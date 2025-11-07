https://sarabic.ae/20251107/الأمين-العام-للناتو-يعترف-بنقص-أنظمة-الدفاع-الجوي-في-أوروبا-1106845141.html

الأمين العام للناتو يعترف بنقص أنظمة الدفاع الجوي في أوروبا

أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، بنقص أنظمة الدفاع الجوي في الدول الأوروبية، بما فيها رومانيا، وشدد على ضرورة زيادة عددها خمسة أضعاف. 07.11.2025, سبوتنيك عربي

قال روته بشأن النقص في أصول الدفاع الجوي على الجناح الشرقي للحلف: "نعم، أوافق، هذا (نقص أنظمة الدفاع الجوي) يهم رومانيا نفسها وحلفائها. في جميع أنحاء أراضي حلف شمال الأطلسي الأوروبية، نحتاج إلى زيادة قدراتنا الدفاعية الجوية بنسبة 400%".وبحسب قوله، فإن هذا هو تحديدًا السبب الذي دفع الناتو إلى زيادة استثماراته الدفاعية.كان روته في رومانيا في زيارة رسمية، التقى خلالها بالرئيس نيكوسور دان، ورئيس الوزراء إيلي بولوجان، ووزير الدفاع إيونوت موستيانو. وناقش الاجتماع تحديث الجيش الروماني وتعزيز فعالية تعاونه مع حلفائه.يوم امس، ألقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) كلمةً في منتدى الصناعات الدفاعية في رومانيا. وخلال الفعالية، دعا الدول الأعضاء في الحلف إلى الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا، التي زعم أنها "القوة الرئيسية المزعزعة للاستقرار في أوروبا والعالم".وقد أعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز الحلف لقواته في أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية انفتاحها على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأن على الغرب التخلي عن سياسة عسكرة القارة.بعد دعوة الأمين العام لـ"الناتو" إلى مواجهة روسيا... الكرملين يدعوه للـ"إصغاء لبوتين"

