بوتين يوقع قانونا بإنهاء اتفاقية التخلص من البلوتونيوم مع الولايات المتحدة

عربي
تحييد أكثر من 110 جنود أوكرانيين محاصرين في كوبيانسك وكراسنوارميسك- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251027/بوتين-يوقع-قانونا-بإنهاء-اتفاقية-التخلص-من-البلوتونيوم-مع-الولايات-المتحدة-1106438994.html
بوتين يوقع قانونا بإنهاء اتفاقية التخلص من البلوتونيوم مع الولايات المتحدة
بوتين يوقع قانونا بإنهاء اتفاقية التخلص من البلوتونيوم مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قانونًا بإنهاء الاتفاقية مع الولايات المتحدة بشأن التخلص من البلوتونيوم، الذي لم يعد ضروريًا للأغراض... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T11:36+0000
2025-10-27T11:36+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106402953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c002888d127ea33c2f94b022c579a06.jpg
وبحسب الوثيقة، ينهي القانون الاتفاق بين حكومتي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة بشأن التخلص من البلوتونيوم، الذي أعلن أنه لم يعد ضروريا لأغراض الدفاع (أي تحويل ما لا يقل عن 34 طنا من البلوتونيوم التسليحي إلى الأغراض المدنية)، والتعامل معه والتعاون في هذا المجال، الموقّع في موسكو في 29 أغسطس/ آب عام 2000، وفي واشنطن في الأول من سبتمبر/ أيلول 2000.وتم التأكيد أن قانون تعليق الاتفاقية ينص على بقاء البلوتونيوم الروسي المشمول بها خارج نطاق أنشطة الأسلحة النووية. كما حُددت شروط استئناف الاتفاقية، وهي تقليص البنية التحتية العسكرية الأمريكية المتمركزة على أراضي الدول الأعضاء في حلف الناتو، التي انضمت إلى الحلف بعد 1 سبتمبر/أيلول 2000، وإلغاء قانون ماغنيتسكي لعام 2012، وقانون دعم حرية أوكرانيا لعام 2014، ورفع العقوبات المفروضة على روسيا، وتعويض روسيا الاتحادية عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة فرضها، وأحكام أخرى.يلاحظ أنه لم يتم استيفاء أيٍّ من هذه الشروط. علاوةً على ذلك، اتخذت الولايات المتحدة عددًا من الخطوات الجديدة المناهضة لروسيا، والتي تغيّر جذريًا التوازن الاستراتيجي الذي كان قائمًا وقت إبرام الاتفاقية، وتشكّل تهديدات إضافية للاستقرار الاستراتيجي.في ديسمبر/كانون الأول 2012، أقرّت الولايات المتحدة قانون ماغنيتسكي، الذي فرض عقوبات على روس يعتقد تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان. من جانبها، أكدت السلطات الروسية مرارًا وتكرارًا أن تسييس قضية ماغنيتسكي أمر غير مقبول.وقد مُنح قانون ماغنيتسكي لاحقًا صفة القانون العالمي، حيث لم تقتصر العقوبات على المواطنين الروس فحسب، بل طبّقت على جميع الدول التي ترى الولايات المتحدة أن مواطنيها ينتهكون حقوق الإنسان. ولاحقًا، أصدرت عدة دول من الاتحاد الأوروبي قوائم مماثلة.وفي بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، صدّق مجلس الدوما الروسي خلال جلسة عامة على قانون الانسحاب من اتفاقية التخلص من البلوتونيوم بين روسيا والولايات المتحدة، والذي لم يعد ضروري لأغراض الدفاع.وقدمت الحكومة الروسية في شهر يوليو/تموز، هذه المبادرة إلى مجلس الدوما.صادق في وقت سابق من هذا الشهر، مجلس الفيدرالية الروسي في جلسة عامة على الانسحاب من اتفاقية التخلص من البلوتونيوم وجميع البروتوكولات الملحقة بها الموقعة مع الولايات المتحدة.بالإضافة إلى الاتفاقية، صادق المجلس على الانسحاب من جميع البروتوكولات الملحقة بها. وهي وثائق تنظم التمويل والمسؤولية المدنية عن الأضرار، وتحدد أيضا طريقة التخلص من البلوتونيوم المشمول بالاتفاقية في المفاعلات النووية.وكان تعليق العمل بالاتفاقية أيضا بسبب نية الولايات المتحدة تغيير إجراءات التخلص من البلوتونيوم دون موافقة روسيا.ونص القانون الروسي على أن يبقى البلوتونيوم الروسي المشمول بالاتفاقية خارج نطاق البرامج النووية، وأن يعاد العمل بالاتفاقية نفسها بمجرد امتثال الولايات المتحدة لشروط روسيا، بما في ذلك رفع العقوبات وقانون دعم أوكرانيا، وتعويض روسيا عن الأضرار، وتقليص البنية التحتية العسكرية في دول "الناتو" التي انضمت إليه بعد 1 سبتمبر 2000.عضو بالكونغرس الأمريكي: الإغلاق الحكومي الأميركي قد يستمر حتى نهاية نوفمبر المقبلالجزائر تحقّق 13 اكتشافا نفطيا بين يناير وأغسطس 2025
https://sarabic.ae/20251026/بوتن-يدعو-إلى-معاملة-الأسرى-في-إطار-القانون-الروسي-والدولي--عاجل--1106398661.html
https://sarabic.ae/20251023/الشيوخ-الأمريكي-يفشل-في-إقرار-مشروع-قانون-لإنهاء-إغلاق-الحكومة-للمرة-الثانية-عشرة-1106298638.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106402953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2dbb25217d062800d098a198d3c66d98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بوتين يوقع قانونا بإنهاء اتفاقية التخلص من البلوتونيوم مع الولايات المتحدة

