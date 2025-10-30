https://sarabic.ae/20251030/المجر-نسعى-لإعفائنا-من-العقوبات-الأمريكية-لنواصل-شراء-النفط-والغاز-الروسيين--1106547355.html
المجر: نسعى لإعفائنا من العقوبات الأمريكية لنواصل شراء النفط والغاز الروسيين
صرح غيورغي غوياش، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الخميس، أن بلاده تسعى إلى "الحصول على إعفاءات من العقوبات الأمريكية على شركات الطاقة
2025-10-30T08:50+0000
2025-10-30T08:50+0000
2025-10-30T08:50+0000
المجر
سوق النفط
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103680/28/1036802826_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_2ace69353e6d0b887c5187c734d2f9dd.jpg
وقال غوياش خلال مؤتمر صحفي: "هدفنا أن تحصل هنغاريا على نوع من الإعفاء من العقوبات الأمريكية لكي تواصل شراء الغاز الطبيعي والنفط من روسيا".وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أعلن قبل أيام، أن بلاده تعمل على الالتفاف على قرار الاتحاد الأوروبي بحظر واردات النفط والغاز من روسيا. وأضاف رئيس الوزراء المجري: "ما زلنا نناضل، لذا لم نخسر المعركة بعد. نحتاج إلى مناورات جادة. نحتاج إلى قيادة تدافع عن هذا. يتم الضغط علينا".وجاء في الوثيقة: "أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي حكم التعليق، محددا أي انتهاكات لأمن الإمدادات قد تتطلب رفعا مؤقتا لحظر استيراد (الغاز من روسيا) أو شرط الحصول على إذن مسبق (لواردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي)".ومن المتوقع أيضا أن تشمل الحزمة التاسعة عشرة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي يجري التفاوض عليها حاليًا، تدابير ضد قطاع الطاقة الروسي، وخاصة حظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ابتداء من بداية عام 2027.وفي الوقت نفسه، تروج المفوضية الأوروبية لفكرة فرض رسوم جمركية على النفط الروسي المنقول عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر وسلوفاكيا .
صرح غيورغي غوياش، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الخميس، أن بلاده تسعى إلى "الحصول على إعفاءات من العقوبات الأمريكية على شركات الطاقة الروسية، لتواصل شراء النفط والغاز من روسيا"، مبينًا أن "النفط الذي تملكه المجر لا يكفي لإمداد البلاد".
وقال غوياش خلال مؤتمر صحفي: "هدفنا أن تحصل هنغاريا على نوع من الإعفاء من العقوبات الأمريكية لكي تواصل شراء الغاز الطبيعي والنفط من روسيا".
وأشار إلى أن "بودابست مهتمة بضمان استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموقفه بشأن الوضع الخاص للمجر باعتبارها "دولة حبيسة والنفط الذي تملكه لا يكفي لإمداد البلاد".
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أعلن قبل أيام، أن بلاده تعمل على الالتفاف على قرار الاتحاد الأوروبي
بحظر واردات النفط والغاز من روسيا.
وأكد أوربان في تصريحات صحفية أن حظر النفط والغاز الرخيصين والموثوقين من روسيا من شأنه أن يزيد بشكل كبير من فواتير الطاقة للشعب المجري.
وأضاف رئيس الوزراء المجري: "ما زلنا نناضل، لذا لم نخسر المعركة بعد. نحتاج إلى مناورات جادة. نحتاج إلى قيادة تدافع عن هذا. يتم الضغط علينا".
ويعتزم مجلس الاتحاد الأوروبي طرح إجراء لتعليق حظر واردات الغاز الروسي ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2026، بناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية، مع الحفاظ على فترة انتقالية للعقود القائمة حتى الأول من يناير 2028.
وجاء في الوثيقة: "أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي حكم التعليق، محددا أي انتهاكات لأمن الإمدادات
قد تتطلب رفعا مؤقتا لحظر استيراد (الغاز من روسيا) أو شرط الحصول على إذن مسبق (لواردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي)".
ومن المتوقع أيضا أن تشمل الحزمة التاسعة عشرة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي يجري التفاوض عليها حاليًا، تدابير ضد قطاع الطاقة الروسي، وخاصة حظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ابتداء من بداية عام 2027.
وفي الوقت نفسه، تروج المفوضية الأوروبية لفكرة فرض رسوم جمركية على النفط الروسي
المنقول عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر وسلوفاكيا .