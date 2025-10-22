https://sarabic.ae/20251022/المجر-تنفي-تأجيل-القمة-الروسية---الأمريكية-المرتقبة-في-بودابست--1106269436.html

المجر تنفي تأجيل القمة الروسية - الأمريكية في بودابست

نفى وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، تأجيل القمة الروسية - الأمريكية المرتقبة الانعقاد في بودابست، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد الموعد في...

وقال سيارتو: "آمل حقًا أن تُعقد هذه القمة. لم يتم الإعلان عن موعد حتى الآن، لذلك لا أفهم ما يعنيه التأجيل إذا لم يتم الإعلان عن موعد".وأشارسيارتو، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إلى أنه سيجري محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، اليوم الأربعاء، وأعرب عن أمله في أن يكون لديه بعد ذلك " فهم أوضح للوضع".وأجرى بوتين وترامب، الأسبوع الماضي، ثامن اتصال هاتفي بينهما منذ بداية العام، دام ساعتين، وأوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في أعقاب المحادثة أن "موسكو وواشنطن ستبدآن على الفور التحضير للقاء الجديد بين الزعيمين، والذي قد يُعقد في بودابست". وأشار أوشاكوف إلى أن العاصمة المجرية كانت مقترحًا من الجانب الأمريكي، وأيّد الرئيس الروسي الفكرة.ترامب: لا أعتبر اللقاء مع بوتين في بودابست مضيعة للوقتدميترييف: دعاة الحرب يخشون بشدة من القمة الروسية الأمريكية

