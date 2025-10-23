https://sarabic.ae/20251023/أستاذ-في-الاقتصاد-السياسي-العقوبات-الجديدة-لن-تزيد-الصعوبات-على-روسيا-لأنها-وجدت-أسواقا-بديلة-1106326067.html

أستاذ في الاقتصاد السياسي: العقوبات الجديدة لن تزيد الصعوبات على روسيا لأنها وجدت أسواقا بديلة

أستاذ في الاقتصاد السياسي: العقوبات الجديدة لن تزيد الصعوبات على روسيا لأنها وجدت أسواقا بديلة

سبوتنيك عربي

تحدث الباحث وأستاذ الاقتصاد السياسي من لندن، الدكتور أحمد ياسين، عن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، معتبرا أن "مثل هذه الموجة الجديدة من العقوبات التي تطال... 23.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-23T16:43+0000

2025-10-23T16:43+0000

2025-10-23T16:43+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سوق النفط

الولايات المتحدة الأمريكية

اقتصاد

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097154516_0:88:1000:651_1920x0_80_0_0_84619f5bb872ad40a39f1470610ea39d.jpg

وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال ياسين: "إن هذه الموجة الجديدة من العقوبات لن تزيد من الصعوبات على قطاع النفط الروسي، لأن روسيا وجدت أسواقا بديلة وتَستخدم بشكل فعال "أسطول الظل" لديها الذي لا يزال بعيدا جدا عن أي شكل من أشكال العقوبات"، وفق قوله.وأوضح ياسين أن "من سيتلقى الأوجاع الاقتصادية هم الأمريكيون، لأنه إذا تلقت روسيا أي تبعات اقتصادية سلبية جراء هذه العقوبات ستعوضها من خلال ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا أن "ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الأمريكي الداخلي سوف يلمس جيوب المواطن الأمريكي وقدرته على الانفاق".وعن التبادل التجاري بالعملة المحلية، رأى أنه "سوف يكون لذلك تأثير كبير جدا طالما هناك توجه يتنامى من الدول المنضوية تحت منظومة "البريكس" للتبادل التجاري فيما بينها عبر العملات المحلية والقيام بصفقات كبيرة من النفط من خلال العملات المحلية"، مؤكدا أن "هذه الخطوات تمثل الصفعة الكبرى لهيمنة الدولار الأمريكي على احتياط النقد العالمي".

https://sarabic.ae/20251023/بوتين-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-لن-يكون-لها-تأثير-كبير-على-الواقع-الاقتصادي-للبلاد--1106321132.html

https://sarabic.ae/20251023/خبير-أسعار-النفط-قد-تتجاوز-100-دولار-بسبب-العقوبات-الأمريكية-وحرائق-المصافي-الأوروبية-1106321356.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, سوق النفط, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, حصري