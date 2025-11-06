عربي
بعد دعوة الأمين العام لـ"الناتو" إلى مواجهة روسيا... الكرملين يدعوه للـ"إصغاء لبوتين"
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، اليوم الخميس، الدول الأعضاء، إلى الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا، بالتزامن مع دعوة المتحدث باسم...
روسيا
الكرملين
الناتو
وقال روته، في منتدى للصناعة الدفاعية في رومانيا: "ستظل روسيا قوة مزعزعة للاستقرار في أوروبا والعالم... إنهم يستعدون لمواجهة طويلة الأمد، لا يمكننا أن نكون ساذجين، يجب أن نكون مستعدين أيضًا".ودعا السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، حلف شمال الأطلسي إلى مراعاة كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفهم موقف روسيا.وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، بأنه توقف عن الاستماع إلى خطابات الرئيس الروسي: "هذه تحديدًا هي مشكلة حلف شمال الأطلسي وزعيمه، من جهة، يدّعون أنهم لا يستمعون إلى روسيا، ومن جهة أخرى، يدّعون أنهم لا يفهمونها، حاولوا الاستماع، ستفهمون".في السنوات الأخيرة، دأبت روسيا على انتقاد أنشطة الناتو غير المسبوقة على طول حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته، واصفًا إياها بـ"ردع العدوان الروسي".وصرح الكرملين بأن روسيا لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرًا على مصالحها.موسكو تطالب روته بقائمة عما يسمى "القواعد العالمية" التي زعم أن روسيا "انتهكتها"
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، اليوم الخميس، الدول الأعضاء، إلى الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا، بالتزامن مع دعوة المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لروته، للاستماع إلى كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفهمه.
وقال روته، في منتدى للصناعة الدفاعية في رومانيا: "ستظل روسيا قوة مزعزعة للاستقرار في أوروبا والعالم... إنهم يستعدون لمواجهة طويلة الأمد، لا يمكننا أن نكون ساذجين، يجب أن نكون مستعدين أيضًا".
ودعا السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، حلف شمال الأطلسي إلى مراعاة كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفهم موقف روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، بأنه توقف عن الاستماع إلى خطابات الرئيس الروسي: "هذه تحديدًا هي مشكلة حلف شمال الأطلسي وزعيمه، من جهة، يدّعون أنهم لا يستمعون إلى روسيا، ومن جهة أخرى، يدّعون أنهم لا يفهمونها، حاولوا الاستماع، ستفهمون".
في السنوات الأخيرة، دأبت روسيا على انتقاد أنشطة الناتو غير المسبوقة على طول حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته، واصفًا إياها بـ"ردع العدوان الروسي".
وقد أعربت السلطات الروسية مرارًا وتكرارًا عن قلقها إزاء التعزيزات العسكرية والسياسية للكتلة في أوروبا.
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرًا على مصالحها.
موسكو تطالب روته بقائمة عما يسمى "القواعد العالمية" التي زعم أن روسيا "انتهكتها"
