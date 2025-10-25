احتجاجات في ألمانيا رفضا لتصريحات ميرتس عن المهاجرين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
احتجاجات في ألمانيا رفضا لتصريحات ميرتس عن المهاجرين
احتجاجات في ألمانيا رفضا لتصريحات ميرتس عن المهاجرين
احتجاجات في ألمانيا رفضا لتصريحات ميرتس عن المهاجرين
سبوتنيك عربي
صرحت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، بأن الاحتجاجات تتواصل في بعض المدن الألمانية، ضد التصريحات الأخيرة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس حول الهجرة. 25.10.2025
2025-10-25T11:11+0000
2025-10-25T11:11+0000
أخبار ألمانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098111395_0:0:1643:924_1920x0_80_0_0_ca5c3c746f266f0bfdb82acc1e7056ee.jpg
وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن نحو أربعة آلاف شخص تظاهروا في مدينة بيليفلد في ولاية شمال الراين، عقب تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس حول المهاجرين.فيما أشارت شبكة "دويتش فيله" الألمانية إلى أنه "من المتوقع أن يشارك نحو 5 آلاف شخص في احتجاجات بعدة مدن ألمانية، اليوم السبت؛ ففي هامبورغ ستبدأ مظاهرة عند الساعة الواحدة ظهرا [بالتوقيت المحلي]، وُيتوقع تنظيم مظاهرات يشارك فيها المئات في مدينتي ماغديورغ ونورنبرغ".وأضاف ميرتس: "لكن لا يزال لدينا بالطبع هذه المشكلة في مظهر مدننا، ولهذا السبب تقوم وزيرة الداخلية الاتحادية بتسهيل وتنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق".وأثار تصريح المستشار الألماني حول العنصر الثقافي الأجنبي في مظهر المدن الألمانية استنكارا من العديد من الأحزاب السياسية المعارضة وأفراد من الأشخاص، وكذلك من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو حزب مشارك في الائتلاف الحاكم، واعتبر الكثيرون كلماته "عنصرية وتمييزية".المستشار الألماني: الفرع الخاص ببلادنا في "روسنفت" سيستثنى من العقوبات الأمريكية
https://sarabic.ae/20250904/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-النخبة-السياسية-في-ألمانيا-تشعر-بالقلق-إزاء-طموحات-ميرتس-الانتقامية-1104485080.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098111395_12:0:1471:1094_1920x0_80_0_0_d2e4e1742483b0498a130a7f4afd9bdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

احتجاجات في ألمانيا رفضا لتصريحات ميرتس عن المهاجرين

11:11 GMT 25.10.2025
© AP Photo / Markus Schreiberزعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس
زعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
صرحت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، بأن الاحتجاجات تتواصل في بعض المدن الألمانية، ضد التصريحات الأخيرة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس حول الهجرة.
وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن نحو أربعة آلاف شخص تظاهروا في مدينة بيليفلد في ولاية شمال الراين، عقب تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس حول المهاجرين.
فيما أشارت شبكة "دويتش فيله" الألمانية إلى أنه "من المتوقع أن يشارك نحو 5 آلاف شخص في احتجاجات بعدة مدن ألمانية، اليوم السبت؛ ففي هامبورغ ستبدأ مظاهرة عند الساعة الواحدة ظهرا [بالتوقيت المحلي]، وُيتوقع تنظيم مظاهرات يشارك فيها المئات في مدينتي ماغديورغ ونورنبرغ".
مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
الاستخبارات الخارجية الروسية: النخبة السياسية في ألمانيا تشعر بالقلق إزاء طموحات ميرتس الانتقامية
4 سبتمبر, 06:51 GMT
ويأتي ذلك في أعقاب احتجاجات شارك فيها آلاف في مدن ألمانية عديدة خلال الأيام الماضية على خلفية تصريحات صدرت عن ميرتس الأسبوع الماضي، قال فيها إن حكومته تعمل على تصحيح أخطاء سابقة في سياسة الهجرة.
وأضاف ميرتس: "لكن لا يزال لدينا بالطبع هذه المشكلة في مظهر مدننا، ولهذا السبب تقوم وزيرة الداخلية الاتحادية بتسهيل وتنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق".
وأثار تصريح المستشار الألماني حول العنصر الثقافي الأجنبي في مظهر المدن الألمانية استنكارا من العديد من الأحزاب السياسية المعارضة وأفراد من الأشخاص، وكذلك من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو حزب مشارك في الائتلاف الحاكم، واعتبر الكثيرون كلماته "عنصرية وتمييزية".
المستشار الألماني: الفرع الخاص ببلادنا في "روسنفت" سيستثنى من العقوبات الأمريكية