11:36 GMT 27.10.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمر بوتين
الرئيس الروسي فلاديمر بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قانونًا بإنهاء الاتفاقية مع الولايات المتحدة بشأن التخلص من البلوتونيوم، الذي لم يعد ضروريًا للأغراض الدفاعية، ونُشرت الوثيقة على البوابة الرسمية للنشر القانوني في روسيا.
وبحسب الوثيقة، ينهي القانون الاتفاق بين حكومتي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة بشأن التخلص من البلوتونيوم، الذي أعلن أنه لم يعد ضروريا لأغراض الدفاع (أي تحويل ما لا يقل عن 34 طنا من البلوتونيوم التسليحي إلى الأغراض المدنية)، والتعامل معه والتعاون في هذا المجال، الموقّع في موسكو في 29 أغسطس/ آب عام 2000، وفي واشنطن في الأول من سبتمبر/ أيلول 2000.

وأشارت الوثائق المرفقة إلى تعليق العمل بالاتفاقية وبروتوكولاتها عام 2016، بمرسوم صادر عن الرئيس الروسي. وكان السبب في ذلك تغيير جذري في الظروف، كفرض عقوبات أمريكية ضد روسيا، واعتماد قانون دعم أوكرانيا، الذي يسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وتوسع حلف شمال الأطلسي شرقًا، وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في دول أوروبا الشرقية، ونية الولايات المتحدة تغيير إجراءات التخلص من البلوتونيوم المنصوص عليها في الاتفاقية دون موافقة روسيا.

وتم التأكيد أن قانون تعليق الاتفاقية ينص على بقاء البلوتونيوم الروسي المشمول بها خارج نطاق أنشطة الأسلحة النووية. كما حُددت شروط استئناف الاتفاقية، وهي تقليص البنية التحتية العسكرية الأمريكية المتمركزة على أراضي الدول الأعضاء في حلف الناتو، التي انضمت إلى الحلف بعد 1 سبتمبر/أيلول 2000، وإلغاء قانون ماغنيتسكي لعام 2012، وقانون دعم حرية أوكرانيا لعام 2014، ورفع العقوبات المفروضة على روسيا، وتعويض روسيا الاتحادية عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة فرضها، وأحكام أخرى.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يدعو إلى معاملة الأسرى في إطار القانون الروسي والدولي
أمس, 06:18 GMT
يلاحظ أنه لم يتم استيفاء أيٍّ من هذه الشروط. علاوةً على ذلك، اتخذت الولايات المتحدة عددًا من الخطوات الجديدة المناهضة لروسيا، والتي تغيّر جذريًا التوازن الاستراتيجي الذي كان قائمًا وقت إبرام الاتفاقية، وتشكّل تهديدات إضافية للاستقرار الاستراتيجي.

