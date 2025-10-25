لماذا ستفشل العقوبات النفطية الأخيرة على روسيا؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251025/لماذا-ستفشل-العقوبات-النفطية-الأخيرة-على-روسيا؟-1106385039.html
لماذا ستفشل العقوبات النفطية الأخيرة على روسيا؟
لماذا ستفشل العقوبات النفطية الأخيرة على روسيا؟
سبوتنيك عربي
ذكر دميتري بيليك، النائب في مجلس الدوما عن سيفاستوبول وعضو لجنة الشؤون الدولية، أنه "لا يمكن للعالم الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية، مهما رغب أصحاب النوايا... 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T14:04+0000
2025-10-25T14:04+0000
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102327/70/1023277095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93b0f952fceaebdfb0765af7c57eb5ae.jpg
قال بيليك لوكالة "سبوتنيك": إنه "لا يوجد ما يكفي من النفط في العالم لإخراج إمدادات الطاقة الروسية من السوق، مهما رغب مختلف المنتقدين في ذلك. إذا قطعنا الإمدادات، فسنشهد قريبًا طوابير طويلة أمام محطات الوقود بأسعار باهظة، مما سيضر بشكل واضح بالمجتمعين الأوروبي والأمريكي".وأضاف النائب: "أود أن أشير إلى أن أحداً لا يخطط لتدمير أوكرانيا. كل ما عليها فعله هو استيفاء شروطنا، وستواصل نموها كدولة، ولكن بالتأكيد بدون زيلينسكي".ويوم الأربعاء، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شركتي "روسنفط" و"لوك أويل" و34 شركة تابعة لهما في حزمة عقوبات جديدة.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العقوبات الأمريكية بأنها عمل غير ودي لا يعزز العلاقات الروسية الأمريكية.كما أكد بوتين أنه لا توجد دولة تحترم نفسها تتخذ قرارات تحت الضغط، وروسيا واحدة من تلك الدول.وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد سابقًا الجولة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا.
https://sarabic.ae/20251024/الخارجية-الروسية-موسكو-سترد-على-حزمة-العقوبات-الأخيرة-التي-فرضها-الاتحاد-الأوروبي-1106359358.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102327/70/1023277095_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_f2b29c0a7cadc30d6cf008c13d7cbe47.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

لماذا ستفشل العقوبات النفطية الأخيرة على روسيا؟

14:04 GMT 25.10.2025
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть" / الانتقال إلى بنك الصورالشركة النفطية الروسية "روسنفط"
الشركة النفطية الروسية روسنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть"
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكر دميتري بيليك، النائب في مجلس الدوما عن سيفاستوبول وعضو لجنة الشؤون الدولية، أنه "لا يمكن للعالم الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية، مهما رغب أصحاب النوايا السيئة".
قال بيليك لوكالة "سبوتنيك": إنه "لا يوجد ما يكفي من النفط في العالم لإخراج إمدادات الطاقة الروسية من السوق، مهما رغب مختلف المنتقدين في ذلك. إذا قطعنا الإمدادات، فسنشهد قريبًا طوابير طويلة أمام محطات الوقود بأسعار باهظة، مما سيضر بشكل واضح بالمجتمعين الأوروبي والأمريكي".
وبحسب قوله، على الدول الغربية أن تدرك أنه لا يمكن حل النزاع الأوكراني إلا بحصول روسيا على الضمانات الأمنية اللازمة، بدلاً من فرض عقوبات على شركات الطاقة الروسية.
وأضاف النائب: "أود أن أشير إلى أن أحداً لا يخطط لتدمير أوكرانيا. كل ما عليها فعله هو استيفاء شروطنا، وستواصل نموها كدولة، ولكن بالتأكيد بدون زيلينسكي".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
الخارجية الروسية: موسكو سترد على حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي
أمس, 14:35 GMT
ويوم الأربعاء، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شركتي "روسنفط" و"لوك أويل" و34 شركة تابعة لهما في حزمة عقوبات جديدة.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العقوبات الأمريكية بأنها عمل غير ودي لا يعزز العلاقات الروسية الأمريكية.
ومع ذلك، أشار إلى أن العقوبات الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على الرفاهية الاقتصادية لروسيا، وأعرب عن أمله في ألا يؤدي فرضها إلى تغييرات كبيرة في سوق الطاقة العالمي.
كما أكد بوتين أنه لا توجد دولة تحترم نفسها تتخذ قرارات تحت الضغط، وروسيا واحدة من تلك الدول.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد سابقًا الجولة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала