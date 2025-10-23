https://sarabic.ae/20251023/أستاذ-في-الاقتصاد-السياسي-العقوبات-الجديدة-لن-تزيد-الصعوبات-على-روسيا-لأنها-وجدت-أسواقا-بديلة-1106326067.html
أستاذ في الاقتصاد السياسي: العقوبات الجديدة لن تزيد الصعوبات على روسيا لأنها وجدت أسواقا بديلة
أستاذ في الاقتصاد السياسي: العقوبات الجديدة لن تزيد الصعوبات على روسيا لأنها وجدت أسواقا بديلة
تحدث الباحث وأستاذ الاقتصاد السياسي من لندن، الدكتور أحمد ياسين، عن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، معتبرا أن "مثل هذه الموجة الجديدة من العقوبات التي تطال قطاع النفط الروسي ستؤثر بشكل مباشر، لكن روسيا تأقلمت مع هذه العقوبات".
أستاذ في الاقتصاد السياسي: العقوبات الجديدة لن تزيد الصعوبات على روسيا لأنها وجدت أسواقا بديلة
تحدث الباحث وأستاذ الاقتصاد السياسي من لندن، الدكتور أحمد ياسين، عن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، معتبرا أن "مثل هذه الموجة الجديدة من العقوبات التي تطال قطاع النفط الروسي ستؤثر بشكل مباشر، لكن روسيا تأقلمت مع هذه العقوبات".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال ياسين: "إن هذه الموجة الجديدة من العقوبات لن تزيد من الصعوبات على قطاع النفط الروسي، لأن روسيا وجدت أسواقا بديلة وتَستخدم بشكل فعال "أسطول الظل" لديها الذي لا يزال بعيدا جدا عن أي شكل من أشكال العقوبات"، وفق قوله.
وأشار ياسين إلى أن "الغرب والولايات سيكونان هم ضحايا هذه العقوبات التي فرضوها على روسيا، لأنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط".
وأوضح ياسين أن "من سيتلقى الأوجاع الاقتصادية هم الأمريكيون
، لأنه إذا تلقت روسيا أي تبعات اقتصادية سلبية جراء هذه العقوبات ستعوضها من خلال ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا أن "ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الأمريكي الداخلي سوف يلمس جيوب المواطن الأمريكي وقدرته على الانفاق".
وأضاف ياسين: "إن العجلة الامريكية ستتراجع وبمثل هذا الوضع سيفرض على الاحتياط الفيدرالي الأمريكي وجهة جديدة بخصوص تحديد معايير السياسة النقدية في السوق الداخلية للولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "التجارة الدولية أصبحت عاطلة عن العمل، لا يمكن أن تقوم بتنفيذ ما تنص عليه الاتفاقية لأن رسوم ترامب الجمركية غير قانونية".
وعن التبادل التجاري بالعملة المحلية، رأى أنه "سوف يكون لذلك تأثير كبير جدا
طالما هناك توجه يتنامى من الدول المنضوية تحت منظومة "البريكس" للتبادل التجاري فيما بينها عبر العملات المحلية والقيام بصفقات كبيرة من النفط من خلال العملات المحلية"، مؤكدا أن "هذه الخطوات تمثل الصفعة الكبرى لهيمنة الدولار الأمريكي
على احتياط النقد العالمي".