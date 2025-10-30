https://sarabic.ae/20251030/المجر-أوربان-سيناقش-مع-ترامب-في-البيت-الأبيض-ترتيب-عقد-القمة-الروسية--الأمريكية-1106546319.html

المجر... أوربان سيناقش مع ترامب في البيت الأبيض ترتيب عقد القمة الروسية – الأمريكية

المجر... أوربان سيناقش مع ترامب في البيت الأبيض ترتيب عقد القمة الروسية – الأمريكية

يناقش رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال لقاء سيجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 7 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، العلاقات الثنائية... 30.10.2025

وقال مدير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري غيورغي غوياش، خلال مؤتمر صحفي، إن "رئيس الوزراء الهنغاري سيحل ضيفًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 7 نوفمبر. التحضيرات للاجتماع تجري على قدم وساق، والهدف هو التأكد من أن هذه المشاورات ستكون مفيدة للعلاقات الهنغارية الأمريكية والاقتصاد الهنغاري".وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد صرح أمس الأربعاء، أنه بالنسبة لروسيا، الأهم هو إعداد محتوى اللقاء المقبل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وبعد ذلك، سيتخذ الزعيمان قرارا بشأن اتصالات جديدة.وأضاف ريابكوف: "نعتقد أن الإطار الذي نتج عن اجتماع قادتنا في أنكوريج يجب أن يكون مليئا باتفاقيات وقرارات ملموسة، وعلى هذا الأساس يجب أن نمضي قدمًا. نعتقد أنه تم التوصل إلى تفاهم متبادل حول كيفية تحقيق ذلك".وأوضح ريابكوف: "أكدنا منذ اليوم الأول أن الأهم هو المحتوى"، مشيرا إلى أنه "بمجرد إعداد المحتوى، أنا واثق من أن الرئيسين سيتخذان قرارا بشأن اجتماعهما والاتصالات الجديدة".وبدوره، كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرح الأحد الماضي، بأن مبادرة عقد قمة روسية أمريكية لا تزال قائمة، لكن ينبغي الإعداد الجيد لمثل هذه المحادثات.وأشار لافروف، في مقابلة مع قناة "ألتراهانغ" المجرية، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من عرض اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية في بودابست. ووافق الرئيس الروسي وعرض التحضير للقاء. بعد ذلك، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، أجرى وزير الخارجية ماركو روبيو اتصالا هاتفيا نظيره الروسي.وأوضح الوزير الروسي: "كما ذكرت، سمعت أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا يفيد بأن ماركو روبيو وسيرغي لافروف أجريا محادثة هاتفية جيدة ومثمرة. كانت المحادثة جيدة لدرجة أنه لا داعي لعقد اجتماعات أخرى في الوقت الحالي".وأضاف: "هناك إذن مبادرة، ونحن أشخاص مهذبون، عندما تُدعى، نقول إننا موافقون، ولنتفق على الصيغة والمكان والزمان. لاحقا صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بإلغاء الدعوة، وقال الأمريكيون إن "الإلغاء" يعني "التأجيل". لذا، فالأمر كله يعتمد على المُبادر".وكما صرح دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، في وقت سابق، لم يكن هناك اتفاق واضح بشأن مواعيد القمة بين الزعيمين الروسي والأمريكي، وسيكون من الخطأ الحديث عن إلغاء لقاء بوتين وترامب.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفا أن "المحادثات ستعقد لاحقا"، وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم نفسه، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.

