هذا هو تحديدًا السبب الذي دفع الناتو إلى زيادة استثماراته الدفاعية.

وأشار إلى أن وجود قوات التحالف في رومانيا جزء من استراتيجية الردع على الجانب الشرقي وضمان للأمن الجماعي.

كان روته في رومانيا في زيارة رسمية، التقى خلالها بالرئيس نيكوسور دان، ورئيس الوزراء إيلي بولوجان، ووزير الدفاع إيونوت موستيانو. وناقش الاجتماع تحديث الجيش الروماني وتعزيز فعالية تعاونه مع حلفائه.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
بعد دعوة الأمين العام لـ"الناتو" إلى مواجهة روسيا... الكرملين يدعوه للـ"إصغاء لبوتين"
أمس, 13:28 GMT
يوم امس، ألقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) كلمةً في منتدى الصناعات الدفاعية في رومانيا. وخلال الفعالية، دعا الدول الأعضاء في الحلف إلى الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا، التي زعم أنها "القوة الرئيسية المزعزعة للاستقرار في أوروبا والعالم".

في السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطًا غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية. ويوسع التحالف مبادراته، ويصف ذلك بالردع بالعدوان.

وقد أعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز الحلف لقواته في أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية انفتاحها على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأن على الغرب التخلي عن سياسة عسكرة القارة.
بعد دعوة الأمين العام لـ"الناتو" إلى مواجهة روسيا... الكرملين يدعوه للـ"إصغاء لبوتين"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала