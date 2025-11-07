https://sarabic.ae/20251107/أوربان-يصل-إلى-البيت-الأبيض-لإجراء-محادثات-مع-ترامب-1106852831.html
أوربان يصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات مع ترامب
أوربان يصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات مع ترامب
وصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى البيت الأبيض صباح الجمعة، حيث من المقرر أن يبدأ محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا، وفقًا لمراسل ريا نوفوستي.
يأتي هذا الاجتماع بعد تأجيل القمة الروسية الأمريكية، التي كان من المقرر عقدها في بودابست. وكان رئيس الوزراء المجري قد صرح سابقا بأن الموضوع الرئيسي لمحادثاته مع ترامب سيكون حل النزاع في أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يُسهم الحوار في واشنطن في تقريب موعد عقد قمة روسية أمريكية جديدة. من المتوقع أن يقام في البيت الأبيض في اليوم نفسه حفل توقيع مذكرة لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية تعاون نووي مدني بين الولايات المتحدة والمجر، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية بيتر سيارتو. وكان ترامب قد ذكر سابقا أن أوربان طلب إعفاءً من العقوبات المفروضة على إمدادات النفط الروسية إلى المجر، لكن الرئيس الأمريكي أكد أنه لم يوافق بعد. وأشار أوربان نفسه إلى أن المجر في "وضع خاص" نظرا لكونها دولة غير ساحلية، وأنها تسعى إلى تخفيف القيود المفروضة على الطاقة.المجر: نسعى لإعفائنا من العقوبات الأمريكية لنواصل شراء النفط والغاز الروسيينلافروف وسيارتو يبحثان التعاون بين روسيا والمجر في مجالات عدة
وصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى البيت الأبيض صباح الجمعة، حيث من المقرر أن يبدأ محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا، وفقًا لمراسل ريا نوفوستي.
يأتي هذا الاجتماع بعد تأجيل القمة الروسية الأمريكية، التي كان من المقرر عقدها في بودابست.
وكان رئيس الوزراء المجري قد صرح سابقا بأن الموضوع الرئيسي لمحادثاته مع ترامب سيكون حل النزاع في أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يُسهم الحوار في واشنطن في تقريب موعد عقد قمة روسية أمريكية جديدة.
وفي مقابلة مع صحيفة "مجيار نيمزيت"، أشار أوربان سابقا إلى أن "هناك مسألة أو اثنتين عالقتين في المفاوضات الأمريكية الروسية"، وإذا تم حلهما، "فيمكن عقد قمة سلام في بودابست خلال أيام قليلة، وبعدها يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
من المتوقع أن يقام في البيت الأبيض في اليوم نفسه حفل توقيع مذكرة لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية تعاون نووي مدني بين الولايات المتحدة والمجر، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية بيتر سيارتو.
وكان ترامب قد ذكر سابقا أن أوربان طلب إعفاءً من العقوبات المفروضة على إمدادات النفط الروسية إلى المجر، لكن الرئيس الأمريكي أكد أنه لم يوافق بعد. وأشار أوربان نفسه إلى أن المجر في "وضع خاص" نظرا لكونها دولة غير ساحلية، وأنها تسعى إلى تخفيف القيود المفروضة على الطاقة.