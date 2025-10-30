https://sarabic.ae/20251030/المجر-نسعى-لإعفائنا-من-العقوبات-الأمريكية-لنواصل-شراء-النفط-والغاز-الروسيين--1106547355.html

المجر: نسعى لإعفائنا من العقوبات الأمريكية لنواصل شراء النفط والغاز الروسيين

المجر: نسعى لإعفائنا من العقوبات الأمريكية لنواصل شراء النفط والغاز الروسيين

صرح غيورغي غوياش، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الخميس، أن بلاده تسعى إلى "الحصول على إعفاءات من العقوبات الأمريكية على شركات الطاقة... 30.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال غوياش خلال مؤتمر صحفي: "هدفنا أن تحصل هنغاريا على نوع من الإعفاء من العقوبات الأمريكية لكي تواصل شراء الغاز الطبيعي والنفط من روسيا".وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أعلن قبل أيام، أن بلاده تعمل على الالتفاف على قرار الاتحاد الأوروبي بحظر واردات النفط والغاز من روسيا. وأضاف رئيس الوزراء المجري: "ما زلنا نناضل، لذا لم نخسر المعركة بعد. نحتاج إلى مناورات جادة. نحتاج إلى قيادة تدافع عن هذا. يتم الضغط علينا".وجاء في الوثيقة: "أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي حكم التعليق، محددا أي انتهاكات لأمن الإمدادات قد تتطلب رفعا مؤقتا لحظر استيراد (الغاز من روسيا) أو شرط الحصول على إذن مسبق (لواردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي)".ومن المتوقع أيضا أن تشمل الحزمة التاسعة عشرة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي يجري التفاوض عليها حاليًا، تدابير ضد قطاع الطاقة الروسي، وخاصة حظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ابتداء من بداية عام 2027.وفي الوقت نفسه، تروج المفوضية الأوروبية لفكرة فرض رسوم جمركية على النفط الروسي المنقول عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر وسلوفاكيا .

