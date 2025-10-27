https://sarabic.ae/20251027/ضابط-استخبارات-أمريكي-الهزيمة-الاستراتيجية-لأوكرانيا-تعني-هزيمة-الغرب-1106425067.html
ضابط استخبارات أمريكي: الهزيمة الاستراتيجية لأوكرانيا تعني مثيلتها للغرب
أكد سكوت ريتر، المحلل العسكري وضابط الاستخبارات السابق في مشاة البحرية الأمريكية، أن الدول الغربية لا يسعها إلا "دعم" أوكرانيا، لأن هزيمة كييف تعني هزيمتها.
وفي الوقت ذاته، اتهم المحلل العسكري الأمريكي، المؤسسة الأوروبية بالغباء، مؤكدًا أن ساسة الاتحاد الأوروبي وضعوا أنفسهم في الزاوية.

وحذّر أيضا من أن خسارة أوكرانيا من شأنها أن تعرض الاقتصاديين الأوروبيين للعواقب الاقتصادية القاسية الناجمة عن تصرفاتهم في دعم العقوبات وغيرها من التدابير.
04:36 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 04:47 GMT 27.10.2025)
أكد سكوت ريتر، المحلل العسكري وضابط الاستخبارات السابق في مشاة البحرية الأمريكية، أن الدول الغربية لا يسعها إلا "دعم" أوكرانيا، لأن هزيمة كييف تعني هزيمتها.
وقال ريتر عبر قناته على موقع "يوتيوب": "لقد استثمرت النخبة السياسية والاقتصادية الأوروبية رأسمالها السياسي والاقتصادي في نموذج دعم أوكرانيا، لدرجة أنها أصبحت عاجزة تمامًا عن التفكير في أي خيارات أخرى. في اللحظة التي ينسحبون فيها من أوكرانيا، سيعني ذلك خسارتها. وإذا خسرت أوكرانيا استراتيجيًا، فستُعاني هي الأخرى (دول الغرب) من هزيمة استراتيجية".
وفي الوقت ذاته، اتهم المحلل العسكري الأمريكي، المؤسسة الأوروبية بالغباء، مؤكدًا أن ساسة الاتحاد الأوروبي وضعوا أنفسهم في الزاوية.
وأكد ريتر، قائلًا: "هؤلاء أناس يائسون ليس لديهم خيار سوى الاستمرار في الغباء، وهو بالضبط ما يفعلونه".
وحذّر أيضا من أن خسارة أوكرانيا من شأنها أن تعرض الاقتصاديين الأوروبيين للعواقب الاقتصادية القاسية الناجمة عن تصرفاتهم في دعم العقوبات وغيرها من التدابير.
وحذّرت موسكو الدول الغربية، مرارًا وتكرارًا، من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لا تُغيّر شيئًا، بل تُطيل أمد الصراع.
وكما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) مُتورّط مباشرة في هذا الصراع، ليس فقط بإرسال المعدات والإمدادات العسكرية، بل أيضًا بتدريب الأفراد.