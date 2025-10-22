https://sarabic.ae/20251022/سيارتو-عقد-القمة-الروسية-الأمريكية-في-بودابست-مسألة-وقت-فحسب--1106296109.html

سيارتو: عقد القمة الروسية الأمريكية في بودابست مسألة وقت فحسب

سيارتو: عقد القمة الروسية الأمريكية في بودابست مسألة وقت فحسب

صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخل عن فكرة عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في... 22.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال سيارتو خلال مقابلة عقب لقاء مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو: "الأمريكيون لم يتخلوا عن فكرة قمة السلام، والسؤال هو متى بالضبط يجب أن تنعقد، السؤال هو متى يمكن استكمال الأعمال التحضيرية الكافية لضمان نجاح القمة في نهاية المطاف".وتابع: "زميلي (روبيو) أكد بوضوح أنهم يرغبون في عقد هذه القمة بطريقة تفضي إلى نتائج ملموسة ومشجعة للجميع، وتقرب السلام الدائم والمستدام في وسط أوروبا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، قد أجريا مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست، وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.الرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرينترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية

