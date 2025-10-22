https://sarabic.ae/20251022/سيارتو-الغرب-يجد-صعوبة-في-استيعاب-حقيقة-أن-أوربان-حافظ-على-علاقات-جيدة-مع-موسكو-وواشنطن-1106291222.html
سيارتو: الغرب يجد صعوبة في استيعاب حقيقة أن أوربان حافظ على علاقات جيدة مع موسكو وواشنطن
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن الغرب يجد صعوبة في استيعاب أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، هو السياسي الأوروبي الوحيد الذي... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T18:10+0000
2025-10-22T18:10+0000
2025-10-22T18:10+0000
العالم
المجر
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
السلام
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104506209_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_e6c5def249989ee8ac4851de9bf01916.jpg
وقال سياراتو في مقابلة تلفزيونية: "يجد التيار الليبرالي الدولي السائد صعوبة في استيعاب أن رئيس الوزراء المجري هو السياسي الأوروبي الوحيد الذي نجح في الحفاظ على تعاون طبيعي وثقافي وحضاري، قائم على الاحترام المتبادل، مع قادة القوى العالمية الكبرى، شرقا وغربا".وأضاف: "حاليا، لا يوجد زعيم أوروبي آخر مثله (فيكتور أوربان)".وأجرى بوتين وترامب، الأسبوع الماضي، ثامن اتصال هاتفي بينهما منذ بداية العام، دام ساعتين، وأوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في أعقاب المحادثة أن "موسكو وواشنطن ستبدآن على الفور التحضير للقاء الجديد بين الزعيمين، والذي قد يعقد في بودابست".وأشار أوشاكوف إلى أن العاصمة المجرية كانت مقترحا من الجانب الأمريكي، وأن الرئيس الروسي أيد الفكرة.
https://sarabic.ae/20251022/المجر-تنفي-تأجيل-القمة-الروسية---الأمريكية-المرتقبة-في-بودابست--1106269436.html
المجر
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, المجر, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, السلام, أخبار أوكرانيا
سيارتو: الغرب يجد صعوبة في استيعاب حقيقة أن أوربان حافظ على علاقات جيدة مع موسكو وواشنطن
صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن الغرب يجد صعوبة في استيعاب أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، هو السياسي الأوروبي الوحيد الذي نجح في الحفاظ على علاقات حضارية مع قادة أكبر قوتين عالميتين، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال سياراتو في مقابلة تلفزيونية: "يجد التيار الليبرالي الدولي السائد صعوبة في استيعاب أن رئيس الوزراء المجري هو السياسي الأوروبي الوحيد الذي نجح في الحفاظ على تعاون طبيعي وثقافي وحضاري، قائم على الاحترام المتبادل، مع قادة القوى العالمية الكبرى، شرقا وغربا".
وأضاف: "حاليا، لا يوجد زعيم أوروبي آخر مثله (فيكتور أوربان)".
وأكد الوزير أن السياسيين الغربيين المؤيدين للحرب يريدون "تخريب القمة" في بودابست لأنهم "لا يريدون السلام، وإذا عطلوا قمة السلام فإنهم بالتأكيد سيكونون قادرين على إبطاء عملية السلام".
وأجرى بوتين وترامب، الأسبوع الماضي، ثامن اتصال هاتفي بينهما منذ بداية العام، دام ساعتين، وأوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في أعقاب المحادثة أن "موسكو وواشنطن ستبدآن على الفور التحضير للقاء الجديد بين الزعيمين، والذي قد يعقد في بودابست".
وأشار أوشاكوف إلى أن العاصمة المجرية كانت مقترحا من الجانب الأمريكي، وأن الرئيس الروسي أيد الفكرة.