عربي
الكرملين: بيانات ترامب غير صحيحة إذا كان يقصد بالتجارب النووية صاروخ "بوريفيستنيك"- عاجل
https://sarabic.ae/20251030/المجر-نسعى-لإعفائنا-من-العقوبات-الأمريكية-لنواصل-شراء-النفط-والغاز-الروسيين--1106547355.html
المجر: نسعى لإعفائنا من العقوبات الأمريكية لنواصل شراء النفط والغاز الروسيين
المجر: نسعى لإعفائنا من العقوبات الأمريكية لنواصل شراء النفط والغاز الروسيين
صرح غيورغي غوياش، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الخميس، أن بلاده تسعى إلى "الحصول على إعفاءات من العقوبات الأمريكية على شركات الطاقة...
وقال غوياش خلال مؤتمر صحفي: "هدفنا أن تحصل هنغاريا على نوع من الإعفاء من العقوبات الأمريكية لكي تواصل شراء الغاز الطبيعي والنفط من روسيا".وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أعلن قبل أيام، أن بلاده تعمل على الالتفاف على قرار الاتحاد الأوروبي بحظر واردات النفط والغاز من روسيا. وأضاف رئيس الوزراء المجري: "ما زلنا نناضل، لذا لم نخسر المعركة بعد. نحتاج إلى مناورات جادة. نحتاج إلى قيادة تدافع عن هذا. يتم الضغط علينا".وجاء في الوثيقة: "أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي حكم التعليق، محددا أي انتهاكات لأمن الإمدادات قد تتطلب رفعا مؤقتا لحظر استيراد (الغاز من روسيا) أو شرط الحصول على إذن مسبق (لواردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي)".ومن المتوقع أيضا أن تشمل الحزمة التاسعة عشرة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي يجري التفاوض عليها حاليًا، تدابير ضد قطاع الطاقة الروسي، وخاصة حظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ابتداء من بداية عام 2027.وفي الوقت نفسه، تروج المفوضية الأوروبية لفكرة فرض رسوم جمركية على النفط الروسي المنقول عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر وسلوفاكيا .
https://sarabic.ae/20251024/أوربان-حول-قرار-الاتحاد-الأوروبي-حظر-واردات-الطاقة-الروسية-لم-نخسر-المعركة-بعد-1106340516.html
https://sarabic.ae/20251020/بعد-ساعات-من-فرضه-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-طرحا-لتعليق-الحظر-على-واردات-الغاز-الروسي-1106202118.html
https://sarabic.ae/20251028/لافروف-وسيارتو-يبحثان-التعاون-بين-روسيا-والمجر-في-مجالات-عدة-1106479184.html
المجر
صرح غيورغي غوياش، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الخميس، أن بلاده تسعى إلى "الحصول على إعفاءات من العقوبات الأمريكية على شركات الطاقة الروسية، لتواصل شراء النفط والغاز من روسيا"، مبينًا أن "النفط الذي تملكه المجر لا يكفي لإمداد البلاد".
وقال غوياش خلال مؤتمر صحفي: "هدفنا أن تحصل هنغاريا على نوع من الإعفاء من العقوبات الأمريكية لكي تواصل شراء الغاز الطبيعي والنفط من روسيا".
وأشار إلى أن "بودابست مهتمة بضمان استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموقفه بشأن الوضع الخاص للمجر باعتبارها "دولة حبيسة والنفط الذي تملكه لا يكفي لإمداد البلاد".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
أوربان معلقا على قرار الاتحاد الأوروبي حظر واردات الطاقة الروسية: لم نخسر المعركة بعد
24 أكتوبر, 08:00 GMT
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أعلن قبل أيام، أن بلاده تعمل على الالتفاف على قرار الاتحاد الأوروبي بحظر واردات النفط والغاز من روسيا.
وأكد أوربان في تصريحات صحفية أن حظر النفط والغاز الرخيصين والموثوقين من روسيا من شأنه أن يزيد بشكل كبير من فواتير الطاقة للشعب المجري.
وأضاف رئيس الوزراء المجري: "ما زلنا نناضل، لذا لم نخسر المعركة بعد. نحتاج إلى مناورات جادة. نحتاج إلى قيادة تدافع عن هذا. يتم الضغط علينا".
مجلس الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
بعد ساعات من فرضه... الاتحاد الأوروبي يدرس طرحا لتعليق الحظر على واردات الغاز الروسي
20 أكتوبر, 11:18 GMT
ويعتزم مجلس الاتحاد الأوروبي طرح إجراء لتعليق حظر واردات الغاز الروسي ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2026، بناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية، مع الحفاظ على فترة انتقالية للعقود القائمة حتى الأول من يناير 2028.
وجاء في الوثيقة: "أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي حكم التعليق، محددا أي انتهاكات لأمن الإمدادات قد تتطلب رفعا مؤقتا لحظر استيراد (الغاز من روسيا) أو شرط الحصول على إذن مسبق (لواردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي)".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ، مع نظيره المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
لافروف وسيارتو يبحثان التعاون بين روسيا والمجر في مجالات عدة
28 أكتوبر, 12:30 GMT
ومن المتوقع أيضا أن تشمل الحزمة التاسعة عشرة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي يجري التفاوض عليها حاليًا، تدابير ضد قطاع الطاقة الروسي، وخاصة حظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ابتداء من بداية عام 2027.
وفي الوقت نفسه، تروج المفوضية الأوروبية لفكرة فرض رسوم جمركية على النفط الروسي المنقول عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر وسلوفاكيا .
