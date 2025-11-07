https://sarabic.ae/20251107/أوربان-النفط-والغاز-الروسيان-يتصدران-المحادثات-مع-ترامب-1106854459.html
أوربان: النفط والغاز الروسيان يتصدران المحادثات مع ترامب
أوربان: النفط والغاز الروسيان يتصدران المحادثات مع ترامب
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن مسألة النفط والغاز الروسي ستكون أحد المواضيع المطروحة في المحادثات المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T18:59+0000
2025-11-07T18:59+0000
2025-11-07T19:00+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094530463_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_502a8b6da507dbe912f4d580e7024942.jpg
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل بدء المحادثات البيت الأبيض: "ستكون هذه (مسألة النفط والغاز الروسي) إحدى المواضيع المطروحة للنقاش اليوم".وأشار أيضا إلى أنه "تريد دول كثيرة استمرار الصراع في أوكرانيا لاعتقادها أن كييف قادرة على الانتصار في ساحة المعركة، لكن هذا اعتقاد خاطئ".ويعتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبذل جهودًا "ممتازة" لحل النزاع الأوكراني.وصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى البيت الأبيض صباح الجمعة، حيث من المقرر أن يبدأ محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا، وفقًا لمراسل ريا نوفوستي. وكان رئيس الوزراء المجري قد صرح سابقا بأن الموضوع الرئيسي لمحادثاته مع ترامب سيكون حل النزاع في أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يُسهم الحوار في واشنطن في تقريب موعد عقد قمة روسية أمريكية جديدة.
https://sarabic.ae/20251107/أوربان-يصل-إلى-البيت-الأبيض-لإجراء-محادثات-مع-ترامب-1106852831.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094530463_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_9c87b155c8ec885614cabdc801bb97ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أوربان: النفط والغاز الروسيان يتصدران المحادثات مع ترامب
18:59 GMT 07.11.2025 (تم التحديث: 19:00 GMT 07.11.2025)
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن مسألة النفط والغاز الروسي ستكون أحد المواضيع المطروحة في المحادثات المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل بدء المحادثات البيت الأبيض: "ستكون هذه (مسألة النفط والغاز الروسي) إحدى المواضيع المطروحة للنقاش اليوم".
وأكد رئيس الوزراء المجري أيضا أهمية توضيح العواقب المترتبة على الشعب المجري والاقتصاد المجري في حال عدم حصول بودابست على النفط والغاز من روسيا.
وأشار أيضا إلى أنه "تريد دول كثيرة استمرار الصراع في أوكرانيا لاعتقادها أن كييف قادرة على الانتصار في ساحة المعركة، لكن هذا اعتقاد خاطئ".
ويعتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبذل جهودًا "ممتازة" لحل النزاع الأوكراني.
وصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى البيت الأبيض صباح الجمعة، حيث من المقرر أن يبدأ محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا، وفقًا لمراسل ريا نوفوستي.
يأتي هذا الاجتماع بعد تأجيل القمة الروسية الأمريكية، التي كان من المقرر عقدها في بودابست.
وكان رئيس الوزراء المجري قد صرح سابقا بأن الموضوع الرئيسي لمحادثاته مع ترامب سيكون حل النزاع في أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يُسهم الحوار في واشنطن في تقريب موعد عقد قمة روسية أمريكية جديدة.