كما تنصّ على أن الإجراءات الأمريكية تشكّل أساسًا لنقض الاتفاقية وبروتوكولاتها وفقًا للمادة 62 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 مايو/أيار 1969، وذلك بسبب تغيير جوهري في الظروف التي كانت قائمة وقت إبرامها. علاوة على ذلك، أشارت الوثائق المرفقة إلى أن الإبقاء على أي التزامات إضافية بشأن البلوتونيوم موضوع الاتفاقية يبدو غير مناسب.

في ديسمبر/كانون الأول 2012، أقرّت الولايات المتحدة قانون ماغنيتسكي، الذي فرض عقوبات على روس يعتقد تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان. من جانبها، أكدت السلطات الروسية مرارًا وتكرارًا أن تسييس قضية ماغنيتسكي أمر غير مقبول.
وقد مُنح قانون ماغنيتسكي لاحقًا صفة القانون العالمي، حيث لم تقتصر العقوبات على المواطنين الروس فحسب، بل طبّقت على جميع الدول التي ترى الولايات المتحدة أن مواطنيها ينتهكون حقوق الإنسان. ولاحقًا، أصدرت عدة دول من الاتحاد الأوروبي قوائم مماثلة.
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
"الشيوخ الأمريكي" يفشل في إقرار مشروع قانون لإنهاء إغلاق الحكومة للمرة الـ12
23 أكتوبر, 00:07 GMT
وفي بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، صدّق مجلس الدوما الروسي خلال جلسة عامة على قانون الانسحاب من اتفاقية التخلص من البلوتونيوم بين روسيا والولايات المتحدة، والذي لم يعد ضروري لأغراض الدفاع.

ويقترح القانون إلغاء الاتفاق بين الحكومة الروسية وحكومة الولايات المتحدة حول التخلص من البلوتونيوم الذي أعلن أنه لم يعد ضروريا لأغراض الدفاع، والموقّع في موسكو في 29 أغسطس 2000، وفي واشنطن في الأول من سبتمبر 2000.

وقدمت الحكومة الروسية في شهر يوليو/تموز، هذه المبادرة إلى مجلس الدوما.
صادق في وقت سابق من هذا الشهر، مجلس الفيدرالية الروسي في جلسة عامة على الانسحاب من اتفاقية التخلص من البلوتونيوم وجميع البروتوكولات الملحقة بها الموقعة مع الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى الاتفاقية، صادق المجلس على الانسحاب من جميع البروتوكولات الملحقة بها. وهي وثائق تنظم التمويل والمسؤولية المدنية عن الأضرار، وتحدد أيضا طريقة التخلص من البلوتونيوم المشمول بالاتفاقية في المفاعلات النووية.
وكان تعليق العمل بالاتفاقية أيضا بسبب نية الولايات المتحدة تغيير إجراءات التخلص من البلوتونيوم دون موافقة روسيا.
ونص القانون الروسي على أن يبقى البلوتونيوم الروسي المشمول بالاتفاقية خارج نطاق البرامج النووية، وأن يعاد العمل بالاتفاقية نفسها بمجرد امتثال الولايات المتحدة لشروط روسيا، بما في ذلك رفع العقوبات وقانون دعم أوكرانيا، وتعويض روسيا عن الأضرار، وتقليص البنية التحتية العسكرية في دول "الناتو" التي انضمت إليه بعد 1 سبتمبر 2000.
عضو بالكونغرس الأمريكي: الإغلاق الحكومي الأميركي قد يستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل
الجزائر تحقّق 13 اكتشافا نفطيا بين يناير وأغسطس 2025
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала