المجر تنفي تأجيل القمة الروسية - الأمريكية في بودابست
2025-10-22T08:08+0000
2025-10-22T08:08+0000
2025-10-22T08:24+0000
وقال سيارتو: "آمل حقًا أن تُعقد هذه القمة. لم يتم الإعلان عن موعد حتى الآن، لذلك لا أفهم ما يعنيه التأجيل إذا لم يتم الإعلان عن موعد".وأشارسيارتو، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إلى أنه سيجري محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، اليوم الأربعاء، وأعرب عن أمله في أن يكون لديه بعد ذلك " فهم أوضح للوضع".وأجرى بوتين وترامب، الأسبوع الماضي، ثامن اتصال هاتفي بينهما منذ بداية العام، دام ساعتين، وأوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في أعقاب المحادثة أن "موسكو وواشنطن ستبدآن على الفور التحضير للقاء الجديد بين الزعيمين، والذي قد يُعقد في بودابست". وأشار أوشاكوف إلى أن العاصمة المجرية كانت مقترحًا من الجانب الأمريكي، وأيّد الرئيس الروسي الفكرة.
08:08 GMT 22.10.2025 (تم التحديث: 08:24 GMT 22.10.2025)
نفى وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، تأجيل القمة الروسية - الأمريكية المرتقبة الانعقاد في بودابست، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد الموعد في البداية.
وقال سيارتو: "آمل حقًا أن تُعقد هذه القمة. لم يتم الإعلان عن موعد حتى الآن، لذلك لا أفهم ما يعنيه التأجيل إذا لم يتم الإعلان عن موعد".
وأعرب عن أمله في أن "تضمن الدول الأوروبية رحلة طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المجر، لحضور القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإلا سيتضح أنها لا تريد السلام".
وأشارسيارتو، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إلى أنه سيجري محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، اليوم الأربعاء، وأعرب عن أمله في أن يكون لديه بعد ذلك " فهم أوضح للوضع".
وأجرى بوتين وترامب، الأسبوع الماضي، ثامن اتصال هاتفي بينهما منذ بداية العام، دام ساعتين، وأوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في أعقاب المحادثة أن "موسكو وواشنطن ستبدآن على الفور التحضير للقاء الجديد بين الزعيمين، والذي قد يُعقد في بودابست".
وأشار أوشاكوف إلى أن العاصمة المجرية كانت مقترحًا من الجانب الأمريكي، وأيّد الرئيس الروسي الفكرة.