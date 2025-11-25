https://sarabic.ae/20251125/خبير-التعديلات-الأوروبية-على-خطة-السلام-مناورة-سياسية-لانتزاع-مقعد-على-طاولة-المفاوضات-1107492175.html
خبير: التعديلات الأوروبية على "خطة السلام" مناورة سياسية لانتزاع مقعد على طاولة المفاوضات
أفاد الباحث في الشأن الدولي والخبير في الشأن الأوروبي، محمد عبد الله، بأن، فلاديمير زيلينسكي، لا يمتلك قرار قبول خطة السلام أو رفضها، بل هو مجرد متلقٍ للأوامر...
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093999980_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88b38daf4930888168f8cce76b08c871.jpg
وأوضح عبد الله في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن الاتحاد الأوروبي اعتبر أن "موافقة زيلينسكي المبدئية على الخطة تعد بمثابة توقيع وثيقة استسلام أوكرانية"، لا سيما أن هذه الخطة إلى تستند إلى بنود تمت مناقشتها سابقا خلال قمة ألاسكا. وهذا ما دفع الدول الأوروبية إلى الضغط عليه للتراجع عن هذه الموافقة، وإلى طرح تعديلات على الخطة، "لا تمس جوهرها، بل تهدف فقط إلى حجز مقعد للأوروبيين على طاولة المفاوضات". واعتبر أن الخطة ستشمل تطمينات بأن الاستثمارات في أوكرانيا ستكون مفتوحة أمام جميع الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن هناك نخبة سياسية في أوروبا "تشعر أنها ستكون يتيمة" في حال عزز ترامب تحالفه مع روسيا.وختم عبد الله بالتأكيد أن هذه الخطة تمثل "الفرصة الأخيرة لزيلينسكي للخروج من هذا المأزق".وفي وقت سابق من اليوم، صرح مسؤول أمريكي بأن كييف وافقت على الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا، لكن هناك تفاصيل ثانوية تحتاج إلى حل.ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته، قوله: "وافق الأوكرانيون على اتفاق سلام. هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تحتاج إلى تسوية، لكنهم وافقوا على اتفاق سلام".وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق"هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
حصري
أفاد الباحث في الشأن الدولي والخبير في الشأن الأوروبي، محمد عبد الله، بأن، فلاديمير زيلينسكي، لا يمتلك قرار قبول خطة السلام أو رفضها، بل هو مجرد متلقٍ للأوامر من واشنطن أو أوروبا، مستشهداً بتراجعه عن موافقة مبدئية كان قد أبداها على الخطة.
وأوضح عبد الله في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن الاتحاد الأوروبي اعتبر أن "موافقة زيلينسكي المبدئية على الخطة تعد بمثابة توقيع وثيقة استسلام أوكرانية"، لا سيما أن هذه الخطة إلى تستند إلى بنود تمت مناقشتها سابقا خلال قمة ألاسكا. وهذا ما دفع الدول الأوروبية إلى الضغط عليه للتراجع عن هذه الموافقة، وإلى طرح تعديلات على الخطة، "لا تمس جوهرها، بل تهدف فقط إلى حجز مقعد للأوروبيين على طاولة المفاوضات".
وأشار عبد الله إلى أن "ترامب (الرئيس الأمريكي) نجح في جمع الأوروبيين خلف زيلينسكي"، لافتا إلى أن "هذه المفاوضات من شأنها تعزيز السلام في القارة الأوروبية بأكملها".
واعتبر أن الخطة ستشمل تطمينات بأن الاستثمارات في أوكرانيا ستكون مفتوحة أمام جميع الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن هناك نخبة سياسية في أوروبا "تشعر أنها ستكون يتيمة" في حال عزز ترامب تحالفه مع روسيا.
وحول الغموض الذي يحيط ببنود بالخطة، أكد عبد الله أنه "لا فر من التخلي عن الأراضي"، مشيرا إلى أن الاجتماع المقرر بين زيلينسكي وترامب كان أساسا مخصصا لتوقيع الخطة، لكن "التدخل الأوروبي أدى إلى إدخال تعديلات عليها".
وختم عبد الله بالتأكيد أن هذه الخطة تمثل "الفرصة الأخيرة لزيلينسكي للخروج من هذا المأزق".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح مسؤول أمريكي بأن كييف وافقت على الخطة الأمريكية للتسوية
في أوكرانيا، لكن هناك تفاصيل ثانوية تحتاج إلى حل.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته، قوله: "وافق الأوكرانيون على اتفاق سلام. هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تحتاج إلى تسوية، لكنهم وافقوا على اتفاق سلام".
وفي وقت سابق، أفاد موقع "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر، أن وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول سيعرض خطة أمريكية مختصرة من 19 نقطة، اليوم الثلاثاء، لتسوية الأزمة في أوكرانيا على مسؤولين روس في أبو ظبي.
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية
، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق"هزيمة استراتيجية
" بروسيا في ساحة المعركة.
وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.