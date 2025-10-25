https://sarabic.ae/20251025/احتجاجات-في-ألمانيا-رفضا-لتصريحات-ميرتس-عن-المهاجرين--1106378162.html
احتجاجات في ألمانيا رفضا لتصريحات ميرتس عن المهاجرين
احتجاجات في ألمانيا رفضا لتصريحات ميرتس عن المهاجرين
سبوتنيك عربي
صرحت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، بأن الاحتجاجات تتواصل في بعض المدن الألمانية، ضد التصريحات الأخيرة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس حول الهجرة. 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T11:11+0000
2025-10-25T11:11+0000
2025-10-25T11:11+0000
أخبار ألمانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098111395_0:0:1643:924_1920x0_80_0_0_ca5c3c746f266f0bfdb82acc1e7056ee.jpg
وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن نحو أربعة آلاف شخص تظاهروا في مدينة بيليفلد في ولاية شمال الراين، عقب تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس حول المهاجرين.فيما أشارت شبكة "دويتش فيله" الألمانية إلى أنه "من المتوقع أن يشارك نحو 5 آلاف شخص في احتجاجات بعدة مدن ألمانية، اليوم السبت؛ ففي هامبورغ ستبدأ مظاهرة عند الساعة الواحدة ظهرا [بالتوقيت المحلي]، وُيتوقع تنظيم مظاهرات يشارك فيها المئات في مدينتي ماغديورغ ونورنبرغ".وأضاف ميرتس: "لكن لا يزال لدينا بالطبع هذه المشكلة في مظهر مدننا، ولهذا السبب تقوم وزيرة الداخلية الاتحادية بتسهيل وتنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق".وأثار تصريح المستشار الألماني حول العنصر الثقافي الأجنبي في مظهر المدن الألمانية استنكارا من العديد من الأحزاب السياسية المعارضة وأفراد من الأشخاص، وكذلك من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو حزب مشارك في الائتلاف الحاكم، واعتبر الكثيرون كلماته "عنصرية وتمييزية".المستشار الألماني: الفرع الخاص ببلادنا في "روسنفت" سيستثنى من العقوبات الأمريكية
https://sarabic.ae/20250904/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-النخبة-السياسية-في-ألمانيا-تشعر-بالقلق-إزاء-طموحات-ميرتس-الانتقامية-1104485080.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098111395_12:0:1471:1094_1920x0_80_0_0_d2e4e1742483b0498a130a7f4afd9bdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
احتجاجات في ألمانيا رفضا لتصريحات ميرتس عن المهاجرين
صرحت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، بأن الاحتجاجات تتواصل في بعض المدن الألمانية، ضد التصريحات الأخيرة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس حول الهجرة.
وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن نحو أربعة آلاف شخص تظاهروا في مدينة بيليفلد في ولاية شمال الراين، عقب تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس حول المهاجرين.
فيما أشارت شبكة "دويتش فيله" الألمانية إلى أنه "من المتوقع أن يشارك نحو 5 آلاف شخص في احتجاجات بعدة مدن ألمانية، اليوم السبت؛ ففي هامبورغ ستبدأ مظاهرة عند الساعة الواحدة ظهرا [بالتوقيت المحلي]، وُيتوقع تنظيم مظاهرات يشارك فيها المئات في مدينتي ماغديورغ ونورنبرغ".
ويأتي ذلك في أعقاب احتجاجات شارك فيها آلاف في مدن ألمانية عديدة خلال الأيام الماضية على خلفية تصريحات صدرت عن ميرتس الأسبوع الماضي، قال فيها إن حكومته تعمل على تصحيح أخطاء سابقة في سياسة الهجرة.
وأضاف ميرتس: "لكن لا يزال لدينا بالطبع هذه المشكلة في مظهر مدننا، ولهذا السبب تقوم وزيرة الداخلية الاتحادية بتسهيل وتنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق".
وأثار تصريح المستشار الألماني حول العنصر الثقافي الأجنبي في مظهر المدن الألمانية استنكارا من العديد من الأحزاب السياسية المعارضة وأفراد من الأشخاص، وكذلك من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو حزب مشارك في الائتلاف الحاكم، واعتبر الكثيرون كلماته "عنصرية وتمييزية".