لماذا ستفشل العقوبات النفطية الأخيرة على روسيا؟
لماذا ستفشل العقوبات النفطية الأخيرة على روسيا؟
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
قال بيليك لوكالة "سبوتنيك": إنه "لا يوجد ما يكفي من النفط في العالم لإخراج إمدادات الطاقة الروسية من السوق، مهما رغب مختلف المنتقدين في ذلك. إذا قطعنا الإمدادات، فسنشهد قريبًا طوابير طويلة أمام محطات الوقود بأسعار باهظة، مما سيضر بشكل واضح بالمجتمعين الأوروبي والأمريكي".وأضاف النائب: "أود أن أشير إلى أن أحداً لا يخطط لتدمير أوكرانيا. كل ما عليها فعله هو استيفاء شروطنا، وستواصل نموها كدولة، ولكن بالتأكيد بدون زيلينسكي".ويوم الأربعاء، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شركتي "روسنفط" و"لوك أويل" و34 شركة تابعة لهما في حزمة عقوبات جديدة.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العقوبات الأمريكية بأنها عمل غير ودي لا يعزز العلاقات الروسية الأمريكية.كما أكد بوتين أنه لا توجد دولة تحترم نفسها تتخذ قرارات تحت الضغط، وروسيا واحدة من تلك الدول.وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد سابقًا الجولة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا.
ذكر دميتري بيليك، النائب في مجلس الدوما عن سيفاستوبول وعضو لجنة الشؤون الدولية، أنه "لا يمكن للعالم الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية، مهما رغب أصحاب النوايا السيئة".
قال بيليك لوكالة "سبوتنيك": إنه "لا يوجد ما يكفي من النفط في العالم لإخراج إمدادات الطاقة الروسية من السوق، مهما رغب مختلف المنتقدين في ذلك. إذا قطعنا الإمدادات، فسنشهد قريبًا طوابير طويلة أمام محطات الوقود بأسعار باهظة، مما سيضر بشكل واضح بالمجتمعين الأوروبي والأمريكي".
وبحسب قوله، على الدول الغربية أن تدرك أنه لا يمكن حل النزاع الأوكراني إلا بحصول روسيا على الضمانات الأمنية اللازمة، بدلاً من فرض عقوبات على شركات الطاقة الروسية.
وأضاف النائب: "أود أن أشير إلى أن أحداً لا يخطط لتدمير أوكرانيا. كل ما عليها فعله هو استيفاء شروطنا، وستواصل نموها كدولة، ولكن بالتأكيد بدون زيلينسكي".
ويوم الأربعاء، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شركتي "روسنفط" و"لوك أويل" و34 شركة تابعة لهما في حزمة عقوبات جديدة.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العقوبات الأمريكية بأنها عمل غير ودي لا يعزز العلاقات الروسية الأمريكية.
ومع ذلك، أشار إلى أن العقوبات الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على الرفاهية الاقتصادية لروسيا، وأعرب عن أمله في ألا يؤدي فرضها إلى تغييرات كبيرة في سوق الطاقة العالمي.
كما أكد بوتين أنه لا توجد دولة تحترم نفسها تتخذ قرارات تحت الضغط، وروسيا واحدة من تلك الدول.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد سابقًا الجولة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا.