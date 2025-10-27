https://sarabic.ae/20251027/مسؤول-بحريني-سابق-أوروبا-تخسر-رهان-العقوبات-وروسيا-تفتح-صمام-الغاز-مع-الصين-1106450092.html

مسؤول بحريني سابق: أوروبا تخسر رهان العقوبات.. وروسيا تفتح صمام الغاز مع الصين

مسؤول بحريني سابق: أوروبا تخسر رهان العقوبات.. وروسيا تفتح صمام الغاز مع الصين

سبوتنيك عربي

أكد المدير السابق للبحوث والعلاقات الدولية في وزارة النفط والغاز البحرينية وعضو سابق في لجنة العمل المناخي التابعة لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول... 27.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-27T16:05+0000

2025-10-27T16:05+0000

2025-10-27T16:05+0000

روسيا

سوق النفط

قطاع الطاقة

العالم

أوربا

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103680/28/1036802826_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_2ace69353e6d0b887c5187c734d2f9dd.jpg

وقال الصياد في حديث لوكالة "سبوتنيك": أظهر تقرير لمركز "إمبر" لأبحاث الطاقة، أن "واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي ارتفعت بنسبة 18% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، رغم مساعي بروكسل للتخلص التدريجي من مصادر الطاقة الروسية ضمن حزم العقوبات المفروضة على موسكو".ورغم العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، يؤكد الصياد أن "دول الاتحاد الأوروبي لا تزال ملزمة بمواصلة استيراد الغاز من موسكو، وفقًا لتقارير مراكز أبحاث الطاقة، وذلك بسبب العقود طويلة الأجل الموقعة مع الشركات الروسية والميزة السعرية التي يتمتع بها الغاز الروسي مقارنة بالمصادر البديلة".وأضاف الصياد: "كما تواجه بعض الدول غير الساحلية مثل المجر وسلوفاكيا صعوبات في التحول إلى موردين بدائل، لاعتمادها الكبير على الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب، واستمرار التزاماتها بالعقود طويلة الأجل حتى انتهاء آجالها".وبيّن الصياد أن "فرض الحظر الشامل على الغاز الروسي داخل الاتحاد الأوروبي، سيبقى مرهونًا بالتوافق بين الدول الأعضاء، وهو إجماع لم يتحقق بعد بسبب اعتراض المجر وسلوفاكيا اللتين ترفضان وقف استيراد الغاز من موسكو نظرًا لاعتمادهما الكبير عليه".ولفت الصياد إلى أن "روسيا شكّلت أقل من 19% من إجمالي واردات الغاز الأوروبي في عام 2024، سواء من الغاز الطبيعي المسال أو غاز الأنابيب، مقارنة بحصص أعلى بكثير في الأعوام السابقة"، عازيًا هذا التراجع إلى "الارتفاع الحاد في واردات الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، على رأسها النرويج التي أصبحت أكبر مورّد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024 بحصة بلغت نحو 33% من إجمالي الواردات".ويرى الصياد، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي تنتمي إلى ما وصفه بـ "التفكير الرغائبي"، شارحًا أنه "ليس لها أي علاقة بالاقتصاد، وتندرج ضمن أوراق الضغط السياسي التي يستخدمها قادة أوروبا للضغط على روسيا في موضوع أوكرانيا، بعد أن فقدوا الأمل في تحقيق ما كانوا يصبون إليه من مشاركتهم في المشروع الاستثماري، الذي ضخوا فيه مليارات الدولات وأفرغوا تقريبًا خزائنهم، كما ضحّوا بمتطلباتهم التنموية الداخلية لإنجاح مشروع الاستثمار في الحرب الأوكرانية، والوصول إلى أهدافهم المتمثلة بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، والوصول بسهولة إلى مصادر الطاقة في روسيا بأبخس الأثمان"، وفق وصفه.