خبير: أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار بسبب العقوبات الأمريكية وحرائق المصافي الأوروبية
خبير: أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار بسبب العقوبات الأمريكية وحرائق المصافي الأوروبية
قال الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور عماد عكوش، إن العقوبات الأمريكية الأخيرة على الشركتين النفطيتين الروسيتين "روسنفط" و"لوك أويل" تشكل تطورا مهما، ومن... 23.10.2025
وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك": "لقد أدت هذه العقوبات والحرائق بالفعل إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه، حيث ارتفع خام برنت بأكثر من 5 في المئة ليصل إلى 65.76 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأمريكي بنسبة 5.15 في المئة إلى 61.53 دولار للبرميل".وتابع: "هناك توقعات بمزيد من الارتفاع في حال امتثلت غالبية الدول للعقوبات وتوقفت عن شراء النفط الروسي، حيث قد يخرج من السوق ما يصل إلى 4.7 مليون برميل يوميا، وقد يؤدي هذا النقص الحاد في المعروض إلى ارتفاع الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل".وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من المرجح أن تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا في أسعار البنزين محليا، حيث سيؤدي أي اضطراب في أسواق النفط العالمية وارتفاع سعر الخام إلى زيادة تكاليف تكرير النفط المستورد، مما ينعكس على أسعار الوقود للمستهلك الأمريكي.وأضاف: "كما تشير البيانات الرسمية إلى انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية، وزيادة الطلب على زيت الوقود، مما يزيد من الضغط التصاعدي على الأسعار المحلية".وحول حرائق المصافي الأوروبية، قال عكوش "لا يبدو أن الحرائق التي اندلعت مؤخرا مجرد صدفة، بل هي عامل يزيد من حدة التوتر، وقد وصفت هذه الحوادث بأنها كارثية وتشكل تحديات جدية لسوق الوقود الأوروبية، حيث سيؤدي تعطيل أي من هذه المصافي إلى تقليل المعروض من المنتجات النفطية المكررة".
قال الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور عماد عكوش، إن العقوبات الأمريكية الأخيرة على الشركتين النفطيتين الروسيتين "روسنفط" و"لوك أويل" تشكل تطورا مهما، ومن المتوقع أن تكون لها تداعيات ملموسة على أسواق الطاقة العالمية وأسعار النفط، إضافة إلى الحرائق الأخيرة في مصافي النفط الأوروبية.
وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك
": "لقد أدت هذه العقوبات والحرائق بالفعل إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه، حيث ارتفع خام برنت بأكثر من 5 في المئة ليصل إلى 65.76 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأمريكي بنسبة 5.15 في المئة إلى 61.53 دولار للبرميل".
وقال عكوش إن "روسنفط" و"لوك أويل" تتصدران المشهد النفطي في روسيا، وتصدران معا نحو 3.1 مليون برميل يوميا، وهو ما يقارب 6 في المئة من الإنتاج العالمي، وقد أعلنت مصافي التكرير الهندية، التي تعد من كبار المشترين، عن مراجعة مشترياتها من النفط الروسي.
وتابع: "هناك توقعات بمزيد من الارتفاع في حال امتثلت غالبية الدول للعقوبات
وتوقفت عن شراء النفط الروسي، حيث قد يخرج من السوق ما يصل إلى 4.7 مليون برميل يوميا، وقد يؤدي هذا النقص الحاد في المعروض إلى ارتفاع الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من المرجح أن تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا في أسعار البنزين محليا، حيث سيؤدي أي اضطراب في أسواق النفط العالمية وارتفاع سعر الخام إلى زيادة تكاليف تكرير النفط المستورد، مما ينعكس على أسعار الوقود للمستهلك الأمريكي.
وأضاف: "كما تشير البيانات الرسمية إلى انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية، وزيادة الطلب على زيت الوقود، مما يزيد من الضغط التصاعدي على الأسعار المحلية".
وحول حرائق المصافي الأوروبية، قال عكوش "لا يبدو أن الحرائق التي اندلعت مؤخرا مجرد صدفة، بل هي عامل يزيد من حدة التوتر، وقد وصفت هذه الحوادث بأنها كارثية وتشكل تحديات جدية لسوق الوقود الأوروبية، حيث سيؤدي تعطيل أي من هذه المصافي إلى تقليل المعروض من المنتجات النفطية المكررة".
واختتم الدكتور عماد عكوش تصريحه بالقول إن العقوبات الأمريكية والحرائق في المصافي الأوروبية تشكل صدمة مضاعفة لأسواق النفط، ورغم كون الولايات المتحدة دولة منتجة، إلا أنها ليست بمنأى عن هذه التأثيرات، حيث من المتوقع أن يلمس المواطن الأمريكي ارتفاعا في أسعار البنزين.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من يوم أمس، فرض عقوبات ضد شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفط" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، بحسب زعمها.
وكان ترامب أقر بأن العقوبات ضد روسيا
"تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات"، كما أكد أنه يؤجل فرض قيود جديدة "على أمل التوصل إلى اتفاق تسوية في أوكرانيا"، على حد قوله.
وصرحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حين اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعالة.