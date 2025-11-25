عربي
الكرملين: موسكو لم تتسلم "خطة السلام" المحدثة الخاصة بأوكرانيا المتضمنة 19 بندا
الكرملين: موسكو لم تتسلم "خطة السلام" المحدثة الخاصة بأوكرانيا المتضمنة 19 بندا
الكرملين: موسكو لم تتسلم "خطة السلام" المحدثة الخاصة بأوكرانيا المتضمنة 19 بندا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لم تتسلم "خطة السلام" المحدثة الخاصة بأوكرانيا المتضمنة 19 بندا. 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T08:11+0000
2025-11-25T08:16+0000
الكرملين: موسكو لم تتسلم "خطة السلام" المحدثة الخاصة بأوكرانيا المتضمنة 19 بندا

08:11 GMT 25.11.2025 (تم التحديث: 08:16 GMT 25.11.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
يتبع
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لم تتسلم "خطة السلام" المحدثة الخاصة بأوكرانيا المتضمنة 19 بندا.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت موسكو تلقت خطة سلام محدثة لأوكرانيا: "لا، أي أننا لا نعرف عما نتحدث".
وأضاف: " هناك تضارب كبير في المعلومات والتصريحات حول خطة السلام الأمريكية للتسوية الأوكرانية، مما أدى إلى حالة من الهياج الإعلامي"، مشيرا إلى أنه "من المستحيل التعليق على كل تقرير إعلامي حاليًا. ربما أصف الوضع بأنه جنون إعلامي - لا يوجد وصف آخر. في الواقع، تُنشر الكثير من المعلومات والتصريحات المتناقضة".
وأردف بيسكوف: "في الوقت الحالي، الخيار الجوهري الوحيد هو المشروع الأمريكي، مشروع ترامب. نعتقد أن هذا قد يكون أساسًا جيدًا جدًا للمفاوضات، وقد تحدث رئيسنا أيضًا عن هذا الأمر. وما زلنا متمسكين بهذا الرأي".
ووصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في أوكرانيا بأنه "جوهري".
وقال للصحفيين: "في الوقت الحالي، الشيء الوحيد المهم هو المشروع الأمريكي، مشروع ترامب. نعتقد أن هذا يمكن أن يصبح أساسًا جيدًا جدًا للمفاوضات".
وأشار بيسكوف، إلى أن روسيا تنتظر من الولايات المتحدة مشاركة خططها للتسوية، ويفضل أن يكون ذلك عبر القنوات الرسمية، مضيفا"نحن ننتظر من الجانب الأمريكي أن يشاركنا الاتصالات ويفضل أن يكون ذلك رسميا بالطبع".
