دميترييف: دعاة الحرب يخشون بشدة القمة الروسية الأمريكية

دميترييف: دعاة الحرب يخشون بشدة القمة الروسية الأمريكية

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف إن دعاة الحرب يخشون بشدة... 21.10.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف دميترييف، في تعليقه على التقارير الإعلامية حول القمة الروسية الأمريكية المقررة في المجر، أن التحضيرات لعقدها مستمرة، وكتب على منصة "إكس": "من المدهش مدى خوف دعاة الحرب من القمة السلمية بين بوتين وترامب. فالحوار من أجل السلام سيتغلب في النهاية".وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق أنه لم يُتخذ بعد قرار بشأن اللقاء المحتمل مع بوتين، مشيرًا إلى أنه لا يريد إضاعة وقته، مضيفًا أنه سيعلن خلال يومين عن الخطوات المقبلة لإدارته بشأن الاجتماع.يُذكر أن بوتين وترامب أجريا الأسبوع الماضي ثامن اتصال هاتفي بينهما منذ بداية العام، دام ساعتين، وأوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في أعقابه أن موسكو وواشنطن ستبدآن على الفور التحضير للقاء الجديد بين الزعيمين، والذي قد يُعقد في بودابست. وأشار أوشاكوف إلى أن العاصمة المجرية كانت مقترحًا من الجانب الأمريكي، وقد أيد الرئيس الروسي الفكرة.

