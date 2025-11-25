عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
البيت الأبيض: واشنطن حققت "تقدما هائلا" في حل الصراع بأوكرانيا
البيت الأبيض: واشنطن حققت "تقدما هائلا" في حل الصراع بأوكرانيا
البيت الأبيض: واشنطن حققت "تقدما هائلا" في حل الصراع بأوكرانيا
أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الولايات المتحدة الأمريكية أحرزت "تقدما هائلا" نحو حل سلمي للصراع في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.
وكتبت ليفيت على منصة "إكس": "خلال الأسبوع الماضي، أحرزت الولايات المتحدة الأمريكية تقدما هائلا نحو اتفاق سلام".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح مسؤول أمريكي بأن كييف وافقت على الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا، لكن هناك تفاصيل ثانوية تحتاج إلى حل.ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته، قوله: "وافق الأوكرانيون على اتفاق سلام. هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تحتاج إلى تسوية، لكنهم وافقوا على اتفاق سلام".وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق"هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
https://sarabic.ae/20251125/إعلام-كييف-توافق-على-الخطة-الأمريكية-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا-1107477995.html
https://sarabic.ae/20251125/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مشتركا-مع-نظيره-البيلاروسي-عقب-محادثات-في-موسكو--1107470922.html
الأخبار
البيت الأبيض: واشنطن حققت "تقدما هائلا" في حل الصراع بأوكرانيا

16:08 GMT 25.11.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الولايات المتحدة الأمريكية أحرزت "تقدما هائلا" نحو حل سلمي للصراع في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.
وكتبت ليفيت على منصة "إكس": "خلال الأسبوع الماضي، أحرزت الولايات المتحدة الأمريكية تقدما هائلا نحو اتفاق سلام".

وأضافت: "هناك بعض التفاصيل الدقيقة، ولكنها ليست مستعصية على الحل، والتي يجب تسويتها، وستتطلب مزيدا من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة".

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح مسؤول أمريكي بأن كييف وافقت على الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا، لكن هناك تفاصيل ثانوية تحتاج إلى حل.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
إعلام: كييف توافق على الخطة الأمريكية بشأن التسوية في أوكرانيا
13:32 GMT
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته، قوله: "وافق الأوكرانيون على اتفاق سلام. هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تحتاج إلى تسوية، لكنهم وافقوا على اتفاق سلام".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر، أن وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول سيعرض خطة أمريكية مختصرة من 19 نقطة، اليوم الثلاثاء، لتسوية الأزمة في أوكرانيا على مسؤولين روس في أبو ظبي.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.
لافروف وريجينكوف يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب محادثاتهما في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
لافروف: روسيا تنتظر من الولايات المتحدة تسليمها نسخة خطة ترامب المتفق عليها مع أوروبا وأوكرانيا
09:46 GMT
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.

وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.

وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق"هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.
وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
