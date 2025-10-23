عربي
https://sarabic.ae/20251023/أستاذ-في-الاقتصاد-السياسي-العقوبات-الجديدة-لن-تزيد-الصعوبات-على-روسيا-لأنها-وجدت-أسواقا-بديلة-1106326067.html
أستاذ في الاقتصاد السياسي: العقوبات الجديدة لن تزيد الصعوبات على روسيا لأنها وجدت أسواقا بديلة
أستاذ في الاقتصاد السياسي: العقوبات الجديدة لن تزيد الصعوبات على روسيا لأنها وجدت أسواقا بديلة
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث وأستاذ الاقتصاد السياسي من لندن، الدكتور أحمد ياسين، عن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، معتبرا أن "مثل هذه الموجة الجديدة من العقوبات التي تطال... 23.10.2025
2025-10-23T16:43+0000
2025-10-23T16:43+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سوق النفط
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097154516_0:88:1000:651_1920x0_80_0_0_84619f5bb872ad40a39f1470610ea39d.jpg
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال ياسين: "إن هذه الموجة الجديدة من العقوبات لن تزيد من الصعوبات على قطاع النفط الروسي، لأن روسيا وجدت أسواقا بديلة وتَستخدم بشكل فعال "أسطول الظل" لديها الذي لا يزال بعيدا جدا عن أي شكل من أشكال العقوبات"، وفق قوله.وأوضح ياسين أن "من سيتلقى الأوجاع الاقتصادية هم الأمريكيون، لأنه إذا تلقت روسيا أي تبعات اقتصادية سلبية جراء هذه العقوبات ستعوضها من خلال ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا أن "ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الأمريكي الداخلي سوف يلمس جيوب المواطن الأمريكي وقدرته على الانفاق".وعن التبادل التجاري بالعملة المحلية، رأى أنه "سوف يكون لذلك تأثير كبير جدا طالما هناك توجه يتنامى من الدول المنضوية تحت منظومة "البريكس" للتبادل التجاري فيما بينها عبر العملات المحلية والقيام بصفقات كبيرة من النفط من خلال العملات المحلية"، مؤكدا أن "هذه الخطوات تمثل الصفعة الكبرى لهيمنة الدولار الأمريكي على احتياط النقد العالمي".
https://sarabic.ae/20251023/بوتين-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-لن-يكون-لها-تأثير-كبير-على-الواقع-الاقتصادي-للبلاد--1106321132.html
https://sarabic.ae/20251023/خبير-أسعار-النفط-قد-تتجاوز-100-دولار-بسبب-العقوبات-الأمريكية-وحرائق-المصافي-الأوروبية-1106321356.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097154516_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_1f89bc17b86de4cc56bbdf5de454531f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سوق النفط, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سوق النفط, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, حصري

أستاذ في الاقتصاد السياسي: العقوبات الجديدة لن تزيد الصعوبات على روسيا لأنها وجدت أسواقا بديلة

16:43 GMT 23.10.2025
© Photo / Unsplash/ David Thielenالنفط
النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© Photo / Unsplash/ David Thielen
تابعنا عبر
تحدث الباحث وأستاذ الاقتصاد السياسي من لندن، الدكتور أحمد ياسين، عن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، معتبرا أن "مثل هذه الموجة الجديدة من العقوبات التي تطال قطاع النفط الروسي ستؤثر بشكل مباشر، لكن روسيا تأقلمت مع هذه العقوبات".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال ياسين: "إن هذه الموجة الجديدة من العقوبات لن تزيد من الصعوبات على قطاع النفط الروسي، لأن روسيا وجدت أسواقا بديلة وتَستخدم بشكل فعال "أسطول الظل" لديها الذي لا يزال بعيدا جدا عن أي شكل من أشكال العقوبات"، وفق قوله.

وأشار ياسين إلى أن "الغرب والولايات سيكونان هم ضحايا هذه العقوبات التي فرضوها على روسيا، لأنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
بوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد
15:45 GMT
وأوضح ياسين أن "من سيتلقى الأوجاع الاقتصادية هم الأمريكيون، لأنه إذا تلقت روسيا أي تبعات اقتصادية سلبية جراء هذه العقوبات ستعوضها من خلال ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا أن "ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الأمريكي الداخلي سوف يلمس جيوب المواطن الأمريكي وقدرته على الانفاق".

وأضاف ياسين: "إن العجلة الامريكية ستتراجع وبمثل هذا الوضع سيفرض على الاحتياط الفيدرالي الأمريكي وجهة جديدة بخصوص تحديد معايير السياسة النقدية في السوق الداخلية للولايات المتحدة".

رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
خبير: أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار بسبب العقوبات الأمريكية وحرائق المصافي الأوروبية
16:01 GMT

وأشار إلى أن "التجارة الدولية أصبحت عاطلة عن العمل، لا يمكن أن تقوم بتنفيذ ما تنص عليه الاتفاقية لأن رسوم ترامب الجمركية غير قانونية".

وعن التبادل التجاري بالعملة المحلية، رأى أنه "سوف يكون لذلك تأثير كبير جدا طالما هناك توجه يتنامى من الدول المنضوية تحت منظومة "البريكس" للتبادل التجاري فيما بينها عبر العملات المحلية والقيام بصفقات كبيرة من النفط من خلال العملات المحلية"، مؤكدا أن "هذه الخطوات تمثل الصفعة الكبرى لهيمنة الدولار الأمريكي على احتياط النقد العالمي".
