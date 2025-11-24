https://sarabic.ae/20251124/سيارتو-بعض-قادة-أوروبا-الغربية-يحاولون-إفشال-خطة-ترامب-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1107443039.html
سيارتو: بعض قادة أوروبا الغربية يحاولون إفشال خطة ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية
سيارتو: بعض قادة أوروبا الغربية يحاولون إفشال خطة ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، إن بعض قادة أوروبا الغربية يحاولون عرقلة الخطة الأمريكية المقترحة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن الخطة... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T13:01+0000
2025-11-24T13:01+0000
2025-11-24T13:01+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093724536_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_85bd24585b7fae553db18a38834739ef.jpg
وكتب سيارتو، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أن "خطة السلام المكوّنة من 28 بندًا تمثل فرصة كبيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، يحاول بعض قادة أوروبا الغربية عرقلة هذا المسار".وتابع وزير الخارجية الهنغاري: "موقفنا واضح، على كل سياسي أوروبي أن يدعم هذه الخطة دعمًا كاملًا وغير مشروط، لأنها الخيار العقلاني والإنساني".وأكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أمس الأحد، أن اعتماد الخطة الأمريكية المقترحة لحل الصراع في أوكرانيا سيصب في مصلحة كييف، لأن روسيا تواصل التقدم بشكل مستمر وستواجه أوكرانيا شتاءً صعبًا، محذرا من أن تصعيد الصراع قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وقد تتحول إلى حرب نووية.ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تصريحات للصحفيين، أمس الأحد، إن الهدف من اجتماع جنيف هو تقليل الخلافات حول بنود الخطة الأمريكية المقترحة، مؤكدا أن واشنطن تدرك أن إقرار الخطة الأمريكية يعتمد على موقف روسيا.وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية" مع روسيا لوضع خطة جديدة لحل الأزمة في أوكرانيا، وأن الخطة تفترض، بحسب الموقع، أن تعترف الولايات المتحدة ودول أخرى بشبه جزيرة القرم ودونباس كأراضٍ روسية شرعية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي عبر تقنية الفيديو، الجمعة الماضية، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشكّل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.وأضاف الرئيس الروسي أن الولايات المتحدة لم تتمكن حتى الآن من الحصول على موافقة أوكرانيا على خطة السلام.المجر: رغبة بروكسل في جذب أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تعني استيراد المافيا الأوكرانية إليه
https://sarabic.ae/20251107/أوربان-إمدادات-الطاقة-عبر-أنابيب-الغاز-من-روسيا-إلى-المجر-معفاة-من-العقوبات-الأمريكية-1106857343.html
https://sarabic.ae/20251119/المجرتنتقد-إنفاق-أموال-الأوروبيين-على-مراحيض-ذهبية-في-أوكرانيا-1107308016.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093724536_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0861e83d968d9343c0f0a5657244c12b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
سيارتو: بعض قادة أوروبا الغربية يحاولون إفشال خطة ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية
أفاد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، إن بعض قادة أوروبا الغربية يحاولون عرقلة الخطة الأمريكية المقترحة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن الخطة تعد فرصة كبيرة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وكتب سيارتو، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أن "خطة السلام المكوّنة من 28 بندًا تمثل فرصة كبيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، يحاول بعض قادة أوروبا الغربية عرقلة هذا المسار".
وتابع وزير الخارجية الهنغاري: "موقفنا واضح، على كل سياسي أوروبي أن يدعم هذه الخطة دعمًا كاملًا وغير مشروط، لأنها الخيار العقلاني والإنساني".
وأكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أمس الأحد، أن اعتماد الخطة الأمريكية المقترحة لحل الصراع في أوكرانيا سيصب في مصلحة كييف، لأن روسيا تواصل التقدم بشكل مستمر وستواجه أوكرانيا شتاءً صعبًا، محذرا من أن تصعيد الصراع قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وقد تتحول إلى حرب نووية.
وأجرى مسؤولون أوروبيون وأمريكيون وأوكرانيون محادثات في جنيف، أمس الأحد، تناولت الخطة الأمريكية المقترحة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تصريحات للصحفيين، أمس الأحد، إن الهدف من اجتماع جنيف هو تقليل الخلافات حول بنود الخطة الأمريكية المقترحة، مؤكدا أن واشنطن تدرك أن إقرار الخطة الأمريكية يعتمد على موقف روسيا.
وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية" مع روسيا لوضع خطة جديدة لحل الأزمة في أوكرانيا، وأن الخطة تفترض، بحسب الموقع، أن تعترف الولايات المتحدة ودول أخرى بشبه جزيرة القرم ودونباس كأراضٍ روسية شرعية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي عبر تقنية الفيديو، الجمعة الماضية، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشكّل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.
وأضاف الرئيس الروسي أن الولايات المتحدة لم تتمكن حتى الآن من الحصول على موافقة أوكرانيا على خطة السلام.