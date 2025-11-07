أوربان يصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات مع ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أوربان يصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات مع ترامب
أوربان يصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات مع ترامب
وصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى البيت الأبيض صباح الجمعة، حيث من المقرر أن يبدأ محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا، وفقًا لمراسل ريا...
العالم
المجر
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
يأتي هذا الاجتماع بعد تأجيل القمة الروسية الأمريكية، التي كان من المقرر عقدها في بودابست. وكان رئيس الوزراء المجري قد صرح سابقا بأن الموضوع الرئيسي لمحادثاته مع ترامب سيكون حل النزاع في أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يُسهم الحوار في واشنطن في تقريب موعد عقد قمة روسية أمريكية جديدة. من المتوقع أن يقام في البيت الأبيض في اليوم نفسه حفل توقيع مذكرة لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية تعاون نووي مدني بين الولايات المتحدة والمجر، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية بيتر سيارتو. وكان ترامب قد ذكر سابقا أن أوربان طلب إعفاءً من العقوبات المفروضة على إمدادات النفط الروسية إلى المجر، لكن الرئيس الأمريكي أكد أنه لم يوافق بعد. وأشار أوربان نفسه إلى أن المجر في "وضع خاص" نظرا لكونها دولة غير ساحلية، وأنها تسعى إلى تخفيف القيود المفروضة على الطاقة.المجر: نسعى لإعفائنا من العقوبات الأمريكية لنواصل شراء النفط والغاز الروسيينلافروف وسيارتو يبحثان التعاون بين روسيا والمجر في مجالات عدة
https://sarabic.ae/20251030/المجر-أوربان-سيناقش-مع-ترامب-في-البيت-الأبيض-ترتيب-عقد-القمة-الروسية--الأمريكية-1106546319.html
المجر
الولايات المتحدة الأمريكية
17:49 GMT 07.11.2025
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
وصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى البيت الأبيض صباح الجمعة، حيث من المقرر أن يبدأ محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا، وفقًا لمراسل ريا نوفوستي.
يأتي هذا الاجتماع بعد تأجيل القمة الروسية الأمريكية، التي كان من المقرر عقدها في بودابست.
وكان رئيس الوزراء المجري قد صرح سابقا بأن الموضوع الرئيسي لمحادثاته مع ترامب سيكون حل النزاع في أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يُسهم الحوار في واشنطن في تقريب موعد عقد قمة روسية أمريكية جديدة.

وفي مقابلة مع صحيفة "مجيار نيمزيت"، أشار أوربان سابقا إلى أن "هناك مسألة أو اثنتين عالقتين في المفاوضات الأمريكية الروسية"، وإذا تم حلهما، "فيمكن عقد قمة سلام في بودابست خلال أيام قليلة، وبعدها يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

الرئيس دونالد ترامب، إلى اليسار، يرحب برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض في واشنطن، في 13 مايو/أيار 2019. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
المجر... أوربان سيناقش مع ترامب في البيت الأبيض ترتيب عقد القمة الروسية – الأمريكية
30 أكتوبر, 08:45 GMT
من المتوقع أن يقام في البيت الأبيض في اليوم نفسه حفل توقيع مذكرة لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية تعاون نووي مدني بين الولايات المتحدة والمجر، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية بيتر سيارتو.
وكان ترامب قد ذكر سابقا أن أوربان طلب إعفاءً من العقوبات المفروضة على إمدادات النفط الروسية إلى المجر، لكن الرئيس الأمريكي أكد أنه لم يوافق بعد. وأشار أوربان نفسه إلى أن المجر في "وضع خاص" نظرا لكونها دولة غير ساحلية، وأنها تسعى إلى تخفيف القيود المفروضة على الطاقة.
المجر: نسعى لإعفائنا من العقوبات الأمريكية لنواصل شراء النفط والغاز الروسيين
لافروف وسيارتو يبحثان التعاون بين روسيا والمجر في مجالات عدة
