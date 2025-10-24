https://sarabic.ae/20251024/الكرملين-روسيا-ترد-على-عقوبات-الغرب-الجديدة-وفقا-لمصالحها-الوطنية-1106348263.html

الكرملين: روسيا ترد على عقوبات الغرب الجديدة وفقا لمصالحها الوطنية

الكرملين: روسيا ترد على عقوبات الغرب الجديدة وفقا لمصالحها الوطنية

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا لا تتحرك ضد أحد، بل تتحرك بما يخدم مصالحها، وهذا ما ستواصل فعله. 24.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف، في معرض حديثه عن رد روسيا على العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي: " نحن في المقام الأول نعمل ليس ضد أحد، بل نعمل بما يخدم مصالحنا، هذا ما سنواصل فعله".وقال بيسكوف للصحفيين: "لا ترامب ولا بوتين، كما قالا، يريدان إضاعة الوقت، ولا يريدان اللقاء لمجرد اللقاء، لكي يكون لقاؤهما مثمرًا، يجب أن يتم العمل على المستوى الذي حدده رئيسا الدولتين، ووزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية الأمريكي".وقال بهذا الصدد: "نعم، صرّح الرئيس ترامب بأنه لم يعد يفكر في عقد قمة في الوقت الحالي، ومع ذلك، فقد كرّر خلال اليومين الماضيين مرات عدة أنه لا يستبعد عقد مثل هذه القمة مستقبلاً. ويشاركه بهذا الرأي الرئيس بوتين، كما صرّح هو نفسه بذلك، يوم أمس، في حديث مع وسائل الإعلام".وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال بهذا الصدد "نحن نقيم هذا الوضع كتوقف طال أمده كثيراً، نشأ بسبب عدم رغبة نظام كييف بتكثيف عملية التفاوض هذه بالذات".قلق في الغرب من "تبعات عكسية" للعقوبات على روسيا