وأضاف: "قادة أوروبا فقدوا الأمل في تحقيق الأهداف التي وضعوها عند بداية الحرب، بعد أن أنفقوا مليارات الدولارات في دعم أوكرانيا ومشروعاتهم المرتبطة بالصراع، ما أدى إلى استنزاف ميزانياتهم وتراجع أولوياتهم التنموية الداخلية".وشدد الصياد على أن العقوبات الغربية على موسكو "لم تعد مجرد أدوات اقتصادية، بل تحولت إلى أوراق ضغط سياسية تهدف إلى إبقاء الصراع في أوكرانيا قائمًا، ومنع أي تقارب محتمل بين واشنطن وموسكو"، لافتًا إلى أن "الدول الأوروبية، ولا سيما بريطانيا، نجحت في تعطيل مخرجات قمة ألاسكا التي جمعت الرئيسين الأمريكي والروسي في أغسطس/ اَب الماضي، بعد أن ألقت لندن بثقلها في ما يُوصف بـ"المشروع الاستثماري الحربي" في أوكرانيا. كما كادت الجهود الأوروبية تنجح في دفع واشنطن لتزويد كييف بصواريخ "توماهوك"، لولا مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي والروسي أرجأت القرار".وأضاف الصياد :"تعطيل قمة ثانية محاولات عقد قمة ثانية في بودابست أُجهضت بدورها بفعل هذه الضغوط، في مؤشر على أن الاعتبارات السياسية تطغى على المصالح الاقتصادية، رغم أن التاريخ الاقتصادي يؤكد أن حركة رأس المال والتجارة العالمية غالبًا ما تتجاوز القيود السياسية والعقوبات".وفي مواجهة القيود والعقوبات الغربية، أكد الصياد أن "روسيا وجدت بديلًا استراتيجيًا عن السوق الأوروبية التي كانت تمثل الوجهة الأكبر لصادراتها من الغاز قبل الحرب في أوكرانيا"، شارحًا: "بعد توقف مشروع "نورد ستريم 2" الذي فجرته كل من أمريكا وبريطانيا، وكان ينقل نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى أوروبا، نجحت موسكو في التوصل أخيرًا إلى اتفاق مع الصين لتحويل نفس الكمية أو أكثر قليلا لمد خط أنابيب جديد هو "قوة سيبيريا 2"، والذي سينقل كميات مماثلة — وربما أكبر — من الغاز الروسي إلى الصين عبر منغوليا".وختم الصياد بالقول: "كما تمتلك روسيا حاليًا محطات تصدير متقدمة في الشرق الأقصى وشمالي البلاد، خاصة في مشروع "يامال" والمنطقة القطبية الشمالية، ما يجعلها من كبار مصدّري الغاز المسال عالميًا، وقادرة على تعويض خسائرها في الأسواق الأوروبية أو ما تبقى منها خلال الشهور والأعوام القليلة المقبلة".

https://sarabic.ae/20251025/لماذا-ستفشل-العقوبات-النفطية-الأخيرة-على-روسيا؟-1106385039.html

https://sarabic.ae/20251024/الكرملين-روسيا-ترد-على-عقوبات-الغرب-الجديدة-وفقا-لمصالحها-الوطنية-1106348263.html

https://sarabic.ae/20251024/قلق-في-الغرب-من-تبعات-عكسية-للعقوبات-على-روسيا-1106340778.html

https://sarabic.ae/20251023/ترامب-سعيد-بتصريحات-بوتين-بشأن-عدم-تأثير-العقوبات-على-روسيا-لكن-النتائج-ستتضح-بعد-6-أشهر-من-الآن-1106335601.html

https://sarabic.ae/20251023/بوتين-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-لن-يكون-لها-تأثير-كبير-على-الواقع-الاقتصادي-للبلاد--1106321132.html

https://sarabic.ae/20251023/أستاذ-في-الاقتصاد-السياسي-العقوبات-الجديدة-لن-تزيد-الصعوبات-على-روسيا-لأنها-وجدت-أسواقا-بديلة-1106326067.html

أوربا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سوق النفط, قطاع الطاقة, العالم, أوربا, حصري, تقارير سبوتنيك