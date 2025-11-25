https://sarabic.ae/20251125/البيت-الأبيض-واشنطن-حققت-تقدما-هائلا-في-حل-الصراع-بأوكرانيا-1107485585.html

البيت الأبيض: واشنطن حققت "تقدما هائلا" في حل الصراع بأوكرانيا

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الولايات المتحدة الأمريكية أحرزت "تقدما هائلا" نحو حل سلمي للصراع في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي. 25.11.2025, سبوتنيك عربي

وكتبت ليفيت على منصة "إكس": "خلال الأسبوع الماضي، أحرزت الولايات المتحدة الأمريكية تقدما هائلا نحو اتفاق سلام".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح مسؤول أمريكي بأن كييف وافقت على الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا، لكن هناك تفاصيل ثانوية تحتاج إلى حل.ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته، قوله: "وافق الأوكرانيون على اتفاق سلام. هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تحتاج إلى تسوية، لكنهم وافقوا على اتفاق سلام".وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق"هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.

