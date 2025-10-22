عربي
ترامب ينفي مزاعم وسائل إعلام بأن أمريكا سمحت لكييف باستخدام صورايخ بعيدة المدى ضد روسيا
https://sarabic.ae/20251022/سيارتو-عقد-القمة-الروسية-الأمريكية-في-بودابست-مسألة-وقت-فحسب--1106296109.html
سيارتو: عقد القمة الروسية الأمريكية في بودابست مسألة وقت فحسب
سيارتو: عقد القمة الروسية الأمريكية في بودابست مسألة وقت فحسب
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخل عن فكرة عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة بودابست.
وقال سيارتو خلال مقابلة عقب لقاء مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو: "الأمريكيون لم يتخلوا عن فكرة قمة السلام، والسؤال هو متى بالضبط يجب أن تنعقد، السؤال هو متى يمكن استكمال الأعمال التحضيرية الكافية لضمان نجاح القمة في نهاية المطاف".

وأضاف: "إذا أمكن التحضير لقمة سلام، فلا شك أنها ستعقد في بودابست. لم يكن هذا حتى تساؤلا مطروحا".

وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
سيارتو: الغرب يجد صعوبة في استيعاب حقيقة أن أوربان حافظ على علاقات جيدة مع موسكو وواشنطن
18:10 GMT
وتابع: "زميلي (روبيو) أكد بوضوح أنهم يرغبون في عقد هذه القمة بطريقة تفضي إلى نتائج ملموسة ومشجعة للجميع، وتقرب السلام الدائم والمستدام في وسط أوروبا".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، قد أجريا مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.
وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في بودابست.
ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.
وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست، وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.
الرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرين
ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية
