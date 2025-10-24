https://sarabic.ae/20251024/الكرملين-روسيا-ترد-على-عقوبات-الغرب-الجديدة-وفقا-لمصالحها-الوطنية-1106348263.html
الكرملين: روسيا ترد على عقوبات الغرب الجديدة وفقا لمصالحها الوطنية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا لا تتحرك ضد أحد، بل تتحرك بما يخدم مصالحها، وهذا ما ستواصل فعله. 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T10:10+0000
2025-10-24T10:10+0000
2025-10-24T10:33+0000
روسيا
الكرملين
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف، في معرض حديثه عن رد روسيا على العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي: " نحن في المقام الأول نعمل ليس ضد أحد، بل نعمل بما يخدم مصالحنا، هذا ما سنواصل فعله".وقال بيسكوف للصحفيين: "لا ترامب ولا بوتين، كما قالا، يريدان إضاعة الوقت، ولا يريدان اللقاء لمجرد اللقاء، لكي يكون لقاؤهما مثمرًا، يجب أن يتم العمل على المستوى الذي حدده رئيسا الدولتين، ووزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية الأمريكي".وقال بهذا الصدد: "نعم، صرّح الرئيس ترامب بأنه لم يعد يفكر في عقد قمة في الوقت الحالي، ومع ذلك، فقد كرّر خلال اليومين الماضيين مرات عدة أنه لا يستبعد عقد مثل هذه القمة مستقبلاً. ويشاركه بهذا الرأي الرئيس بوتين، كما صرّح هو نفسه بذلك، يوم أمس، في حديث مع وسائل الإعلام".وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال بهذا الصدد "نحن نقيم هذا الوضع كتوقف طال أمده كثيراً، نشأ بسبب عدم رغبة نظام كييف بتكثيف عملية التفاوض هذه بالذات".
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
روسيا, الكرملين, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
الكرملين: روسيا ترد على عقوبات الغرب الجديدة وفقا لمصالحها الوطنية
10:10 GMT 24.10.2025 (تم التحديث: 10:33 GMT 24.10.2025)
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا لا تتحرك ضد أحد، بل تتحرك بما يخدم مصالحها، وهذا ما ستواصل فعله.
وقال بيسكوف، في معرض حديثه عن رد روسيا على العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي: " نحن في المقام الأول نعمل ليس ضد أحد، بل نعمل بما يخدم مصالحنا، هذا ما سنواصل فعله".
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا ترامب ولا بوتين، كما قالا، يريدان إضاعة الوقت، ولا يريدان اللقاء لمجرد اللقاء، لكي يكون لقاؤهما مثمرًا، يجب أن يتم العمل على المستوى الذي حدده رئيسا الدولتين، ووزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية الأمريكي".
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على غرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يستبعد عقد قمة مستقبلية بين روسيا والولايات المتحدة.
وقال بهذا الصدد: "نعم، صرّح الرئيس ترامب بأنه لم يعد يفكر في عقد قمة في الوقت الحالي، ومع ذلك، فقد كرّر خلال اليومين الماضيين مرات عدة أنه لا يستبعد عقد مثل هذه القمة مستقبلاً. ويشاركه بهذا الرأي الرئيس بوتين، كما صرّح هو نفسه بذلك، يوم أمس، في حديث مع وسائل الإعلام".
وصرح بيسكوف بأن الكرملين يقيّم الوضع القائم بخصوص المفاوضات حول أوكرانيا بأنه توقف طال أمده كثيرا.
وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال بهذا الصدد "نحن نقيم هذا الوضع كتوقف طال أمده كثيراً، نشأ بسبب عدم رغبة نظام كييف بتكثيف عملية التفاوض هذه بالذات".