أوربان: إمدادات الطاقة عبر أنابيب الغاز من روسيا إلى المجر معفاة من العقوبات الأمريكية

أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن إمدادات الطاقة من روسيا عبر خطي أنابيب "السيل التركي" و"دروجبا" إلى المجر معفاة تماما من العقوبات الأمريكية.
وقال أوربان في مؤتمر صحفي: "حصلنا على إعفاء كامل من العقوبات على خطي أنابيب النفط "السيل التركي" و"دروجبا"، ولا توجد عقوبات من شأنها تقييد الإمدادات إلى المجر عبرهما أو زيادة تكلفتها. هذا إعفاء عام ومفتوح".وفي سباق متصل أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن شركة "إم.في.إم" (MVM) المجرية تجري محادثات مع شركة أمريكية بشأن عقد لشراء ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال على مدى خمس سنوات. وقال في مؤتمر صحفي بث على قناة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على يوتيوب: "تجري شركة "إم.في.إم" محادثات مع شركة أمريكية... لإبرام عقد مدته خمس سنوات لتوريد ما يقارب ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. أي ما مجموعه 400 مليون متر مكعب سنويا".ووصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى البيت الأبيض صباح الجمعة، وبدأ محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويأتي هذا الاجتماع بعد تأجيل القمة الروسية الأمريكية، التي كان من المقرر عقدها في بودابست.وكان رئيس الوزراء المجري قد صرح سابقا بأن الموضوع الرئيسي لمحادثاته مع ترامب سيكون حل النزاع في أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يُسهم الحوار في واشنطن في تقريب موعد عقد قمة روسية أمريكية جديدة.
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن إمدادات الطاقة من روسيا عبر خطي أنابيب "السيل التركي" و"دروجبا" إلى المجر معفاة تماما من العقوبات الأمريكية.
وقال أوربان في مؤتمر صحفي: "حصلنا على إعفاء كامل من العقوبات على خطي أنابيب النفط "السيل التركي" و"دروجبا"، ولا توجد عقوبات من شأنها تقييد الإمدادات إلى المجر عبرهما أو زيادة تكلفتها. هذا إعفاء عام ومفتوح".
وفي سباق متصل أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن شركة "إم.في.إم" (MVM) المجرية تجري محادثات مع شركة أمريكية بشأن عقد لشراء ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال على مدى خمس سنوات. وقال في مؤتمر صحفي بث على قناة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على يوتيوب: "تجري شركة "إم.في.إم" محادثات مع شركة أمريكية... لإبرام عقد مدته خمس سنوات لتوريد ما يقارب ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. أي ما مجموعه 400 مليون متر مكعب سنويا".
ووصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى البيت الأبيض صباح الجمعة، وبدأ محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويأتي هذا الاجتماع بعد تأجيل القمة الروسية الأمريكية، التي كان من المقرر عقدها في بودابست.
وكان رئيس الوزراء المجري قد صرح سابقا بأن الموضوع الرئيسي لمحادثاته مع ترامب سيكون حل النزاع في أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يُسهم الحوار في واشنطن في تقريب موعد عقد قمة روسية أمريكية جديدة.