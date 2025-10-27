عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
ضابط استخبارات أمريكي: الهزيمة الاستراتيجية لأوكرانيا تعني مثيلتها للغرب
ضابط استخبارات أمريكي: الهزيمة الاستراتيجية لأوكرانيا تعني مثيلتها للغرب

04:36 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 04:47 GMT 27.10.2025)
© AP Photo / Efrem Lukatskyرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفلاديمير زيلينسكي
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أكد سكوت ريتر، المحلل العسكري وضابط الاستخبارات السابق في مشاة البحرية الأمريكية، أن الدول الغربية لا يسعها إلا "دعم" أوكرانيا، لأن هزيمة كييف تعني هزيمتها.
وقال ريتر عبر قناته على موقع "يوتيوب": "لقد استثمرت النخبة السياسية والاقتصادية الأوروبية رأسمالها السياسي والاقتصادي في نموذج دعم أوكرانيا، لدرجة أنها أصبحت عاجزة تمامًا عن التفكير في أي خيارات أخرى. في اللحظة التي ينسحبون فيها من أوكرانيا، سيعني ذلك خسارتها. وإذا خسرت أوكرانيا استراتيجيًا، فستُعاني هي الأخرى (دول الغرب) من هزيمة استراتيجية".

وفي الوقت ذاته، اتهم المحلل العسكري الأمريكي، المؤسسة الأوروبية بالغباء، مؤكدًا أن ساسة الاتحاد الأوروبي وضعوا أنفسهم في الزاوية.

وأكد ريتر، قائلًا: "هؤلاء أناس يائسون ليس لديهم خيار سوى الاستمرار في الغباء، وهو بالضبط ما يفعلونه".

وحذّر أيضا من أن خسارة أوكرانيا من شأنها أن تعرض الاقتصاديين الأوروبيين للعواقب الاقتصادية القاسية الناجمة عن تصرفاتهم في دعم العقوبات وغيرها من التدابير.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: دعوات وقف إطلاق النار في أوكرانيا هدفها كسب الوقت لصالح زيلينسكي
أمس, 17:35 GMT
وحذّرت موسكو الدول الغربية، مرارًا وتكرارًا، من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لا تُغيّر شيئًا، بل تُطيل أمد الصراع.
وكما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) مُتورّط مباشرة في هذا الصراع، ليس فقط بإرسال المعدات والإمدادات العسكرية، بل أيضًا بتدريب الأفراد.
لماذا ستفشل العقوبات النفطية الأخيرة على روسيا؟
لافروف: نحن نواجه نظاما نازيا صريحا يحتقر ويحظر كل ما هو روسي
