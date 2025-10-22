https://sarabic.ae/20251022/وزير-الخزانة-الأمريكي-نحن-بصدد-الإعلان-عن-زيادة-كبيرة-في-العقوبات-على-روسيا-1106295495.html
وزير الخزانة الأمريكي: نحن بصدد الإعلان عن "زيادة كبيرة" في العقوبات على روسيا
صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم الإعلان عن عقوبات أمريكية جديدة تستهدف روسيا اليوم أو غدا. 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T20:21+0000
2025-10-22T20:21+0000
2025-10-22T20:21+0000
وأفاد بيسنت للصحفيين في البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، بأنه "سنعلن إما بعد انتهاء العمل بعد ظهر اليوم أو صباح الغد عن زيادة كبيرة في العقوبات على روسيا".وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ثون، قد أعلن أول أمس الاثنين، تعليق مشروع قانون لفرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا في الكونغرس (البرلمان) الأمريكي، على الرغم من أنه لا يزال (أداة) في يد الرئيس دونالد ترامب.وقال ثون في تصريحات للصحفيين إن "مشروع قانون العقوبات أداة في يد الرئيس، يمكنه استخدامها للضغط على الروس للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن على الأقل في الوقت الحالي، نعتزم الضغط على زر الإيقاف المؤقت"، مضيفا أن الجمهوريين يعملون على معالجة هذه القضية بالتعاون مع البيت الأبيض.ويوم الخميس الفائت، صرح الرئيس ترامب أن "الوقت الحالي قد لا يكون الأنسب لفرض عقوبات جديدة على روسيا"، وذلك عقب محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.يذكر أنه جرى، يوم الخميس الماضي، اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، وهو الثامن بينهما منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.وصرّحت روسيا مرارا وتكرارا بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.
وأفاد بيسنت للصحفيين في البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، بأنه "سنعلن إما بعد انتهاء العمل بعد ظهر اليوم أو صباح الغد عن زيادة كبيرة في العقوبات على روسيا".
وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ثون، قد أعلن أول أمس الاثنين، تعليق مشروع قانون لفرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا في الكونغرس (البرلمان) الأمريكي
، على الرغم من أنه لا يزال (أداة) في يد الرئيس دونالد ترامب.
وقال ثون في تصريحات للصحفيين إن "مشروع قانون العقوبات أداة في يد الرئيس، يمكنه استخدامها للضغط على الروس للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن على الأقل في الوقت الحالي، نعتزم الضغط على زر الإيقاف المؤقت"، مضيفا أن الجمهوريين يعملون على معالجة هذه القضية بالتعاون مع البيت الأبيض.
ويوم الخميس الفائت، صرح الرئيس ترامب أن "الوقت الحالي قد لا يكون الأنسب لفرض عقوبات جديدة على روسيا"، وذلك عقب محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، تعليقًا على تصريح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، الذي دعا إلى مناقشة "مشروع قانون" بفرض عقوبات جديدة ضد موسكو إن الوقت "قد لا يكون مناسبا الآن".
يذكر أنه جرى، يوم الخميس الماضي، اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين
، وهو الثامن بينهما منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.
وكان ترامب قد أقر بأن العقوبات ضد روسيا تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات. كما أكد أنه يؤجل فرض قيود جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق تسوية في أوكرانيا.
وصرّحت روسيا مرارا وتكرارا بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.