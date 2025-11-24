عربي
سيارتو: بعض قادة أوروبا الغربية يحاولون إفشال خطة ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية
سيارتو: بعض قادة أوروبا الغربية يحاولون إفشال خطة ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية
وكتب سيارتو، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أن "خطة السلام المكوّنة من 28 بندًا تمثل فرصة كبيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، يحاول بعض قادة أوروبا الغربية عرقلة هذا المسار".وتابع وزير الخارجية الهنغاري: "موقفنا واضح، على كل سياسي أوروبي أن يدعم هذه الخطة دعمًا كاملًا وغير مشروط، لأنها الخيار العقلاني والإنساني".وأكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أمس الأحد، أن اعتماد الخطة الأمريكية المقترحة لحل الصراع في أوكرانيا سيصب في مصلحة كييف، لأن روسيا تواصل التقدم بشكل مستمر وستواجه أوكرانيا شتاءً صعبًا، محذرا من أن تصعيد الصراع قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وقد تتحول إلى حرب نووية.ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تصريحات للصحفيين، أمس الأحد، إن الهدف من اجتماع جنيف هو تقليل الخلافات حول بنود الخطة الأمريكية المقترحة، مؤكدا أن واشنطن تدرك أن إقرار الخطة الأمريكية يعتمد على موقف روسيا.وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية" مع روسيا لوضع خطة جديدة لحل الأزمة في أوكرانيا، وأن الخطة تفترض، بحسب الموقع، أن تعترف الولايات المتحدة ودول أخرى بشبه جزيرة القرم ودونباس كأراضٍ روسية شرعية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي عبر تقنية الفيديو، الجمعة الماضية، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشكّل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.وأضاف الرئيس الروسي أن الولايات المتحدة لم تتمكن حتى الآن من الحصول على موافقة أوكرانيا على خطة السلام.المجر: رغبة بروكسل في جذب أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تعني استيراد المافيا الأوكرانية إليه
سيارتو: بعض قادة أوروبا الغربية يحاولون إفشال خطة ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية

أفاد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، إن بعض قادة أوروبا الغربية يحاولون عرقلة الخطة الأمريكية المقترحة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن الخطة تعد فرصة كبيرة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وكتب سيارتو، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أن "خطة السلام المكوّنة من 28 بندًا تمثل فرصة كبيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، يحاول بعض قادة أوروبا الغربية عرقلة هذا المسار".
وتابع وزير الخارجية الهنغاري: "موقفنا واضح، على كل سياسي أوروبي أن يدعم هذه الخطة دعمًا كاملًا وغير مشروط، لأنها الخيار العقلاني والإنساني".
وأكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أمس الأحد، أن اعتماد الخطة الأمريكية المقترحة لحل الصراع في أوكرانيا سيصب في مصلحة كييف، لأن روسيا تواصل التقدم بشكل مستمر وستواجه أوكرانيا شتاءً صعبًا، محذرا من أن تصعيد الصراع قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وقد تتحول إلى حرب نووية.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
أوربان: إمدادات الطاقة عبر أنابيب الغاز من روسيا إلى المجر معفاة من العقوبات الأمريكية
7 نوفمبر, 21:32 GMT

وأجرى مسؤولون أوروبيون وأمريكيون وأوكرانيون محادثات في جنيف، أمس الأحد، تناولت الخطة الأمريكية المقترحة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تصريحات للصحفيين، أمس الأحد، إن الهدف من اجتماع جنيف هو تقليل الخلافات حول بنود الخطة الأمريكية المقترحة، مؤكدا أن واشنطن تدرك أن إقرار الخطة الأمريكية يعتمد على موقف روسيا.
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
المجر تنتقد إنفاق أموال الأوروبيين على "مراحيض ذهبية" في أوكرانيا
19 نوفمبر, 22:40 GMT
وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية" مع روسيا لوضع خطة جديدة لحل الأزمة في أوكرانيا، وأن الخطة تفترض، بحسب الموقع، أن تعترف الولايات المتحدة ودول أخرى بشبه جزيرة القرم ودونباس كأراضٍ روسية شرعية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي عبر تقنية الفيديو، الجمعة الماضية، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشكّل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.
وأضاف الرئيس الروسي أن الولايات المتحدة لم تتمكن حتى الآن من الحصول على موافقة أوكرانيا على خطة السلام.
المجر: رغبة بروكسل في جذب أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تعني استيراد المافيا الأوكرانية إليه
