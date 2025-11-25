لافروف: روسيا تنتظر من الولايات المتحدة تسليمها نسخة خطة ترامب المتفق عليها مع أوروبا وأوكرانيا

https://sarabic.ae/20251125/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مشتركا-مع-نظيره-البيلاروسي-عقب-محادثات-في-موسكو--1107470922.html

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه ناقش، اليوم الثلاثاء، الوضع في أوكرانيا مع وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف. 25.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مشترك لمجلسي وزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية بمشاركة وزيري خارجية البلدين: "فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، ناقشناها بالطبع، في المقام الأول أمس، في إطار غير رسمي".وأكد لافروف أن روسيا لديها قنوات اتصال مع الولايات المتحدة، وعن دور أوروبا في حل الصراع الأوكراني قال: "أوروبا فشلت في كل شيء منذ عام 2014، لقد كانت لديكم فرص يا رفاق، لكنكم أضعتموها ولم تستغلوها".وبيّن وزير الخارجية الروسي بأن "روسيا لم تستلم مسودة خطة التسوية في أوكرانيا عبر القنوات الرسمية، لكنها مستعدة لمناقشة صياغتها التفصيلية"، مضيفا: "لدينا هذه المعلومات، ولكن عبر قنوات غير رسمية. لم تصل إلينا رسميًا، لكننا مستعدون، كما قال الرئيس، لمناقشة صياغة محددة، لأن هناك عددًا من القضايا تتطلب توضيحا". وبيّن لافروف بأن البنود الرئيسية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا تستند إلى التفاهم الذي تم التوصل إليه في أنكوريج، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين علّق على خطة الرئيس ترامب للسلام بتفصيل ووضوح قبل أيام قليلة، نهاية الأسبوع الماضي، في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي.وأضاف لافروف: "لا حديث عن أي وساطة من فرنسا وألمانيا في الصراع في أوكرانيا"، لدينا قنوات اتصال مع زملائنا الأمريكيين، ونستخدمها. وننتظر منهم تقديم نسخة يعتبرونها مرحلية لاستكمال تنسيق هذا النص مع الأوروبيين والأوكرانيين".وأردف وزير الخارجية: "نرى دولًا قادرة على لعب دور بناء كوسطاء. ومن بينها بيلاروسيا وتركيا، اللتان ناقشهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقش أخيرا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم نكن نحن من رفض منصة إسطنبول، بل الأوكرانيون هم من رفضوها".وأكد لافروف بأن "روسيا تقدر بالتأكيد موقف الولايات المتحدة، فهي الزعيم الغربي الوحيد، على عكس لندن وبروكسل وباريس وبرلين، الذي بادر إلى إيجاد حل. ونحن نقدر ذلك".وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.

